À l’intérieur de la maison au bord de l’eau du New Jersey de 865 000 $ de la star de Jersey Shore Nicole ‘Snooki’ Polizzi avec une immense piscine au sel et un quai

NICOLE ‘Snooki’ Polizzi possède une magnifique maison au bord de l’eau dans le New Jersey avec une immense piscine et un quai privé, le tout pour 865 000 $.

L’homme de 33 ans Jersey Shore étoile et sa famille a beaucoup de place dans sa maison de cinq chambres, trois salles de bain et demie avec un garage pour deux voitures qui se trouve sur un magnifique lagon.

Getty

Nicole ‘Snooki’ Polizzi et son mari Jionni LaValle ont acheté la maison en 2020[/caption]

Realtor.com

La belle maison de cinq chambres se trouve sur un lagon à l’arrière[/caption]

Snooki et son mari Jionni, 34 ans, ont acheté la maison en mai 2020 selon les registres de la propriété.

Le MTV Les trois enfants de star peuvent profiter de l’aire de jeux clôturée dans la cour arrière, qui dispose d’une piscine d’eau salée chauffée et d’une cabane tiki.

Pour les acteurs et l’équipe de Jersey Shore qui peuvent passer, il y a un énorme gril et des haut-parleurs extérieurs pour beaucoup de plaisir à pomper les poings.

Le quai de la maison comprend un ascenseur à bateaux et une cloison, à quelques pas de leur patio.

Au-delà de la cuisine-salle à manger, du salon et de la salle de séjour, la chambre principale dispose d’une salle de bain principale avec douche et baignoire à jets ainsi que d’un dressing et d’un balcon impressionnant.

La star de Jersey Shore a quitté la série au début de 2020 pour faire un retour triomphal au casting en cette saison de Jersey Shore Family Vacation, mais les fans veulent plus que son apparition occasionnelle cette saison.

Au cours de l’épisode de la semaine dernière, l’acteur Deena Cortese s’est arrangé pour que Nicole rende visite au casting du Poconos – sa visite devrait être diffusée cette semaine.

Realtor.com

La chambre principale a son propre patio et salle de bain avec bain à remous[/caption]

Realtor.com

La cuisine en plein air a un coin petit-déjeuner dans l’espace ensoleillé[/caption]

Realtor.com

La maison a également son propre quai privé juste à côté du patio avec[/caption]

Realtor.com

Une belle piscine chauffée surplombe les eaux libres à l’arrière de la maison[/caption]

POURQUOI NICOLE EST-ELLE PARTIE ?

Nicole est partie Côte du New Jersey : vacances en famille à passer plus de temps avec ses enfants Lorenzo, huit ans, Giovanna, six ans et Angelo, deux ans.

Lors d’un épisode précédent de son podcast It’s Happening with Snooki and Joey, Nicole a expliqué sa décision de quitter la série : « Je n’en peux plus. Comme, littéralement, laisser mes enfants filmer c’est vraiment, vraiment dur pour moi.

Elle a ajouté : « Je n’aime pas faire la fête, genre, trois jours de suite. Ce n’est plus ma vie. Et je veux être à la maison avec les enfants.

Cependant, il semble que Nicole ne puisse pas rester trop longtemps à l’écart de l’émission MTV.





Son retour a été révélé dans le courant bande annonce de la saison, qui a taquiné son entrée épique de gâteau.

Après la révélation du retour de Nicole, une source a déclaré en exclusivité au Sun que la mère de trois enfants avait décidé de revenir parce que elle « a raté l’argent ».

L’initié a également ajouté que le MTV pensée étoile Jersey Shore n’allait pas être la même sans elle, déclarant: « Elle pensait que la série ne continuerait pas sans elle et quand elle l’a fait et que le casting était toujours en plein essor, elle est revenue. »

Instagram

Nicole a partagé de doux clichés de ses petits profitant des eaux[/caption]

Getty

Snooki est revenu au casting pour filmer à nouveau, mais ce n’est qu’à temps partiel jusqu’à présent[/caption]

Getty

Jionni et Nicole ont trois enfants ensemble[/caption]