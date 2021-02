À l’intérieur de la magnifique maison de Lorraine Kelly avec une immense cuisine et une charmante bibliothèque alors qu’elle partage ses loisirs avec ses fans

LORRAINE Kelly a ouvert sa maison aux fans aujourd’hui alors qu’elle partageait ses passe-temps de verrouillage avec les téléspectateurs de son émission matinale ITV.

La star de 61 ans a fièrement montré sa magnifique maison, qu’elle partage avec son mari Steve Smith et leur chien de compagnie bien-aimé Angus.

La vidéo a été réalisée dans le cadre du Positivity Project, qui espère donner plus de bonheur aux Britanniques en lock-out.

Lorraine a donc révélé comment elle restait forte mentalement et physiquement – et le chiot Angus joue un rôle clé.

La star vit à proximité de nombreux espaces verts et elle a dit à la caméra à quel point il était important de sortir au moins une fois par jour.

Lorraine a poursuivi: « C’est là qu’Angus prend tout son sens, marcher Angus m’aide aussi bien mentalement que physiquement. »

Et après la promenade épuisante, on pouvait voir Angus se détendre sur l’un des grands canapés bruns de Lorraine alors qu’elle aspirait autour de lui.

Les canapés sont recouverts de coussins lumineux et accrocheurs, y compris ceux avec des motifs d’abeilles ainsi qu’un motif d’éléphant.

Ils bordent un grand pouf marron, qui constitue l’endroit idéal pour ranger magazines et livres, avec les murs clairs donnant au salon lorrain une atmosphère lumineuse et aérée.

Elle a beaucoup de bibelots personnels autour de sa maison, y compris des photos encadrées, des lampes et des œuvres d’art sur les murs – avec de grandes fenêtres laissant entrer beaucoup de lumière naturelle.

Lorraine raconte aux téléspectateurs qu’elle a passé le verrouillage «à ranger, trier et organiser» – ce qui ressort clairement de sa bibliothèque parfaitement agencée.

Les charmantes étagères en bois ont même une échelle assortie qui leur est attachée, pour aider l’étoile à atteindre les livres en haut.

Un tableau d’Angus peut également être vu accroché aux murs, avec un long couloir menant à la cuisine et des portes-fenêtres donnant sur le jardin.

Lorraine a également décoré le salon avec des fleurs fraîches, des paniers de rangement en osier chics et même un oreiller décalé avec un visage imprimé dessus.

L’hôte se déplace dans la cuisine pour parler aux fans de son prochain passe-temps – admettant qu’elle s’est essayée à la pâtisserie bien qu’elle ne soit pas une cuisinière naturelle.

La cuisine de Lorraine est incroyablement élégante, avec un grand îlot d’aspect marbre qui lui permet de se familiariser avec ses recettes.

Il y a aussi beaucoup d’armoires avec des portes de placard grises chics et des poignées dorées, et une lampe à suspension basse au-dessus de son évier.

Il y a des détails en marbre blanc dans tout l’espace, ainsi qu’un étagère à épices et une armoire accrocheuses pour contenir d’autres morceaux.

Une fois de plus, des fleurs fraîches et de la lumière naturelle égayent la zone – et il y a des assiettes décoratives accrochées aux murs ainsi que des photos encadrées.

Lorraine Kelly fond en larmes alors qu’elle reçoit un doux message de maman qu’elle « n’a pas vu depuis des lustres »

Lorraine a également raconté qu’elle aime jouer au Monopoly dans sa véranda, avec une table de jeux en bois marron entourée de grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur le jardin.

Les chaises à dossier haut offrent un confort maximal pour les jeux, avec une lanterne et un ornement visibles sur le rebord de la fenêtre.

Lorraine et sa famille vivaient dans son Écosse natale, mais ils se sont rapprochés de Londres en raison du long trajet de la star vers les studios ITV pour travailler.

Elle et Steve, son mari, caméraman, se sont mariés en 1992 et partagent une fille, Rosie, née en 1994.