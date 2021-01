Le premier de l’année et le mariage de célébrités tant attendu est sur le point de commencer. La nouvelle des amoureux d’enfance Varun Dhawan et Natasha Dalal se faisant atteler a complètement envahi Internet. Le mariage très attendu du couple aura lieu à Alibaug, une ville balnéaire à environ 100 km de Mumbai. De nouveaux détails du mariage à destination avec des photos ont fait surface en ligne et sont devenus viraux sur les sites de réseaux sociaux. Une station balnéaire pittoresque, The Mansion House accueillera les invités limités pour le prochain grand mariage. Connu pour son emplacement serein et pittoresque bordé de palmiers, le manoir est à une distance de marche de la plage de Sasawane.

La famille du futur marié est déjà arrivée dans ce lieu exotique. Le nombre de personnes a été limité compte tenu des restrictions dues à la pandémie, mais les cérémonies, y compris le mehendi et le sangeet, auront toutes lieu selon les rituels punjabi. Le grand manoir garantit une expérience de mariage organisée avec une ambiance décontractée et tous les éléments de décoration et d’intérieurs se vantent d’une fête de mariage Bollywood par excellence.

Quelques aperçus de la somptueuse propriété mettront l’accent sur le luxe et le glamour.

Trois segments de l’espace – The Palm Court, The Cove Room et The Sky Deck Room – ont été réservés exclusivement pour les invités de Varun et Natasha et leurs familles. Les extérieurs évoquent un mode aéré avec des verts de noix de coco luxuriants encadrant une piscine étincelante, des portes et des fenêtres en verre du sol au plafond et une façade entièrement blanche.

Les intérieurs de la propriété sont apaisants, ce qui le rend idéal pour une petite liste d’invités. Le manoir de 25 chambres présente une esthétique minimale avec des accents en bois. Les clients de chaque chambre disposent d’une multitude d’options pour une expérience de luxe. La destination promet également une expérience culinaire exquise, du petit-déjeuner buffet aux barbecues et à la cuisine locale. Le Mansion House, qu’il s’agisse de conférences de bureau ou de fêtes de yacht, propose des arrangements sur mesure pour tout type de célébration. Le complexe se trouve à 20 minutes en hors-bord de Mumbai.

On peut repérer de nombreux coins époustouflants en faisant défiler le compte Instagram du lieu, et cela ne fera qu’augmenter l’anticipation des aperçus du mariage du couple. Faites une visite de certains des visuels les plus époustouflants de la propriété avant le grand jour de Varun et Natasha:

