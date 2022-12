À l’intérieur de la lutte pour payer les livreurs de nourriture 23 $ de l’heure

C’était la deuxième fois que le Conseil se rangeait du côté du nombre croissant de travailleurs de concerts basés sur des applications de la ville. En 2018, il a adopté un projet de loi similaire pour établir une norme de rémunération minimale pour les conducteurs de VTC. Depuis lors, la Commission des taxis et limousines de la ville a considérablement augmenté les salaires des chauffeurs Uber et Lyft.

Brad Lander, le contrôleur municipal, qui, en tant que conseiller municipal, était le principal parrain des deux factures de salaire minimum, a déclaré qu’il était particulièrement ému par l’organisation des livreurs de nourriture. Au plus fort de la pandémie, a-t-il ajouté, les livreurs passaient devant son pâté de maisons à Park Slope, Brooklyn, tandis que lui et ses voisins applaudissaient et frappaient des pots pour les travailleurs essentiels. “Ici, ils gagnent des salaires de misère”, a-t-il dit, “ce qui est totalement inacceptable”.

Actuellement, les livreurs de nourriture basés sur des applications gagnent en moyenne 14,18 $ de l’heure, répartis entre les pourboires et les paiements des applications, selon un rapport de la ville. Mais après avoir tenu compte de leurs dépenses de travail substantielles, ces revenus peuvent chuter à 11,12 $ de l’heure – ou aussi peu que 4,03 $ de l’heure sans pourboire.

Certains travailleurs ont gagné plus. Joshua Wood, un autre membre de Deliveristas, a commencé à travailler pour Uber Eats pendant les vacances universitaires et est revenu au concert lorsqu’il n’a pas pu trouver d’emploi à temps plein. Bientôt, il passait entre 20 et 30 heures par semaine sur son vélo, gagnant entre 20 et 25 dollars de l’heure à mesure qu’il devenait plus rapide et plus efficace.

“La plupart des gens de mon âge travaillent dans le secteur des services”, a déclaré M. Wood, aujourd’hui âgé de 25 ans. “C’est celui que je peux tolérer et je suis physiquement capable de le faire.”