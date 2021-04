Le Journal a fait de l’édition numérique avant tout le monde. C’était l’une des rares agences de presse à facturer l’accès en ligne aux lecteurs à partir de 1996, à l’époque de l’Internet par ligne commutée. À l’époque, la plupart des autres publications, y compris le New York Times, ont adhéré au mantra selon lequel «l’information veut être gratuite» et ont fini par payer cher pour ce qui s’est avéré être une stratégie commerciale malavisée.

Désormais, une équipe d’innovation spéciale et un groupe de près de 300 employés de la salle de rédaction demandent des changements radicaux au journal, qui fait partie de l’empire médiatique de Rupert Murdoch depuis 2007. Ils disent que le Journal, souvent la première lecture de M. Murdoch, doit s’éloigner des sujets d’intérêt pour les chefs d’entreprise établis et élargir son champ d’action s’il veut réussir dans les années à venir. Le Journal du futur, disent-ils, doit accorder plus d’attention aux tendances des médias sociaux et couvrir les disparités raciales dans les soins de santé, par exemple, de manière aussi agressive qu’il poursuit les fusions d’entreprises.

Le Wall Street Journal est une rareté dans les médias du 21e siècle: un journal qui fait de l’argent. Beaucoup d’argent. Mais à un moment où la population américaine est de plus en plus diversifiée sur le plan racial, les hommes blancs plus âgés constituent toujours la plus grande partie de son lectorat, les retraités venant juste après.

Le rédacteur en chef de l’organisation de presse alors qu’il découvre comment attirer de nouveaux lecteurs sans aliéner les abonnés fidèles est Matt Murray, 54 ans, qui a obtenu le poste le plus élevé en 2018. Il travaille au Journal depuis deux décennies et sa promotion a été bien accueillie par de nombreuses personnes. dans la salle de rédaction. Peu de temps après, il a réuni une équipe de stratégie axée sur l’arrivée de nouveaux abonnés numériques. Pour superviser le groupe, M. Murray a embauché Louise Story, une journaliste dont la carrière comprend une décennie au New York Times.

Elle a reçu un mandat ambitieux, la marquant comme une future dirigeante potentielle du journal. Elle commande un effectif de 150 personnes en tant que stratège en chef des nouvelles et directrice des produits et de la technologie. Son équipe a aidé à compiler un audit significatif des pratiques de la salle de rédaction dans un effort pour augmenter le nombre d’abonnés et joue désormais un rôle clé dans la salle de rédaction en tant qu’experts de l’audience, conseillant d’autres éditeurs sur les tactiques de recherche sur Internet (se faire remarquer par Google) et les médias sociaux pour aider à augmenter lectorat.

Alors que l’équipe terminait un rapport sur ses conclusions l’été dernier, M. Murray s’est retrouvé à regarder une révolte dans la salle de rédaction. Peu de temps après le meurtre de George Floyd, les membres du personnel ont créé une chaîne privée Slack appelée «Newsroomies», où ils ont discuté de la façon dont le Journal, à leur avis, était en retard sur les principaux articles de la journée, y compris le mouvement pour la justice sociale qui se développait à la suite de La mort de M. Floyd. Les participants se sont également plaints du fait que la présence numérique du Journal n’était pas suffisamment solide et que son service d’opinion conservateur avait publié des essais qui ne répondaient pas aux normes appliquées au personnel chargé des rapports. Les tensions et les défis sont similaires à ce que les dirigeants d’autres organisations de presse, y compris le Times, ont entendu de leur personnel.

En juillet, M. Murray a reçu une ébauche de l’équipe de Mme Story, un plan de 209 pages sur la façon dont le Journal devrait se refaire, intitulé The Content Review. Il a noté que «au cours des cinq dernières années, nous avons eu six trimestres où nous avons perdu plus d’abonnés que nous n’en avons gagné», et a déclaré que le fait de s’adresser à son public à croissance lente appelait à des changements significatifs dans tout, de la stratégie des médias sociaux du journal aux sujets qu’il jugeait digne d’intérêt.

Le rapport a fait valoir que le document devrait attirer de nouveaux lecteurs – en particulier, les femmes, les personnes de couleur et les jeunes professionnels – en se concentrant davantage sur des sujets tels que le changement climatique et l’inégalité des revenus. Parmi ses suggestions: «Nous recommandons également fortement de mettre du muscle derrière les efforts pour mettre en valeur plus de femmes et de personnes de couleur dans toutes nos histoires.»