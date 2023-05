À l’intérieur de la loterie de repêchage de la LNH, les Blackhawks ont gagné pour Connor Bedard

SECAUCUS, NJ (AP) – Les Blackhawks de Chicago ont remporté la loterie du repêchage de la LNH et la chance de sélectionner Connor Bedard bien avant que le sous-commissaire Bill Daly ne le révèle à la télévision nationale.

Le processus pour déterminer qui a obtenu le choix n ° 1 et Bedard, considéré comme le meilleur espoir du hockey depuis Connor McDavid, s’est en fait terminé environ 80 minutes plus tôt dans une petite pièce des studios NHL Network. Cela s’est également terminé avec les Ducks d’Anaheim obtenant le choix n ° 2.

L’Associated Press était l’un des trois médias représentés parmi les quelque 20 personnes présentes pour assister au dessin susceptible de modifier la franchise. Il a été filmé pour la postérité et publié sur le site Web de la ligue.

Voici un aperçu de la façon dont tout cela s’est passé :

LA PRÉALABLE

Daly, le commissaire Gary Bettman et plusieurs dirigeants de la ligue se sont déplacés dans la salle avant le tirage au sort. Les cotes de loterie de chaque équipe qui n’a pas participé aux séries éliminatoires ont été gelées sur un écran de télévision, tandis qu’une feuille de calcul montrant une feuille Excel des 16 meilleurs choix en remplissait une autre.

Daly a quitté la pièce, ne sachant rien des résultats qu’il révélerait plus tard.

Une mallette remplie de balles de loterie était posée sur une table à côté de la machine bleue arborant le logo de la loterie du repêchage 2023 de la LNH. Le vice-président exécutif principal, Steve Mayer, a raconté des histoires sur les tirages au sort passés et a déclaré que le temps entre les troisième et quatrième (et dernier) boules de loterie était le plus dramatique.

Vers 18 h 40 HAE, les derniers préparatifs ont été faits pour l’événement, qui a nécessité une séquestration et des pannes de technologie pour éviter que quiconque dans la salle ne divulgue les résultats de la loterie. Les téléphones ont été rassemblés dans des enveloppes en papier kraft et rangés avant le début de la procédure, et Bettman a annoncé: « Si quelqu’un ne prévoit pas de rester dans la pièce, il est maintenant temps de partir. »

LE DESSIN

Avec une caméra en marche, Bettman a commencé la procédure en déclarant qu’il était environ 18h45 et en montrant les éditions du jour du Bergen Record, du Wall Street Journal et du New York Times comme preuve que c’était bien le 8 mai 2023.

Bettman a expliqué les règles de la loterie, des tirages pour les deux premiers choix aux changements mis en place en 2021 pour limiter le nombre d’équipes pouvant passer au n ° 1. Il a expliqué comment il y a 1 001 combinaisons possibles – l’une étant un retirage automatique – pour fournir des cotes précises au gagnant.

Les pires de la ligue, les Ducks d’Anaheim, ont remporté 185 combinaisons, mais en réalité 255, car aucune équipe ne peut gagner plus de 10 places. Les Blue Jackets de Columbus avaient 135 et les Blackhawks 115 combinaisons gagnantes différentes.

Avec 11 équipes connues pour être en lice et les règles claires, Bettman a présenté Scott Clarke du cabinet comptable Ernst & Young et le technicien de loterie Martin Gorbachik de Smartplay International. Bettman a mentionné la présence de deux représentants de l’équipe, Alex Meruelo Jr. de l’Arizona et Tom Minton de Philadelphie, et des membres des médias qui ont tous été invités à saluer la caméra.

« Y a-t-il des questions? » demanda Bettman. « Je n’entends aucune question. Je ne vois aucune main se lever. Je pense qu’il est temps de continuer.

Gorbachik a montré chacune des 14 boules de loterie, numérotées de 1 à 14, et les a placées dans la machine une par une. Bettman a ensuite demandé au vice-président des événements de la LNH, Thomas Meaney, de regarder le mur, de tourner le dos à la machine et de demander qu’un numéro soit tiré toutes les 20 secondes.

Lorsque Meaney a appelé, « Draw », le n ° 5 est sorti en premier. Le n° 13 a suivi, puis le n° 4.

Il ne s’est écoulé que quelques secondes entre la troisième et la quatrième balle sortant de la machine, mais à ce moment-là, plusieurs équipes avaient encore un tir à Bédard. Le choix n ° 1 serait allé à Anaheim s’il avait été 6, 7 ou 10; Columbus si c’était 1, San Jose si c’était 2 ou 12, Washington si c’était 3, St. Louis si c’était 8 et Arizona si c’était 11.

Il était 9. Bettman s’est tourné vers Clarke, qui a lu dans la liste des combinaisons que le vainqueur était les Blackhawks de Chicago. Sans pompe ni circonstance, Bettman a déclaré: «Les Blackhawks de Chicago auront la première sélection du repêchage 2023 de la LNH» et a demandé à Gorbachik de recharger la machine. Il l’a fait de 1 à 14.

Le même processus s’est produit pour le deuxième choix, avec 9, 8, 10 et 6 à venir. Clarke à 19h02 a déclaré à Bettman que cette combinaison appartenait aux Ducks d’Anaheim, qui ont perdu leurs 13 derniers matchs pour sombrer à la dernière place parmi 32 équipes.

« Nous avons donc Chicago avec le premier choix, Anaheim avec le deuxième et séquencé à partir de là », a déclaré Bettman. « Ceci conclut le dessin. Merci à tous d’être ici et veuillez rester hors de communication jusqu’à ce que les résultats soient officiellement annoncés.

LA SUITE

Dans l’heure entre le tirage au sort des deux premiers choix et le début de l’émission révélant les résultats, Bettman est resté dans la pièce avec son petit-fils Matthew et les autres témoins assermentés au secret et incapables de communiquer avec le monde extérieur.

Le vice-président exécutif des événements de la LNH, Dean Matsuzaki, et d’autres ont rassemblé les cartes des choix du n ° 16 vers le bas avec les bons logos d’équipe attachés. Bettman a été invité à revérifier le travail juste avant 19h30.

Quelques minutes plus tard, Clarke emporta la pile de cartes hors de la pièce et dans le studio avec Daly d’où émanait la diffusion en direct. À 20h12, Daly a commencé à révéler les choix de 16 à 3.

Le directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson, avait mémorisé l’ordre des équipes et savait qu’elles y étaient toujours lorsqu’il s’agissait des trois derniers.

« J’étais simplement heureux que nous soyons allés aussi loin », a déclaré Davidson. « Je me préparais mentalement pour 4, 5 parce que c’est ce que les probabilités prédisaient, alors préparez-vous pour cela mais espérez le meilleur, et les choses se sont brisées. »

Daly a révélé le logo des Blue Jackets de Columbus pour le troisième choix à 20h21. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait à ce moment-là, le directeur général d’Anaheim, Pat Verbeek, a déclaré: « Tournez la carte. »

« Tuons le suspense ici et allons-y », a déclaré Verbeek par la suite.

Daly a retourné la carte montrant que les Blackhawks avaient remporté le premier choix, les Ducks étant deuxièmes.

« Nous avons fini par en choisir 2, donc je suis excité », a déclaré Verbeek. « Nous avons une chance de choisir un joueur qui sera un joueur exceptionnel. »

L’attaquant canadien Adam Fantilli, le Suédois Leo Carlsson et le Russe Matvei Michkov sont parmi les meilleurs espoirs disponibles avec les cinq autres premiers choix.

