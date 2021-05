À l’intérieur de la longue querelle d’Alastair Campbell de 18 ans avec Piers Morgan alors qu’il rejoint Good Morning Britain

ILS sont connus pour leurs opinions franches et leurs bousculades à l’antenne.

Il n’est donc pas étonnant que Piers Morgan et Alastair Campbell se soient cognés la tête plus de fois que vous ne pouviez compter au fil des ans.

Rex

Alastair Campbell a une longue histoire avec Piers Morgan[/caption]

Leur querelle de 18 ans a été relancée cette semaine alors que l’ancien rival de Piers a pris sa place sur Good Morning Britain.

Alastair a fait ses débuts ce matin aux côtés de l’ex-femme de télévision de Piers, Susanna, et a instantanément divisé les téléspectateurs.

Ce n’est pas la première fois que l’ex-bras droit de Tony Blair, Alastair, suit les traces de Piers.

En fait, leurs carrières sont étroitement liées depuis près de trois décennies, Piers devenant rédacteur en chef de News of the World la même année, Alastair a commencé à travailler pour Tony Blair.

ITV

Piers Morgan s’est souvent heurté à l’ancien spin doctor du Labour[/caption]

Depuis lors, le journaliste et le spin-doctor travailliste se sont affrontés à plusieurs reprises – notamment à propos de la guerre en Irak en 2003.

Leur rivalité amère était même sur le point de devenir physique l’année dernière pour un match de boxe Sports Relief – mais Piers s’est retiré.

Il a déclaré en mars 2020: «J’ai réfléchi, serait-ce un bon ou un mauvais choix de carrière si je devais tuer Alastair Campbell dans un ring de boxe?

«J’ai adopté une vision humaine honnête. J’ai décidé d’épargner la vie d’Alastair Campbell.

ITV

Ils se sont battus de manière ludique à la télévision – et ont eu des disputes furieuses[/caption]

« Il l’a mal pris, il sera là le jour de Sports Relief avec une découpe en carton. »

L’ex-bras droit de Tony Blair, Alastair, a pour la première fois succédé à Piers dans un emploi lorsqu’il a repris son poste de couverture d’entretiens pour le magazine de mode et de style de vie pour hommes, GQ.

Maintenant, cette semaine, il est invité à présenter Good Morning Britain – des mois après que Piers a brusquement quitté pour avoir refusé de s’excuser pour ses commentaires sur Meghan Markle.

Cette semaine, Piers a averti Alastair de ne pas suivre les conseils de l’émission du petit-déjeuner lorsque GMB a tweeté: « Nous ne pouvons pas attendre des débats enflammés, ne vous retenez pas! »

ITV

Ils devaient participer à un match de boxe caritatif[/caption]

Ecrire dans son MailOnline colonne, Piers a déclaré: «Compte tenu de la manière de mon départ, ce conseil semble extrêmement imprudent …

«Je connais Alastair depuis des années à dos d’âne et, malgré de nombreuses bousculades, je me suis toujours bien entendu avec lui.

«C’est aussi un journaliste bien formé et très expérimenté, ce que je pense que tout présentateur de nouvelles devrait être. Alors, je lui souhaite bonne chance.

«Mais pardonnez-moi d’avoir eu un petit rire ironique du fait que j’ai dû quitter la série pour avoir refusé de m’excuser de ne pas croire les porky-pies de la princesse Pinocchio, pour être maintenant remplacé par quelqu’un qui ne s’est jamais excusé de nous avoir entraînés dans une guerre illégale qui coûté plus d’un million de vies. »

En octobre 2019, Good Morning Britain est tombé dans un match d’argot féroce entre Piers et Alastair sur la guerre en Irak et le Brexit.

ITV

L’hôte Piers a déclaré à Remainer Alastair, qui veut garder la Grande-Bretagne dans l’UE: «David Cameron a été absolument clair – cela impliquerait de quitter le marché unique et l’union douanière et il n’y aurait pas de deuxième vote … épais, ils ne l’ont pas entendu, c’est tellement insultant.

Mais Alastair a répondu: «Quand ai-je déjà dit cela? Personne n’a voté pour ce gâchis!

Le débat a rapidement sombré dans le chaos, lui criant: «Piers, fermez-la une seconde! Pour l’amour de Dieu Piers, arrêtez vos jeux idiots!

ITV

Pusanna a essayé de rompre le combat, leur disant à tous les deux de « rester calmes », en vain.

« Tous les deux, arrêtez de vous crier dessus comme des mâles alpha! » elle a fâché. «Tous les deux, taisez-vous!»

Cependant, alors l’argument a continué dans les royaumes de la guerre en Irak, Piers disant à Alastair: «Vous n’avez jamais donné un vote à ces gens! La guerre en Irak, qui a tué un million de personnes… L’histoire est vraiment importante.

Le militant de Remain a pris d’assaut: « Tout ce qui compte pour vous, c’est le son de votre propre voix, qui se déchaîne! »

ITV

Alastair aux côtés de Susanna Reid ce matin[/caption]

ITV

Piers a démissionné en tant que co-animatrice de Susanna plus tôt cette année[/caption]

Malgré leurs querelles enflammées au fil des ans, il a été suggéré qu’ils s’aiment plus qu’ils ne le font croire.

Alastair a admis: «J’ai du mal à ne pas aimer Piers sur le plan personnel, même si je pense qu’il a fait beaucoup de choses déplaisantes et qu’il a des points de vue très déplaisants.





Il a ajouté à propos de leurs querelles: «C’est une façon de faire passer votre message. Je ne pense pas qu’il le prenne personnellement, et moi non plus.

«Beaucoup de gens dans le journalisme peuvent le donner, mais ils ne peuvent pas le supporter. Piers ne craint pas de le prendre.