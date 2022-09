À l’intérieur de la limousine blindée “The Beast”, Joe Biden se rend aux funérailles de la reine

La supercar blindée de huit tonnes de 1,2 million de livres sterling de JOE Biden – surnommée The Beast – est le véhicule le plus sûr au monde.

Équipé de systèmes de sécurité à la pointe de la technologie, il peut résister à des attentats à la bombe dévastateurs et même à des coups de feu à bout portant.

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden quittent l’aéroport de Londres Stansted à leur arrivée au Royaume-Uni pour assister aux funérailles de la reine Crédit : PA

Joe Biden est bien protégé à l’intérieur de “The Beast” Crédit : AP

Les portes blindées ont une épaisseur de 8 pouces – la même que celle d’un Boeing 737 – et sont scellées pour résister aux attaques biologiques et chimiques.

Les fenêtres sont constituées de cinq couches de verre en polycarbonate.

Les caméras de vision nocturne sont contenues dans la grille tandis que les pneus sont renforcés de kevlar et peuvent fonctionner sur ses jantes en acier.

L’énorme moteur, également connu sous le nom de Cadillac One, est encore plus long que deux gros VUS et est peint en noir pour dissimuler sa gamme élaborée de fonctions de sécurité de haute technologie.

Et tandis que des dizaines de dirigeants mondiaux sont transportés en bus à l’abbaye de Westminster pour le service funèbre demain, le président américain Biden sera déposé dans The Beast.

Le véhicule extraordinaire est dans une catégorie entièrement différente de celle des Range Rover Sentinels ou des Jaguar XJ utilisées par les Premiers ministres britanniques.

Au lieu de cela, la limousine de M. Biden est un modèle sur mesure qui a été livré en 2018 et est construit sur un châssis General Motors TopKick qui est normalement utilisé pour les véhicules utilitaires comme les petits camions.

On dit que l’armure est composée d’aluminium, de céramique et d’acier.

Le pare-brise avant peut résister à des balles perforantes ou à un .44 magnum et la carrosserie est de qualité militaire et d’une épaisseur de cinq pouces.

Le train de roulement renforcé avec résistance au passage d’une bombe en bordure de route et le réservoir de carburant est résistant aux explosifs.

Il y a sept sièges : deux à l’avant pour les agents des services secrets et quatre à l’arrière.

Seule la vitre côté conducteur peut s’ouvrir et dans le coffre se trouvent des caisses de sang du président pour une transfusion d’urgence.

Parmi les autres caractéristiques figurent des fusils de chasse à bord en cas d’attaque et un système d’oxygène dans le coffre en cas d’attaque chimique.

Un certain nombre d’armes à feu sont cachées dans la calandre avant du véhicule et peuvent être utilisées pour tirer sur un attaquant.

La Beast est équipée de caméras de vision nocturne et semble fonctionner au diesel en raison de la trappe de remplissage de carburant rectangulaire surdimensionnée.

L’énorme Cadillac de Joe Biden surnommée The Beast est chargée de fonctions de sécurité

Parmi les autres caractéristiques signalées – les services secrets refusent de commenter les détails – figurent la technologie de James Bond, comme les écrans de fumée et les nappes de pétrole pour secouer quiconque les poursuit.

La Bête fait partie d’une flotte de 12 qui coûte environ 14 millions de livres sterling et le reste est utilisé pour des dignitaires étrangers.

Le véhicule, ainsi que le reste du cortège de M. Biden, sera amené au Royaume-Uni dans un avion de transport C-17 Globemaster.

Également dans le cortège se trouve la propre antenne de communication du président qui est une tour de téléphonie mobile attachée au sommet d’une voiture dans son cortège.

Dans un véhicule, une aide militaire transporte le « football nucléaire », qui est la mallette qui stocke les instructions en cas d’attaque militaire.

Un autre véhicule est l’ambulance présidentielle en cas d’urgence.

L’une des rares fois où la Bête est tombée en panne, c’était en 2013 lorsqu’un conducteur y a mis le mauvais carburant lors d’un voyage en Israël.

La bévue a laissé les organisateurs se démener pour trouver un véhicule qui pourrait emmener l’ancien président Barack Obama autour de Tel Aviv.

Il n’était pas à bord à ce moment-là.

Et en 2011, lors d’un voyage en Irlande, il s’est coincé sur un dos d’âne devant l’ambassade des États-Unis à Dublin.

Tim Miller, un ancien agent des services secrets qui dirige maintenant une entreprise de conseil en sécurité, a déclaré : « Il est littéralement conçu pour faire face à toute l’ampleur des menaces qui existent.

“N’oubliez pas qu’il est le commandant en chef de la force militaire la plus puissante du monde.”