À l’intérieur de la lettre explosive de la princesse Diana affirmant que Charles complotait pour la tuer dans un accident de voiture afin qu’il puisse épouser une nounou

La princesse Diana a écrit une lettre explosive affirmant que le prince Charles complotait pour la tuer afin qu’il puisse épouser la nounou de ses fils Tiggy Legge-Bourke, a-t-on révélé hier soir.

Dans la note, Diana a prédit qu’elle mourrait des suites d’une « défaillance des freins et d’une grave blessure à la tête », deux ans seulement avant l’accident de voiture mortel à Paris.

Le prince Charles a été interrogé par la police dans les années qui ont suivi la mort de son ancienne épouse, Diana Crédit : Getty

Lord Stevens, l’ancien chef de Scotland Yard, a interviewé le prince de Galles – et a déclaré que le royal n’avait «rien à cacher»

Lord Stevens, ancien directeur de Scotland Yard, a déclaré au Daily Mail qu’il avait interrogé Charles sur la note lors d’une enquête de trois ans sur la mort de Diana en 1997.

Dans la note, Diana a déclaré qu’elle croyait que son mari de l’époque complotait pour se débarrasser d’elle dans un accident de voiture mis en scène – lui ouvrant la voie pour épouser l’ancienne nounou de ses fils, Tiggy Legge-Bourke.

Elle a écrit, Diana a écrit: « Camilla n’est rien d’autre qu’un leurre, nous sommes donc utilisés par l’homme dans tous les sens du terme. »

À cette époque, elle et Charles étaient séparés, mais pas divorcés.

Diana aurait été obsédée par l’idée erronée que son mari et Tiggy avaient une liaison – une fausse allégation profondément bouleversante pour la jeune nounou.

Dans la lettre, elle a écrit: « Je suis assise ici à mon bureau aujourd’hui en octobre, aspirant à ce que quelqu’un me serre dans ses bras et m’encourage à rester forte et à garder la tête haute.

« Cette phase particulière de ma vie est la plus dangereuse – mon mari prévoit un accident dans ma voiture.

« Une défaillance des freins et une grave blessure à la tête afin de lui ouvrir la voie pour épouser Tiggy. »

Cela vient après la découverte d’une note que Diana avait laissée à son majordome Paul Burrell – qui prédisait qu’elle mourrait dans un accident de voiture Crédit : Getty

Aujourd’hui, Lord Stevens, l’ancien directeur de Scotland Yard, a raconté pour la première fois comment il avait interrogé le prince Charles en décembre 2005.

L’interview étonnante a été menée sous un manteau de secret au Palais St James dans le cadre d’une enquête de trois ans sur la mort de Diana dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Lord Stevens a déclaré que le prince n’était pas en mesure d’expliquer pourquoi son ex-femme avait écrit la note en octobre 1995 avant de la laisser dans le garde-manger du palais de Kensington pour son majordome Paul Burrell.

Et il a dit à la police qu’il n’avait aucune idée de l’existence de la note jusqu’à ce qu’une partie de celle-ci soit publiée par un journal.

Deux ans après avoir écrit la note, Diana a été tuée dans un horrible accident de voiture à Paris, avec son petit ami, Dodi Al Fayed Crédit : Getty

Deux ans après la rédaction de la note, Diana – alors âgée de seulement 36 ans – ainsi que son petit ami Dodi Al Fayed et le chauffeur Henri Paul ont tous été tués lorsque leur Mercedes s’est écrasée dans un tunnel à Paris.

Lord Stevens a suggéré que l’interview de Martin Bashir sur Panorama en novembre 1995 avait peut-être exploité la vulnérabilité de Diana – et lui a fait craindre qu’elle ne soit blessée.

« Nous ne savons pas ce que Bashir a dit à Diana », a-t-il déclaré au journal.

« Mais s’il avait mis dans son esprit les craintes qui l’avaient amenée à écrire cette note, alors c’est ce qui nous a poussés à interviewer Charles. »

La BBC a été plongée dans une crise le mois dernier après avoir découvert que des hauts responsables avaient dissimulé les mensonges de Bashir alors qu’il obtenait l’interview.

L’enquête accablante a révélé qu’il avait falsifié des relevés bancaires et raconté des histoires pour gagner la confiance de la princesse vulnérable.

‘BASHIR POURRAIT AVOIR CAUSÉ LA PEUR DE DIANA’

Une enquête indépendante menée par l’ancien juge Lord Dyson a conclu que le patron de l’actualité et de l’actualité de la BBC, Lord Tony Hall, et d’autres cadres avaient blanchi les inquiétudes sur la façon dont Bashir avait empoché le scoop en 1995.

Et Lord Stevens a dit qu’il regrettait profondément que les flics n’aient pas interviewé le journaliste voyou.

« S’il y avait eu une allégation selon laquelle Bashir aurait produit de faux documents à la princesse Diana, ce qui est une infraction pénale, nous aurions enquêté là-dessus », a-t-il déclaré.

« Mon Dieu, nous l’aurions fait. Mais cela n’est sorti que récemment, ce qui est regrettable. »

Et il a dit qu’il n’avait jamais douté de la déclaration de Charles – ajoutant: « En fin de compte, il était incroyablement coopératif parce qu’il n’avait rien à cacher. »

Un coroner a déclaré que Diana avait été tuée « illégalement » en raison de la « conduite avec négligence grave » d’autres véhicules et de la Mercedes.

Paul aurait été plus de trois fois supérieur à la limite d’alcool au volant en France et aurait également pris un antidépresseur.

Le seul survivant de l’accident était le garde du corps britannique de Diana, Trevor Rees-Jones. Il aurait été le seul passager à porter une ceinture de sécurité.