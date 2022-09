À l’âge de 73 ans, on pourrait affirmer que le nouveau roi a déjà terminé, en tant que prince de Galles, une carrière de devoir et de service d’une telle durée qu’il devrait s’attendre à quelques années de repos bien mérité.

Pourtant, il vient de commencer ce qui est son plus grand défi.

Le roi Charles III, 73 ans, vient de commencer ce qui est son plus grand défi Crédit : PA

Charles lisant le discours de la reine en mai Crédit : AFP

Pas, comme certains l’ont suggéré, le rôle qu’il a attendu toute sa vie – plutôt le travail qu’il était prêt à faire le moment venu.

Rien n’a été laissé au hasard, tous les plans de relève établis de longue date seront désormais mis en œuvre.

La maison royale est organisée selon des lignes militaires, avec des plans convenus des mois à l’avance par une équipe soudée de conseillers et de personnel.

En conséquence, la vie du nouveau roi sera tracée heure par heure, comme elle l’a été depuis qu’il était un jeune homme.

Cela signifie que peu importe où il se trouve, la vie du roi peut continuer avec une efficacité maximale et un minimum de perturbations.

Sa maison est gérée avec précision par une équipe restreinte mais dévouée, dont la plupart sont avec lui depuis des décennies.

Ils font partie des personnes les plus fidèles, gentilles et drôles que j’ai jamais rencontrées.

La journée de travail est assez acharnée.

En commençant par les gros titres de l’actualité radio et un petit-déjeuner composé de salade de fruits de saison et de graines avec du thé.

Malgré les rumeurs selon lesquelles le roi se voit servir une ligne d’œufs au choix tous les matins, je n’ai jamais vu un seul œuf à la coque au petit-déjeuner pendant toutes les années où j’y ai travaillé.

Les engagements publics commencent peu de temps après et se poursuivent jusqu’à 17 heures.

Le roi ne déjeune pas – donc, une première leçon que j’ai apprise lorsque je suis sur la route avec lui était de prendre un gros petit-déjeuner ou d’apporter quelques snacks pour vous permettre de continuer.

Au cours d’une année typique en tant que prince de Galles, il accomplirait environ 500 engagements, dont quelque 200 conjointement avec la duchesse de Cornouailles, visitant la plupart des comtés britanniques en cours de route.

Les tournées à l’étranger seraient également remplies d’un mélange de travail national et étatique – dépôt de couronnes et rencontre de dirigeants nationaux – parallèlement à des événements axés sur ses intérêts caritatifs.

Tout au long de ces visites, ce qui m’a frappé, c’est à quel point le roi s’intéresse à tout et à tous ceux qu’il rencontre.

Pour cette raison, ses conversations débordaient presque toujours.

J’ai souvent vu des gens essayer de l’impressionner par leurs prouesses intellectuelles ou leur statut social, sans grand effet.

Il ne fait pas de distinction entre les bien nantis et ceux qui ont la vie la plus dure.

Il s’intéresse aux gens, pas à la position.

Je me souviens quand nous sommes allés visiter le tournage du 25e film de Bond, No Time To Die.

JOURNÉE CHARGÉE

J’avais hâte qu’il rencontre Daniel Craig et le reste de la distribution.

Mais à mesure que nous approchions, il s’arrêtait pour parler aux décorateurs, aux agents de sécurité et à peu près à tout le monde.

Chaque personne, star ou non, a été traitée avec exactement la même courtoisie.

Une journée au bureau est tout aussi chargée.

Sessions consécutives de 45 minutes – sur le prochain projet de son organisme de bienfaisance, une prochaine tournée ou une discussion avec Sir Clive Alderton, son secrétaire privé principal, sur des questions d’État.

La vaste gamme de sujets abordés en une seule journée reflète son état d’esprit polymathe et peut être difficile à maîtriser.

La seule chose qu’on vous a toujours conseillé de faire était de prendre de nombreuses notes au cas où vous oublieriez le détail : il ne le fait certainement jamais.

Il a une mémoire incroyablement acérée.

Vers 13 heures, il y avait généralement une pause – non pas pour manger mais pour sortir marcher.

Le roi n’aime pas rester trop longtemps à l’intérieur et a toujours les fenêtres grandes ouvertes.

Une réunion à Birkhall, sa maison dans les Highlands, au milieu de l’hiver n’était pas pour les timides.

Je me souviens de plus d’une occasion où j’ai pensé que j’avais peut-être eu des engelures en essayant d’écrire avec une main que je ne pouvais plus sentir.

Le King est un rassembleur, reliant les personnes et les organisations de manière à ouvrir des possibilités et à créer des solutions.

Il aborde la résolution de problèmes de manière plus instinctive et fluide.

Qu’il s’agisse de crime au couteau ou de moyens de réduire l’empreinte carbone de l’industrie aéronautique, il inviterait les meilleurs cerveaux et les personnes les plus expérimentées pour écouter leurs idées et leurs conseils.

Et ce qui est fascinant, c’est que tout le monde était heureux d’aider.

Je soupçonne que c’est un modus operandi qui se poursuivra dans ce nouveau rôle.

La première véritable pause de la journée aura lieu à 17 heures, lorsque le roi s’arrêtera pour prendre le thé – une occasion pour lui de se ressourcer, souvent avec la reine consort, autour de sandwichs et d’un morceau de gâteau aux fruits.

S’il reste quelque chose après le passage du gâteau, il sera placé dans une boîte Tupperware pour réapparaître le lendemain et le surlendemain.

Ensuite, il retourne à son bureau pour s’attaquer à la montagne de paperasse.

Le dîner est à 20h30 précises, puis à 22h00, il retourne à son bureau, généralement jusqu’à bien après minuit.

Ce n’était pas seulement le temps de bureau qui durerait bien au-delà de la journée de travail de neuf à cinq.

Les engagements publics se prolongent jusque tard dans la soirée.

Lorsque je lui ai demandé ce qui l’avait poussé à s’impliquer dans tant de problèmes, il a dit qu’il estimait qu’il était important d’utiliser sa position de la meilleure façon possible.

Il savait qu’il serait accusé d’ingérence. . . et c’est à ce moment-là que les “mémos de l’araignée noire” – une cache de correspondance entre lui et les ministres du gouvernement et soi-disant à cause de son écriture – ont été publiés en 2015.

Tout ce qu’il a montré, c’est que le roi transmettait des informations qui lui étaient données par le public et les organisations.

Il ne s’attendait certainement pas à ce que les ministres agissent sur chacune de ses paroles, mais il pensait qu’ils apprécieraient peut-être de savoir ce que le public lui disait.

“Si c’est de l’ingérence, alors j’en suis très fier”, a-t-il dit un jour.

Le roi commence maintenant son nouveau rôle avec le soutien de la reine consort à ses côtés.

Pour lui, « monter de niveau » sera une transition parfaitement naturelle.

Du prince en campagne au roi convoquant, à consulter, à conseiller et à avertir, comme sa mère l’a fait avant lui.

Le roi Charles avec le ministre des Affaires étrangères James Cleverly hier Crédit : PA

Charles avec Daniel Craig sur le tournage de James Bond Crédit : Fonctionnalités Rex