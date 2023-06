À l’intérieur de la guerre d’espionnage de la Chine contre les entreprises américaines

Les hauts responsables du renseignement et des forces de l’ordre à Washington lancent un avertissement sévère aux entreprises américaines : le gouvernement chinois veut vous remplacer.

Ce message apparaît dans un nouveau documentaire de CNBC, « China’s Corporate Spy War », qui détaille la sophistication croissante des efforts de Pékin pour voler des technologies américaines sensibles et des informations sur les entreprises.

Pendant des années, les entreprises américaines ont largement considéré le vol par le gouvernement chinois et les entreprises publiques comme une tentative de rattraper la technologie américaine de pointe. Mais les responsables disent maintenant que l’effort est plus néfaste qu’on ne le pense généralement, voyant – dans de nombreux cas – un adversaire qui veut éliminer les entreprises américaines qu’ils ciblent, et pas seulement réduire l’écart entre les entreprises chinoises et leurs concurrents américains.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement chinois voulait concurrencer ou éliminer les entreprises américaines, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré à CNBC: « Eh bien, leur définition de la concurrence, je pense, implique d’embrasser l’idée d’éliminer. »

Dans une interview, le sénateur Marco Rubio, R-Fla., a averti que les entreprises américaines « se suicident à long terme » en faisant des affaires avec la Chine et en risquant leurs secrets commerciaux de haute technologie.

« Je pense que chaque grande entreprise américaine dans l’un de ces domaines doit supposer qu’elle est une cible à remplacer ou à éliminer », a déclaré Rubio.

Son homologue démocrate au sein du comité, le sénateur Mark Warner, D-Va., A admis dans une interview avec CNBC qu’il avait apporté une approche à la Chine qui s’est avérée erronée.

« Je faisais partie du consensus plus général : plus vous amenez la Chine dans le [World Trade Organization] … tout va arriver », a déclaré Warner. « Et cette présomption sur laquelle nous travaillions tous, que plus nous nous rapprochons tous, ça va être kumbaya, je pense qu’elle s’est avérée factuellement fausse. »

« China’s Corporate Spy War » détaille une opération d’infiltration du FBI qui a abattu Xu Yanjun, un agent du ministère chinois de la Sécurité d’État, un espion qui ciblait des employés sur des icônes de l’industrie aérospatiale américaine, notamment GE , Boeing et Honeywell .

En 2017, Xu Yanjun a poursuivi un ingénieur chez GE Aviation qui possédait une connaissance précieuse de la technologie des pales de soufflante composites des moteurs à réaction de la société. Se faisant passer pour un responsable académique et utilisant un faux nom, Xu a été présenté à l’ingénieur GE qui était en visite à Nanjing, en Chine, pour prononcer un discours dans une université prestigieuse. Xu a lancé une campagne de pression pour que l’ingénieur, qui avait de la famille en Chine, révèle de plus en plus d’informations sur la technologie du moteur que le gouvernement chinois avait ciblée.

Mais le FBI a découvert le voyage de l’ingénieur GE et a alerté GE, qui a confronté l’ingénieur lors d’une réunion dramatique dans les bureaux de la société à Cincinnati. Les agents du FBI ont présenté à l’ingénieur un choix difficile : il pourrait faire face aux conséquences de ses actions jusqu’à présent, ou il pourrait coopérer avec les forces de l’ordre américaines dans une opération visant à exposer l’opération chinoise.

Lorsque l’ingénieur a accepté de coopérer, il est devenu un agent double, travaillant pour le FBI contre les espions chinois.

James Olson, vétéran décoré de la CIA depuis 31 ans, ancien chef du contre-espionnage de l’agence, a qualifié l’opération d’opération classique d’agent double. Les services de renseignement américains devraient renvoyer davantage d’agents doubles contre les services de renseignement chinois afin de contrecarrer leurs efforts pour recueillir des secrets américains, a-t-il ajouté.

L’ambassade de Chine a fait la déclaration suivante à CNBC :

Le gouvernement chinois n’a jamais participé ou soutenu qui que ce soit sous quelque forme que ce soit dans le vol de secrets commerciaux. Certaines personnes et institutions aux États-Unis ont porté de fausses accusations. Nous demandons à la partie américaine de traiter l’affaire sans parti pris et conformément à la loi et de protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens chinois.

Ces faits montrent que la Chine reste une destination populaire pour les investissements étrangers. La Chambre de commerce américaine en Chine du Sud (AmCham South China) a récemment publié son livre blanc 2023 sur l’environnement des affaires en Chine, qui a noté que plus de 90 % des entreprises participantes sélectionnent la Chine comme l’une des destinations d’investissement les plus importantes et 75 % des entreprises prévoient de réinvestir en Chine en 2023. En effet, la Chine dispose d’un marché énorme et de réseaux industriels et de chaînes d’approvisionnement à part entière. C’est aussi le résultat de nos efforts incessants pour faire progresser une ouverture de haut niveau, de notre soutien au système commercial multilatéral et d’un environnement commercial de classe mondiale axé sur le marché et régi par un cadre juridique solide.

En janvier dernier, on a assisté à un afflux d’investissements étrangers en Chine. Les investissements étrangers versés ont atteint 127,69 milliards de yuans, en hausse de 14,5% sur un an. Les entreprises étrangères, y compris les investisseurs américains, sont optimistes quant au marché chinois et prévoient de se développer en Chine. Selon les statistiques du département américain du Commerce, le commerce total de marchandises entre les États-Unis et la Chine a atteint un record de 690,6 milliards de dollars en 2022. Tout cela témoigne du fait que la coopération en matière de commerce et d’investissement entre la Chine et les États-Unis est mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant. . Le découplage et la coupure des chaînes industrielles et d’approvisionnement ne profitent à personne. Il n’a aucun support et ne mènera nulle part.

Quelle que soit l’évolution du paysage international, nous ne faiblirons pas dans notre volonté de nous ouvrir plus largement à un niveau élevé et dans notre détermination à partager les opportunités de développement avec le reste du monde. Nous invitons les entreprises américaines et étrangères à accéder au marché chinois, à partager les dividendes du développement et à travailler ensemble pour une économie mondiale plus forte.