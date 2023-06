À l’intérieur de la guerre civile de 24 heures en Russie après le complot des rebelles de Wagner pour renverser Poutine « faible »… et au moment exact où la marche de Moscou a été interrompue

La RUSSIE a été placée au bord de l’effondrement dans une rébellion de 24 heures – et c’est peut-être le début de la fin pour Vladimir Poutine.

Le monde est encore sous le choc des événements extraordinaires qui ont vu les mercenaires impitoyables du groupe Wagner se soulever contre le Kremlin.

Le chef des mercenaires de Wagner Yevgeny Prigozhin sourit après son coup d’État Crédit : Reuters

Vladimir Poutine a fait rage « c’est une trahison » dans une allocution télévisée Crédit : AFP

Les forces de Wagner se dirigeaient directement vers Moscou Crédit : Reuters

Les chars ont saisi un QG militaire à Rostov

Des nids de mitrailleuses ont été installés à Moscou prêts pour l’attaque de Wagner Crédit : @Gerashchenko_en

La querelle de plus en plus amère de Poutine avec son vieil ami Yevgeny Prigozhin a éclaté violemment alors que le chef de guerre se dirigeait vers Moscou.

L’État doté de l’arme nucléaire semblait être sur le point de s’effondrer complètement.

De nouveaux détails fascinants qui émergent aujourd’hui révèlent un Kremlin en plein désarroi, un président russe détaché de la réalité et des appels téléphoniques désespérés à la onzième heure.

Prigozhin aurait également planifié sa rébellion pendant huit mois – pour la voir s’effondrer en quelques heures lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait « outrepassé » alors que ses troupes s’approchaient de Moscou.

Les responsables occidentaux pensent qu’il s’agit du « chapitre un » d’une nouvelle ère pour la Russie – avec des purges potentiellement à la stalinienne à venir alors que Poutine tente de consolider son régime affaibli.

La guerre des mots sur les opérations militaires en Ukraine est devenue une rébellion ouverte vendredi soir lorsque les forces de Poutine ont émis un mandat d’arrêt contre Prigozhin.

Les forces de Wagner se sont rapidement mobilisées, ont saisi Rostov-on-Don et Voronez, puis ont jeté leur dévolu sur Moscou samedi.

Le convoi lourdement armé de Prigozhin a dévalé l’autoroute M4 avec la police russe érigeant à la hâte des tranchées et des barrages routiers.

Des creuseurs ont déchiré des routes, des camions à benne remplis de sable ont été mis en place et des nids de mitrailleuses ont été installés dans un verrouillage complet.

Les forces de Wagner ont fait sauter six hélicoptères russes du ciel et abattu un avion de commandement de l’armée de l’air.

Les hommes de Prigozhin ont fait des progrès rapides – et ont fait face à un manque de résistance surprenant, affirmant même que des transfuges militaires les avaient rejoints.

Selon certaines rumeurs, Poutine aurait fui le Kremlin et se serait dirigé vers son bunker situé à l’extrême nord.

Il semblait que Wagner pouvait faire l’impensable – ils pouvaient gagner.

Mais aussi soudainement que la rébellion a commencé, elle s’est rapidement terminée, Prigozhin ordonnant à ses hommes de se retirer.

Il a déclaré qu’il avait conclu un accord avec le Kremlin et qu’il déménageait en Biélorussie.

Priogzhin n’a pas été revu depuis.

Le psychodrame du manteau et du poignard de la Russie s’est joué aux yeux du monde, mais maintenant il est à nouveau étrangement calme.

Les responsables du Kremlin ont déclaré qu’ils ne poursuivraient pas le groupe Wagner, mais aujourd’hui, il a été rapporté que Prigozhin était toujours recherché par le FSB.

Pirgozhin a peut-être quitté la scène, mais ses actions ont exposé Poutine comme un simple mortel Colonel Richard Kemp

Poutine semble également s’être effondré – avec son autorité déjà effilochée apparemment en lambeaux.

Le média russe Meduza rapporte que la charge du convoi s’est effondrée lorsque Prigozhin s’est rendu compte qu’il avait « dépassé ».

Les services de renseignement britanniques pensent qu’en dépit de ses vantardises, il avait 25 000 hommes derrière lui – il n’en avait en fait que 8 000.

Prigozhin aurait tenté d’appeler Poutine en milieu de journée samedi – mais Vlad « ne voulait pas lui parler ».

Les forces de Wagner, rapporta Meduza, se dirigeaient vers la rivière Oka au sud de Moscou.

Et il y avait la première ligne de défense bien organisée contre eux, avec des unités retranchées de l’armée russe et de Rosgvarida.

Prigozhin a choisi d’entamer des pourparlers – insistant sur le fait qu’il rencontre des « hauts responsables » et a négocié un accord avec la Russie.

Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko aurait accepté d’agir en tant que « leader » du plan car il « adore les relations publiques ».

L’organisation russe de défense des droits de l’homme Gulagu – qui a des sources au sein des services de sécurité – a rapporté que Prigozhin complotait son coup d’État depuis huit mois.

Il a affirmé qu’à aucun moment Prigozhin n’avait quitté son QG temporaire à Rostov alors même que ses forces se dirigeaient vers Moscou – à 600 milles au nord.

Gulagu a affirmé que malgré les assurances reçues par le chef de guerre, de nombreux commandants wagnériens n’avaient pas reçu le même traitement spécial.

« D’ici la fin de l’année, ils seront détenus ou liquidés », ont-ils rapporté.

Mais malgré l’échec apparent du coup d’État et sa propre descente apparemment humiliante, Prigozhin a été accueilli en héros lorsqu’il a été vu pour la dernière fois en public alors qu’il quittait Rostov.

Le chef de guerre – un milliardaire pour le patron de la restauration qui était autrefois l’un des plus fidèles comparses de Vlad – a été vu en train de prendre des selfies et de discuter avec des Russes ordinaires.

Les mercenaires ont été accueillis par des chants de « Wagner! Wagner! » alors qu’ils chargeaient leurs chars et retournaient à leurs bases.

Et les forces de police qui sont revenues dans la ville ont été accueillies par des cris de « honte » et de « traître ».

Cela soulève davantage de questions sur le soutien populaire en Russie à la fois à Poutine et à sa guerre ratée en Ukraine.

Mais alors que le coup d’État se terminait tranquillement, on pense que l’Occident a poussé un soupir de soulagement.

Les responsables américains auraient craint que les forces de Wagner ou d’autres personnalités encore pires que Poutine ne mettent la main sur l’énorme arsenal d’armes nucléaires de la Russie.

On pense que les chefs du renseignement savaient au moins deux semaines à l’avance ce que Prigozhin prévoyait – et étaient très inquiets de la perspective d’un État nucléaire se transformant en guerre civile.

Il a déjà été averti que l’effondrement de la Fédération de Russie conduirait à un réseau de mini-États dotés d’armes nucléaires en guerre les uns contre les autres – conduisant potentiellement à un bain de sang atomique.

Des responsables américains et britanniques auraient également été au courant du coup d’État de Prigozhin quelques jours à l’avance.

« Je pense que notre gouvernement savait depuis quelques jours que quelque chose allait arriver », a déclaré la députée Alicia Kearns, présidente du comité restreint des affaires étrangères.

« Cela signifie que les renseignements russes auraient clairement dû en avoir une idée.

« Les services secrets russes n’ont-ils pas cru qu’il était capable de marcher sur Moscou ou ont-ils menti à Poutine parce qu’ils avaient peur de lui ? »

Prigozhin sourit, serre la main et prend des selfies à Rostov Crédit : Reuters

Il a été transporté dans un 4×4 noir alors qu’il « se dirigeait vers la Biélorussie » Crédit : Reuters

Wagner force le geste aux fans alors qu’ils quittent Rostov Crédit : Reuters

Ils ont chargé leurs chars et ont quitté la Russie Crédit : EPA

Les Russes applaudissent alors que les mercenaires Wagner quittent la ville Crédit : Getty

Le cercle restreint de Poutine a déjà été révélé pour le choyer – cachant de mauvaises nouvelles ou tout simplement lui mentant.

On rapporte qu’il est de plus en plus isolé et vit dans un « cocon » à mesure que la guerre se déroule en Ukraine.

Le cercle restreint de Vlad est restreint – il a très peu de confidents proches, au-delà de personnalités comme sa maîtresse Alina Kabaeva et son laquais Dmitri Medvedev.

On pense que Poutine est obsédé par sa propre mort – à la fois d’une éventuelle maladie ou du couteau d’assassins.

L’un des piliers de la personnalité de Poutine, dont on parle depuis longtemps, est sa peur profonde qu’il puisse être « tué comme Kadhafi » – le tyran libyen ayant été renversé et assassiné en 2011.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré hier que la tentative de rébellion montrait qu’il y avait de « vraies fissures » dans le régime de Poutine.

Et maintenant, ses rivaux armés de couteaux peuvent tourner en rond alors que l’homme fort Vlad a été laissé exposé.

La décision de Poutine de laisser apparemment partir Prigozhin alors qu’il a presque déchiré la Russie a soulevé de nombreux sourcils.

Les loyalistes bellicistes remettent même en question la décision de la télévision d’État russe, généralement amoureuse de Poutine.

Ses principaux propagandistes ont été scandalisés hier que le chef de guerre n’ait pas reçu une « balle dans le front ».

Mais bien que le régime de Mad Vlad ait survécu à son plus grand défi en 20 ans et que la Russie soit confrontée à son moment le plus dramatique depuis la chute de l’Union soviétique, il semble, pour l’instant, son avantage Poutine.

Vlad n’a cependant toujours pas fait d’apparition publique depuis son discours cracheur de feu samedi matin au cours duquel il a dénoncé la « trahison » et les « coups de poignard dans le dos ».

Et quoi qu’il se soit passé dans les coulisses au cours des 72 dernières heures, il semble que le régime de Vlad soit maintenant plus faible qu’il ne l’était vendredi.

« Les nombreux observateurs du Kremlin qui jusqu’à présent croyaient que Poutine était au-delà de tout défi interne se sont trompés », a déclaré le colonel Richard Kemp, écrivant dans The Telegraph.

« Pirgozhin a peut-être quitté la scène, mais ses actions ont révélé Poutine comme un simple mortel.

« Les élites moscovites qui ont compté pendant des décennies sur un leadership fort regardent maintenant un régime s’effondrer. »