La réponse, bien sûr, est simplement de le faire, ce pour quoi Trainor est totalement prêt. Elle et Sabara ont déjà «un nom solide que nous aimons tous», et elle a commencé le processus de nidification. Et comme Noël apportera vraisemblablement une grande quantité de matériel pour bébé, il n’y a rien d’autre à faire que d’attendre et, comme elle l’a dit à E! News, concentrez-vous sur son nouveau plan, qui consiste simplement à «être la meilleure maman de tous les temps».

Avec son album de vacances sorti et le compte à rebours pour le travail officiel, « Nous pouvons simplement, comme, nous concentrer sur, comme, se préparer à accoucher et avoir un bébé et avoir un humain », a-t-elle dit ET. « Et puis je peux disparaître et être maman. » Son congé de maternité prévoyait: «Je leur ai dit les trois premiers mois, laissez-moi tranquille», a-t-elle poursuivi, «moi, bébé, c’est tout. Et mari».

De quoi d’autre une fille a-t-elle vraiment besoin?