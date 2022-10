À l’intérieur de la garde-robe de designer Ekin-Su, lauréate de Love Island, comprenant des accessoires à 500 £ et une collection de sacs à 12 000 £

EKIN-SU Cülcüloğlu est occupée à signer des accords lucratifs depuis qu’elle et Davide Sanclimenti ont remporté Love Island en août.

Le couple a battu les finalistes Gemma Owen et Luca Bish par un glissement de terrain – et Ekin-Su, 28 ans, est rapidement devenue la fille en or d’ITV.

Elle a associé une robe de sa collection Oh Polly à un cabas Louis Vuitton[/caption]

Elle a pris un sac Chanel de 7 000 £ lors d’une soirée à Sheesh dans l’Essex[/caption]

En plus de décrocher sa propre émission avec Davide, 27 ans, Ekin-Su a signé un contrat à six chiffres pour participer à Dancing on Ice 2023 et il a également été rapporté qu’elle était en pourparlers pour rejoindre le panel Loose Women.

Ensuite, il y a sa collaboration de mode record de 1 million de livres sterling avec Oh Polly ainsi que des accords à six chiffres avec Beauty Works et BPerfect Cosmetics.

Il n’est donc pas surprenant qu’Ekin-Su s’offre des conneries de créateurs.

Le week-end dernier, elle et Davide ont été photographiés lors d’une virée shopping sous la pluie à Manchester.

Elle portait également une sacoche Dior d’une valeur de 2 950 £.

Et on dirait qu’Ekin-Su a le goût des accessoires coûteux. Un récent cliché publié sur Instagram la montrait en train de poser une tempête dans un haut et un pantalon noirs moulants.

Le délice turc a complété le look avec une ceinture Gucci à 495 £ et un sac Prada à 2 100 £.

Un autre message a vu Ekin-Su montrer sa collection Oh Polly dans une robe noire économique qu’elle a associée à un fourre-tout Louis Vuitton de 2 350 £.





Lors d’une récente soirée au hotspot d’Essex, Sheesh, elle a été photographiée portant une pochette Chanel matelassée classique qui, toute neuve, peut coûter plus de 7 400 £.

Mais Ekin-Su a récemment prouvé qu’elle pouvait aussi être terre-à-terre lorsqu’elle a été photographiée en quittant le gymnase avec Davide dans une tenue d’entraînement de 50 £.

Sans maquillage, elle a révélé sa beauté naturelle, tandis que l’ensemble de gym Bo and Tee épousait parfaitement sa silhouette.

