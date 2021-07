À l’intérieur de la fusée New Shepard de 60 pieds de Blue Origin où tout le monde a un siège près de la fenêtre

Comme la fusée New Shepard de 60 pieds de BLUE Origin est prête pour le lancement, son fondateur Jeff Bezos a garanti que ceux à bord auront les meilleures vues possibles.

La capsule – entièrement automatisée sans pilotes d’essai ni ingénieurs de vol à bord – possède les plus grandes fenêtres jamais construites pour un vaisseau spatial.

Selon Blue Origin, les six fenêtres d’observation sont près de trois fois plus hautes que celles d’un Boeing 747 et les plus grandes jamais utilisées dans l’espace.

La fusée vise également plus haut que Virgin Galactic de Richard Branson avec une altitude prévue d’environ 66 miles.

C’est par rapport aux 53,5 milles de Branson réalisés plus tôt ce mois-ci.

Il accélérera vers l’espace à trois fois la vitesse du son, ou Mach 3, avant de se séparer de la capsule et de revenir pour un atterrissage debout.

Et il envoie également les passagers les plus âgés et les plus jeunes dans l’espace.

Ils expérimenteront trois à quatre minutes d’apesanteur, avant que leur capsule ne saute en parachute dans le désert à peine 10 minutes après le décollage.

LES TOURISTES DE L’ESPACE

Le fondateur d’Amazon, Bezos, qui a créé Blue Origin en 2000, a nommé la fusée d’après Alan Shepard, le premier Américain dans l’espace.

Bezos, 57 ans, qui a quitté ses fonctions de PDG d’Amazon plus tôt ce mois-ci, a invité son frère Mark, 50 ans, à bord.

Il a également demandé à la pionnière de l’aviation Wally Funk, 82 ans, de se joindre au vol.

Elle s’est entraînée pour devenir astronaute dans les années 1960, mais n’a jamais eu la chance de voler.

Funk deviendra la personne la plus âgée de l’espace.

En revanche, Daemen deviendra la plus jeune personne dans l’espace.

L’adolescent remplace le gagnant de la vente aux enchères caritative qui a dépensé 28 millions de dollars pour un billet sur le vaisseau spatial New Shepard.

Le détenteur du billet d’origine ne peut plus être sur la fusée Blue Origin New Shepard « en raison de conflits d’horaire ».

VOLS D’ESSAI

Blue Origin a effectué 15 vols d’essai dans l’espace depuis 2015.

La société devrait ouvrir la vente de billets peu de temps après le vol de Bezos et a déjà aligné certains des autres enchérisseurs.

Il n’a pas divulgué le coût d’un trajet. Le quatrième siège du prochain vol a été vendu aux enchères pour 28 millions de dollars.

Le booster New Shepard entièrement automatisé et réutilisable de Blue Origin sera lancé et atterrira dans l’ouest du Texas.

Les passagers admireront la courbure de la planète avant que la capsule pressurisée ne revienne sur terre sous des parachutes.

Au total, le vol durera environ quatre minutes.

MOMENT DE REPÈRE

Cela promet d’être un moment historique alors que les entreprises américaines s’efforcent d’entrer dans une nouvelle ère de voyages spatiaux commerciaux privés.

Virgin Galactic a révélé qu’elle enverrait le fondateur Sir Richard Branson lors de son premier voyage spatial le 11 juillet.

Sir Richard a volé avec succès à 50 miles au-dessus de la surface de la Terre à bord de l’avion spatial VSS Unity de la société – neuf jours avant Bezos.

Bezos a déclaré lundi: “ Ce que nous espérons faire, c’est construire la route vers l’espace afin que les générations futures, peut-être Oliver, et les gens de sa génération puissent faire des choses incroyables dans l’espace si nous obtenons de bons véhicules réutilisables.

« La grande chose que fait Blue Origin est de rendre ces véhicules réutilisables et fonctionnels afin qu’ils puissent être utilisés encore et encore, plus comme des avions de ligne commerciaux.

« Si nous pouvons arriver à ce stade, alors ce que la prochaine génération fera – comment profiter à la Terre avec tout ce qui se trouve dans l’espace – ce sera incroyable. C’est le véritable objectif. »

