À l’intérieur de la fortune de 6 millions de dollars de la star des American Pickers, Frank Fritz, avec 40 motos alors qu’il se bat pour sa vie après un AVC

La star des AMERICAN Pickers, Frank Fritz, possède une fortune de 6 millions de dollars comprenant 40 motos, quatre voitures et d’innombrables objets de collection.

Frank, 59 ans, a été hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral le 14 juillet et se bat pour sa vie dans un centre de réadaptation depuis le 6 septembre.

Coleman-Rayner

Frank Fritz a une fortune de 6 millions de dollars[/caption]

Coleman-Rayner

La valeur nette comprend les motos, les voitures et les antiquités[/caption]

La star d’American Pickers possède une ferme de 130 000 $ dans l’Iowa et possède le magasin d’antiquités Frank Fritz Finds dans l’Illinois.

Une source a précédemment révélé à The US Sun que malgré son licenciement d’American Pickers en juillet 2021, il est “fixé” financièrement.

L’initié a révélé: “Il a son magasin à Savannah, Illinois. Il y vend. Il a une immense ferme avec toutes ses affaires.

«Il a 1 million de dollars de choses qu’il peut vendre. Il est prêt. Il a fait beaucoup et vend beaucoup.

La source a affirmé que Frank possédait 40 motos et quatre voitures, dont la plupart sont “à vendre”.

L’initié a ajouté: “Les gens l’appellent pour les antiquités. Il est en contact avec un producteur qui vit à Las Vegas. Frank lui a vendu beaucoup de choses pour son ranch. Il va bien.

Frank a été hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral le 14 juillet après qu’un ami l’ait trouvé sur le sol de sa maison de l’Iowa.

Il est dans un centre de réadaptation depuis sa sortie de l’hôpital.





Son «ami de longue date» a déposé une nomination d’urgence de tuteur et conservateur temporaire pour lui le 18 août.

La responsabilité du tuteur sera de “faciliter tous les besoins de soins, fournir le transport à tous les rendez-vous médicaux et répondre à tous les besoins sociaux et domestiques”.

Au moment de la sortie de Frank du centre de réadaptation, sa ferme de l’Iowa doit avoir des «rampes» et des «poignées» pour la douche et les toilettes.

Le tuteur aidera Frank avec son traitement contre la maladie de Crohn et sa thérapie physique continue.

Il aidera également l’ancienne épicerie star des American Pickers, à cuisiner et à “amener Frank à toutes les activités qu’il se sent prêt à faire”.

Alors que Frank a peut-être amassé une vaste fortune, des documents judiciaires indiquent qu’il n’a pas de testament.

LA NOUVELLE VIE DE FRANK

Le US Sun avait précédemment révélé que Frank serait sous tutelle et curatelle temporaires.

Les documents se lisaient comme suit : « En raison de son accident vasculaire cérébral, la capacité de prise de décision de M. Fritz est tellement altérée qu’il est incapable de veiller à sa propre sécurité ou de subvenir aux nécessités telles que la nourriture, le logement, les vêtements ou les soins médicaux sans lesquels une blessure ou une maladie peut survenir.

“M. La capacité de décision de Fritz est tellement altérée qu’il est incapable de prendre, de communiquer ou d’exécuter des décisions importantes concernant ses propres affaires financières.

Juste un mois avant son accident vasculaire cérébral, Frank était en pourparlers pour une émission dérivée avec un client de Las Vegas.

L’ancien co-vedette de Frank, American Picker, Mike Wolfe, 58 ans, a annoncé la nouvelle de l’AVC de Frank sur Instagram peu après son hospitalisation au milieu de rumeurs selon lesquelles des amis de longue date se querellaient.

Il a partagé une photo de la star de télé-réalité et a écrit : “J’ai été très privé au cours de la dernière année en ce qui concerne la vie de Frank et le voyage qu’il a fait.

“Il y a eu beaucoup d’opinions sur mon amitié et celle de Frank et sur la série, mais ce n’est pas le moment de remettre les pendules à l’heure.

« Il est maintenant temps de prier pour mon ami. Frank a subi un accident vasculaire cérébral et est à l’hôpital.

Il a conclu: «S’il vous plaît, gardez-le dans vos cœurs et vos pensées. Frank, je prie plus que tout pour que tu t’en sortes. Je t’aime mon pote.”

CO-STAR FEUD

Frank avait précédemment déclaré au US Sun que les deux hommes s’étaient disputés.

Il a révélé : « Je n’ai pas parlé à Mike depuis deux ans. Il savait que j’avais mal au dos, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est comme ça.

Il a affirmé qu’il y avait des tensions sur leur célébrité partagée par les American Pickers.

Il a expliqué: «Le spectacle est incliné vers lui à 1 000%. Je ne peux même pas me pencher aussi bas pour vous montrer à quel point.

“C’est très bien. C’est comme si vous aviez Aerosmith et il y avait Steven Tyler et il était le leader. J’ai trouvé ma place, je suis deuxième et il est numéro un dans l’émission. Ce n’est pas un problème pour moi, peut-être qu’il a un problème.

Mais Frank a insisté sur le fait qu’il était “plus grand” en ce qui concerne les téléspectateurs.

Le favori des fans a déclaré: “Je ne suis pas arrogant et je suis plutôt un vieux gars ordinaire. Le gars qui se connecte avec moi est le gars qui achète un pack de 30 Busch Light et une pizza le week-end. C’est mon gars. Mon gars achète une pancarte à 150 $, pas une pancarte à 8 000 $.

« Je suis plutôt un homme ordinaire, je n’ai pas trouvé de vase à 100 000 $ ni aucun truc de Michel-Ange. Je n’ai jamais vraiment eu un gros, gros score comme ça.

“Mais tous les petits scores sont le pain et le beurre, et c’est mon affaire.”

REHAN PASSAGE

Frank est apparu pour la dernière fois sur American Pickers lors d’un épisode de mars 2020, alors qu’il a pris un congé pour se remettre d’une opération au dos, ce qui lui a laissé 185 points de suture et deux tiges dans la colonne vertébrale.

Pendant son temps libre, Frank a perdu 65 livres, car il mène une vie plus saine et est sobre à cause de l’alcool.

Il a également déclaré au US Sun qu’il était entré en cure de désintoxication pour dépendance à l’alcool dans l’Iowa pendant 77 jours.

Frank a précédemment déclaré: «Je suis allé en cure de désintoxication et je suis sobre depuis 11 mois maintenant.

« Je n’aimais plus boire. Ma mère était alcoolique et elle est morte il y a cinq ans et c’était lié à l’alcool. Mon grand-père était alcoolique et il est mort. Cela ne me convenait pas.

Frank a dit qu’il allait aux réunions « deux fois par semaine » après le passage.

L’ancienne star de History Channel a déclaré qu’il aurait été sobre pendant un an s’il n’y avait pas eu une rechute.

LE TIR DE FRANK

Mike a été celui qui a révélé que Frank avait été renvoyé de l’émission en juillet 2021.

Il a écrit sur Instagram : “Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi. Le voyage que Frank, Dani et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, est venu avec ses hauts et ses bas, ses bénédictions et ses défis, mais il a aussi été le plus gratifiant.

« Le soutien que vous nous avez tous apporté a été un rappel constant de ce que le message de l’émission a toujours été ; à travers ces lieux, ces personnes et ces choses, nous avons tous un fil conducteur. Nous sommes ici non seulement pour prendre soin du passé, mais aussi les uns pour les autres.

Mike a conclu: “Frank va me manquer, tout comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage.”

Son frère Robbie a fini par remplacer Frank dans la série, car il est devenu membre officiel de la distribution la saison dernière.

Coleman-Rayner

Frank stocke ses motos sur sa propriété de l’Iowa[/caption]

Coleman-Rayner

Il a été licencié des American Pickers en 2020[/caption]

Getty

L’homme de 59 ans se querelle avec son ancienne co-star Mike Wolfe[/caption]

Instagram/@rjwolfepicker

Le frère de Mike, Robbie, a remplacé Frank dans l’émission[/caption]