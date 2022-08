À l’intérieur de la fortune de 300 millions de livres sterling de Shakira et Gerard Piqué avec un jet privé de 15 millions de livres sterling et un manoir de 6 millions de livres sterling alors que le couple se partage un domaine

La scission de SHAKIRA et Gerard Pique les verra sans aucun doute se partager leur richesse combinée estimée à 300 millions de livres sterling, qui comprend des manoirs et un jet privé.

Le couple s’est réuni en 2011 bien qu’ils se soient rencontrés pour la première fois l’année précédente et avec leur immense fortune, ils vivaient un style de vie de luxe.

Le couple a acheté cette propriété à Esplugues de Llobregat, qui borde Barcelone, en 2012 Crédit : Solarpix

Shakira et Pique possèdent leur propre Learjet 60XR d’une valeur de 15 millions de livres sterling Crédit : Alamy

Pique et Shakira à New York en 2019 Crédit : AFP

Le manoir de Shakira à Miami est évalué à 11 millions de livres sterling Crédit : Splash

La chanteuse colombienne de 45 ans, l’un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps, a rencontré Gerard en 2010 après avoir figuré dans la vidéo de sa chanson Waka Waka, sortie pour la Coupe du monde de foot cette année-là.

Shakira et Pique ont partagé une vie fastueuse et glamour ensemble, faisant le tour du monde, prenant des vacances sur des yachts de luxe et vivant généralement la grande vie.

Ils se sont séparés le 4 juillet de cette année et aucune raison n’a été donnée pour la séparation.

LE JET PRIVÉ

Le couple a acheté son propre avion privé, un Learjet 60XR en 2010, qui aurait coûté 15 millions de livres sterling.

Il est pensé pour avoir un intérieur personnalisé qui comprend une chambre avec deux lits, un salon et une salle à manger.

Les rapports indiquent que le couple a loué l’avion lorsqu’ils ne l’utilisaient pas pour réduire les coûts de maintenance.

Le cas échéant, un juge devra peut-être décider qui conservera le jet ou s’il doit être vendu et le produit réparti entre les deux.

LES PROPRIÉTÉS

C’est là que les choses commencent à se compliquer.

Comme ils n’étaient pas mariés, les propriétés qu’ils ont achetées avant d’être ensemble resteront entre leurs mains respectives, mais cela dépend aussi du nom figurant sur les actes de propriété.

Shakira possède un manoir à Miami d’une valeur de 11 millions de livres sterling, tandis que Pique possède une propriété de trois étages dans le centre de Barcelone d’une valeur de 3,8 millions de livres sterling.

En 2011, Shakira aurait acheté une part dans une île privée connue sous le nom de Bonds Cay aux Bahamas, qui couvre 550 acres.

Le chanteur se serait associé à Roger Waters de Pink Floyd et au chanteur espagnol Alejandro Sanz pour acheter la retraite pour 12 millions de livres sterling.

Ces propriétés devraient rester entre leurs mains respectives.

Des problèmes surgissent au sujet des deux propriétés qu’ils ont achetées ensemble.

Ils ont acheté une maison en 2012, située à Esplugues de Llobregat, à la frontière de Barcelone, évaluée à 3,8 millions de livres sterling.

Puis, en 2015, ils ont acquis une autre maison dans le quartier cossu de Pedralbes à Barcelone, près du Camp Nou du Barca, qu’ils ont achetée pour environ 4,7 millions de livres sterling.

Répartie sur 1 500 pieds carrés, la maison compte sept chambres, deux cuisines, une piscine avec cascade et une salle de sport ainsi qu’une foule d’autres commodités.

En juin 2018, le manoir de luxe a été pris pour cible par des cambrioleurs alors que le couple était absent.

Les parents de Piqué dormaient à l’étage lorsque la maison a été perquisitionnée, les criminels s’enfuyant avec des montres et des bijoux coûteux.

Le couple aurait également une maison de vacances à Chypre qu’ils ont achetée en 2019.

La villa de six lits est située dans le complexe de luxe Cap St. Georges, qui surplombe la mer d’Akamas près de Paphos et comprendrait un home cinéma, une salle de sport privée, un jacuzzi, une piscine privée et une cave à vin.

Le prix exact de la villa n’est pas connu, les prix des propriétés dans la région devraient commencer à 1,8 million de livres sterling.

GARDE DES ENFANTS

Shakira et Pique ont eu deux fils ensemble – Milan en 2013 et Sasha deux ans plus tard.

Les rapports indiquent que les deux hommes se disputent la garde d’eux et il semble probable que cela sera résolu par un tribunal.

On dit que Pique veut que les enfants restent avec lui à Barcelone et Shakira tient à ce qu’ils déménagent à Miami avec elle.

Shakira fait également face à sa propre bataille juridique car elle risque jusqu’à huit ans de prison si elle est reconnue coupable d’une fraude fiscale massive présumée de 12 millions de livres sterling.

Elle a été accusée d’avoir fraudé le Trésor espagnol sur des millions sur une période de trois ans entre 2012 et 2014.

Son cabinet de relations publiques Llorente y Cuenca a déclaré dans un communiqué: “Elle croit en son innocence et a choisi de laisser la question entre les mains de la loi.”

La maison de Shakira à Miami devrait rester entre ses mains Crédit : Splash

Le couple devra peut-être aller au tribunal pour la garde de leurs enfants Crédit : Reportez-vous à la légende