À l’intérieur de la folle collection de montres d’Andrew Tate à 1 million de livres sterling, y compris Hublot avec 59 bijoux et 400 000 £ Jacob & Co Bugatti

ANDREW TATE est célèbre pour sa carrière en tant que star du kickboxing, mais plus récemment en tant qu’investisseur en crypto-monnaie et propriétaire d’une chaîne de casinos.

Le controversé anglo-américain a également un penchant pour les montres chères et a constitué une collection impressionnante d’une valeur de 1 million de livres sterling.

Tate est souvent vu poser avec ses montres flashy Crédit : Instagram

La star controversée possède une collection de montres d’une valeur estimée à 1 million de livres sterling Crédit : Instagram

Tate est né aux États-Unis, mais en tant que jeune enfant, sa mère a décidé de rentrer chez elle en Angleterre pour l’élever, lui et ses frères et sœurs, Janine et Tristan.

Il vit maintenant en Roumanie et a depuis vu plus d’argent et de renommée depuis qu’il a investi dans la crypto-monnaie et ouvert une chaîne de casinos.

Tate a été fortement critiqué pour ses opinions très controversées et misogynes, notamment en disant que les femmes appartiennent à la maison et sont la propriété d’un homme.

Dans d’autres clips, on voit le kickboxeur anglo-américain décrire comment il attaquerait violemment une femme si elle l’accusait de tricherie.

Et la star des médias sociaux a même outrageusement affirmé que les victimes de viol devaient « assumer la responsabilité » de leurs attaques.

Dans une vidéo maintenant supprimée, il a même plaisanté en disant que “40% de la raison” pour laquelle il a quitté le Royaume-Uni pour la Roumanie est qu’il serait plus facile d’échapper aux accusations de viol.

Tate a déjà été casté dans Big Brother en 2016 mais a été éjecté sur une vidéo de lui frappant une femme avec une ceinture.

Selon Factory Bezel, le statut de millionnaire de l’homme de 35 ans l’a vu se lancer dans certaines des montres de luxe les plus fantaisistes disponibles.

Chronographe Hublot Classic Fusion “glacé”

Tate a “glacé” son chronographe Hublot Classic Fusion avec des diamants

La Classic Fusion Chronograph est une montre au design élégant avec une durabilité à la hauteur grâce à son boîtier en titane.

Tate a encore amélioré la qualité lorsqu’il a “glacé” son Hublot en demandant à un bijoutier d’ajouter des diamants coûteux au boîtier de la montre.

La montre Hublot fantaisie est composée de 280 pièces et contient 59 rubis impressionnants.

La Classic Fusion Chronograph offre également une réserve de marche de 42 heures.

Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon Or Rose

La superbe montre Jacob & Co. est évaluée à plus de 400 000 £ et a été achetée par Tate pour compléter sa supercar Crédit : Instagram

Peut-être la montre la plus sophistiquée détenue par Tate, la Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon est composée de 578 composants.

La superbe montre est évaluée à un peu plus de 400 000 £ par Factory Bezel.

Et la montre est une œuvre d’art si complexe que le boîtier en or rose à lui seul prend 120 heures à un seul artisan.

Tate a partagé que le temps total de construction de la montre par Jacob & Co. était de plus de 10 mois, ce qui est encore plus long que la supercar correspondante qu’il a achetée.

Le kickboxeur a acheté la montre spectaculaire pour correspondre à sa Bugatti Chiron à tirage limité.

« Glacé » Audemars Piguet Royal Oak Offshore

L’Audemars Piguet Royal Oak Offshore vaut certainement son pesant d’or

La superbe Royal Oak Offshore est une montre qui vaut certainement son pesant d’or.

Surnommée “la brique” en raison de l’énorme quantité d’or rose 18 carats utilisée, “la brique” pèse 334 grammes, malgré un diamètre de seulement 4,2 cm,

Comme vous l’avez probablement deviné, “la brique” a un prix élevé. et serait évalué à environ 84 500 £.

Ce n’était cependant pas suffisant pour Andrew Tate car il avait « glacé » la Royal Oak Offshore avec des diamants baguette.

Chronomètre Ulysse Nardin Maxi Marine

Tate a décidé de ne pas “givrer” son Maxi marine Chronometer

L’Ulysse Nardin Maxi Marine Chronometer de Tate est une belle montre qui combine de riches couleurs bleu foncé avec de l’or rose.

Il est fabriqué en or rose 18 carats et en caoutchouc bleu et comporte une petite trotteuse, un indicateur de réserve de marche et une complication de date.

Contrairement aux autres montres extravagantes de Tate, il a décidé de ne pas « glacer » le chronomètre Maxi Marine.

“Iced-Out” Audemars Piguet Royal Oak Double Balancier Ajouré

Cette montre incroyablement unique a l’air flash tout en permettant au porteur de regarder l’ingénierie complexe à l’intérieur

Cette pièce d’horlogerie unique coûte un prix exorbitant d’environ 190 000 £ en raison du travail requis pour produire son cadran squeletté.

Les fabricants suisses ont créé un chef-d’œuvre d’ingénierie qui permet à Tate de voir le fonctionnement interne complexe de la montre tout en ayant l’air flash.

Mais comme pour beaucoup de ses montres, cela ne suffisait pas à Tate, alors il a demandé à un bijoutier d’installer des diamants immaculés dans le boîtier en acier inoxydable.

Hublot Classic Fusion 45 Chronographe “Ceramic King”

Le roi de la céramique est un autre favori de Tate et présente une palette de couleurs contrastante noir et or rose

Une autre montre produite par Hublot complète la collection de montres à couper le souffle de Tate.

Le roi de la céramique est surdimensionné et incroyablement élégant avec de l’or rose complétant les couleurs sombres du cadran et du bracelet.

Capable de supporter jusqu’à 165 pieds de résistance à l’eau et disposant d’une réserve de marche de 42 heures, la montre de Tate est évaluée à un peu plus de 10 000 £.