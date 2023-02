À l’intérieur de la finale mordante de Happy Valley alors que les fans apprennent qui est responsable du meurtre de Joanna – et pourrait-il y avoir une autre série ?

APRÈS six semaines mordantes et trois séries sur neuf ans, le thriller policier de BBC One Happy Valley se termine demain soir avec un point culminant sensationnel.

L’écrivain Sally Wainwright a déclaré qu’il y aurait “une très grande confrontation face à face”.

La policière Catherine Cawood, interprétée par Sarah Lancashire[/caption]

La policière Catherine Cawood, jouée par Sarah Lancashire, a été poussée à bout par le psychopathe Tommy Lee Royce, joué par James Norton, qui s’est évadé la semaine dernière.

L’acteur Con O’Neill, qui joue le beau-frère de Catherine, Neil, a promis que la créatrice Sally avait donné au drame – qui se déroule dans la vallée de Calder dans le West Yorkshire – un envoi incroyable.

Il a déclaré cette semaine: “Quand j’ai lu le scénario du dernier épisode, ça m’a époustouflé.

“Pour Sally, le ramener à la maison comme elle l’a fait, c’est tout simplement magnifique.”

Avec tant d’intrigues et de rebondissements captivants et entrelacés, le rédacteur en chef Rod McPhee pose les huit grandes questions auxquelles les fans doivent répondre dans la finale.

Happy Valley est sur BBC One demain à 21h.

PEUT-IL ÊTRE LAISSÉ OUVERT POUR UNE AUTRE SÉRIE ?

La créatrice de SHOW, Sally Wainwright, a insisté sur le fait qu’il s’agissait “très certainement de la dernière saison”.

Mais la torsion ultime de l’intrigue pourrait-elle être qu’il y a plus à venir?

Tout le monde suppose que la troisième série se terminera bien demain.

Mais ensuite, nous nous attendions à la même chose avec Line Of Duty – et cela devrait revenir cette année avec la VRAIE fin de l’histoire de l’AC-12.

Peut-être que Tommy survivra à une confrontation avec Catherine et repartira en fuite, peut-être la poursuivra-t-elle si jamais elle se dirige vers son voyage de rêve après sa retraite dans l’Himalaya.

QUI LE COPIERA POUR TUER JOANNA ?

ELLE a fini par être battue à mort avec un rouleau à pâtisserie par le pharmacien frénétique Faisal Bhatti, joué par Amit Shah.

Mais son mari violent, professeur d’éducation physique, Rob, joué par Mark Stanley, est dans le cadre parce qu’il a trouvé le corps.

Joanna Hepworth interprétée par Mollie Winnard[/caption] Bbc

Le mari abusif de Joanna, professeur d’éducation physique, Rob, joué par Mark Stanley[/caption] Bbc

Faisal Bhatti, joué par Amit Shah[/caption]

Le fait que Catherine ait déjà remarqué qu’ils avaient une relation coercitive (et après la rencontre de Ryan, 16 ans, avec Rob aussi), elle l’a dans son viseur.

Mais CID ne fait aucune hypothèse.

Ils ont déjà identifié que les tranquillisants illégaux que Joanna, jouée par Mollie Winnard, prenait devaient provenir de quelqu’un – et ils sont susceptibles de les conduire au chimiste tueur.

LES TRUGS KNEZEVIC OBTIENDRONT-ILS CE QU’ILS MÉRITENT ?

Les hommes de main du CRIME Ivan Sertic et Matija Jankovic feront tout ce que Darius Knezevic leur dira.

Leur extorsion du chimiste Faisal a contribué à son comportement meurtrier et ils ont aidé Tommy à s’évader de prison.

Les hommes de main du crime Ivan Sertic et Matija Jankovic[/caption] Bbc

Gangster Darius Knezevic et Matija[/caption]

Mais la paire est sur le pied arrière avec Catherine sur leur piste.

Ils risquent également la colère de Knezevic lui-même après avoir menti au sujet du vol d’argent de leur dernier emploi ensemble.

Ivan, joué par Oliver Huntingdon, a déjà le nez cassé après avoir échoué son patron.

Les fans de Happy Valley espèrent que lui et Matija, joué par l’acteur Jack Bandeira, se feront tous les deux défoncer demain – ne serait-ce que pour empêcher Ivan de parler de son mariage imminent.

QU’EST-CE QUE TOMMY RÉSERVE À CATHERINE ?

Son ennemi ultime veut-il simplement tuer Catherine ?

Le fait qu’il ait demandé une arme à feu au chef du crime Darius le suggère.

Obsédé Tommy Lee Royce, joué par James Norton[/caption] Bbc

Scarred Tommy Lee Royce en prison[/caption]

Mais pourrait-il simplement s’agir du moyen par lequel il l’oblige à faire ce qu’il veut ?

Après des années de prison, il pourrait lui réserver une punition douloureuse plus persistante.

Cela pourrait inclure qu’elle endure le même genre de douleur qu’il pense avoir endurée, d’abord après la mort de sa mère, puis languit derrière les barreaux.

Alors Tommy pourrait bien se venger de l’un de ses proches, peut-être sa sœur, Clare, jouée par Siobhan Finneran, ou même la pire chose imaginable – tuer Ryan son propre fils (Rhys Connah).

La bande-annonce montrant un Tommy ensanglanté apparemment dans la maison de Catherine suggère certainement qu’il exige une sorte de vengeance sur la famille, tout comme les plans de Catherine sanglotant inconsolablement.

RYAN ALLUMERA-T-IL SON PÈRE TOMMY ?

IL a avoué qu’il se sent désolé pour son père parce qu’il est né si mauvais, et Ryan aurait pu avoir le cœur fondu quand Tommy lui a avoué : “Je t’aime, tu sais” dans l’émission de la semaine dernière.

Il y a donc encore une chance qu’il accepte les plans de Tommy de fuir à l’étranger.

Ryan Cawood aurait peut-être eu le cœur fondu[/caption]

D’un autre côté, il a prononcé à deux reprises la phrase effrayante : “La vengeance est un plat qui se mange froid.”

Alors Ryan pourrait bien dénoncer son père tordu à la police – dès qu’il découvrira où il se trouve.

Ou il pourrait décider de faire quelque chose de plus drastique. . .

Ryam a peut-être été enragé par de nouvelles révélations sur la cruauté que Tommy a infligée à la défunte mère de Ryan.

Alternativement, il pourrait être attiré par l’idée d’avoir enfin un père.

ANN VA-T-ELLE CRACKER ET FAIRE QUELQUE CHOSE DE STUPIDE ?

EN TANT QUE l’une des anciennes victimes de Tommy, Ann Gallagher est au bord de la dépression nerveuse après avoir découvert que Ryan lui rendait visite en prison.

Et depuis que Tommy s’est échappé de sa garde à vue, la belle-fille de Catherine a l’air d’être sur le point de basculer.

Ann Gallagher est au bord de la dépression nerveuse[/caption] Bbc

Ann est interprétée par Charlie Murphy[/caption]

Sa diatribe à Ryan dans laquelle elle lui a expliqué à quel point Tommy avait été méchant avec sa mère était la preuve qu’elle perdait le contrôle.

Il y a donc toujours le risque qu’Ann, interprétée par Charlie Murphy, fasse quelque chose d’encore plus stupide qui mettrait Catherine et toute la famille en danger.

DARIUS KNEZEVIC SE FERA-T-IL RONDÉ ?

GANGSTER Darius est au centre d’une sous-intrigue qui traverse la troisième série.

La cheville ouvrière de la pègre, interprétée par Alec Secareanu, a été impliquée dans des complots visant à blanchir de l’argent et à ordonner des meurtres, le tout sur le patch de Catherine.

Pire que cela, il a aidé Tommy à s’évader lors de son audience à Leeds.

Cela signifie qu’il est maintenant libre de cibler Catherine et Ryan avec tous les plans criminels qu’il a en réserve.

L’ancien mari de Catherine, Richard, joué par Derek Riddell, se rapproche également dangereusement de Knezevic – et malgré les avertissements de son ex-femme, il semble déterminé à le rencontrer.

Richard pourrait-il être celui qui le magasine alors qu’il tente de devenir un politicien local, ou cela sera-t-il également laissé à Catherine?

LES CAWOODS RESTERONT-ILS DÉCHIRÉS ?

CATHERINE a déjà dit à Ryan qu’il ne pouvait pas vivre avec elle après s’être faufilé pour rendre visite à Tommy contre son gré.

Et dans un assaut contre sa sœur Clare, interprétée par l’actrice Siobhan Finneran, elle a dit des choses presque impossibles à reprendre.

Clare Cartwright, interprétée par Siobhan Finneran et Catherine Cawood, interprétée par Sarah Lancashire[/caption]

Si la poussière retombe après la crise actuelle, Catherine pourra-t-elle réparer sa propre famille, qui semble désormais irrémédiablement déchirée ?

Et même si Tommy se retrouve derrière les barreaux ou mort, le clan Cawood sera-t-il à nouveau le même ?