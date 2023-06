À l’intérieur de la fièvre de Wrexham qui a envahi le tournoi de football

Il y avait une mer de rouge à Cary, en Caroline du Nord, ce week-end. Des kits Wrexham, des T-shirts et des drapeaux gallois jonchaient le Wakemed Soccer Park, domicile du Soccer Tournament (TST), la première compétition de football 7 contre 7 d’un million de dollars.

Les « Wrexham Red Dragons » ont été le plus gros tirage du tournoi. Près de 50% des plus de 30 000 billets vendus étaient destinés à des personnes qui se sont identifiées comme fans de Wrexham. Les fans de Starstruck ont ​​​​pris des selfies avec des joueurs de Wrexham, qui ont été traités comme les A-listers d’un événement qui comprenait également d’anciens internationaux américains et des joueurs ayant une expérience de la Coupe du monde et de la Premier League. Leurs sorties sur le terrain pour leurs quatre matches ont reçu la réception la plus bruyante du tournoi.

Pour les non-initiés, Wrexham AFC est le club appartenant à Ryan Reynolds et Rob McElhenney présenté dans « Welcome to Wrexham », la série documentaire FX qui a fait de cette équipe galloise dans les divisions inférieures du système de la ligue de football anglaise une sensation culte aux États-Unis. . La série, ainsi que la série (fictive) Ted Lasso d’Apple TV, a fait ce que très peu de véhicules de football ont jamais fait aux États-Unis : imprégner la conscience du grand public.

La puissance des deux propriétés était pleinement exposée à Cary. La preuve en était présente dans la foule lors du premier match TST de Wrexham: un mari dans un maillot de Richmond (l’équipe que Lasso gère) et une femme dans un haut Wrexham. En marge d’un match sur un terrain adjacent, un chef d’équipe parcourait la zone technique arborant la moustache et la visière signature de Lasso.



Fans de Wrexham lors du match d’ouverture du TST des Red Dragons contre Como 1907 à Cary, Caroline du Nord. (Photo: Création enracinée x TST)

Le conseiller du conseil d’administration de Wrexham, Shaun Harvey, était également à Cary, assis sur le banc avec l’équipe pendant leurs matchs. Wrexham est resté invaincu en phase de groupes avant son élimination en huitièmes de finale par une équipe dirigée par les anciens internationaux américains Jimmy Conrad et DaMarcus Beasley. Les Red Dragons ont marqué un total de 26 buts et en ont encaissé sept.

Harvey a les mains pleines en ce moment, aidant à planifier la prochaine saison du club dans la Ligue de football après 15 années exténuantes de jeu hors championnat. Il y a aussi la question de la prochaine tournée américaine de la première équipe, où ils affronteront une collection de jeunes talents de clubs beaucoup plus grands comme Chelsea et Manchester United.

Harvey a pris une décision exécutive avant de venir à Cary. Les « Red Dragons » sont affiliés à Wrexham mais Harvey et d’autres membres du club ont décidé de leur donner ce nom – et de modifier le blason qu’ils utilisaient au TST – pour leur offrir leur propre identité.

« Nous voulions nous assurer que nous représentions le club », a déclaré Harvey, « mais nous voulions également nous assurer que les fans ici sachent que ce ne serait pas une première équipe. Nous ne voulions pas que des fans viennent ici sous de faux prétextes. Nous pensions juste qu’il était plus juste de nous appeler les Wrexham Red Dragons, en utilisant le surnom du club, donc c’était différent.

Très peu de Red Dragons étaient des joueurs actuels de Wrexham, et encore moins de fonctionnalités de la série. La liste de l’équipe était principalement une collection de membres du personnel de la première équipe – comme David Jones, qui a agi en tant que joueur-entraîneur – d’anciens joueurs de Wrexham (comme Paul Rutherford) et un assortiment de talents de la ligue inférieure.

Les joueurs de Wrexham tiennent des bébés maintenant. Stars absolues en Amérique. Sur la photo : Andrew Morrell et Mark Howard @TST7v7 pic.twitter.com/1EHcEKv0EZ — Felipe Cardenas (@FelipeCar) 2 juin 2023

Il y avait cependant quelques visages reconnaissables et les fans les ont recherchés. Jeudi soir, un père a eu du mal à tenir son bébé tout en prenant un selfie avec le troisième gardien Mark Howard et l’ancien joueur et entraîneur de Wrexham Andrew Morel. Howard, comme un politicien travaillant dans une ligne de réception, est intervenu après avoir vu le jeune vaciller de manière précaire sur le bras de son père.

« Tiens, je vais prendre le bébé », dit-il en riant.

Morrell a entraîné et joué à Wrexham au milieu des années 2000 et a eu une carrière distinguée en tant qu’attaquant compagnon dans la Ligue de football. Peut-être plus que tout autre joueur de la liste des Red Dragons, Morrell peut apprécier l’absurdité de la situation actuelle du club.

« C’est sensationnel », a déclaré Morrell après l’un des matchs de Wrexham à Cary. « J’étais à Wrexham il y a 20 ans quand le club était bon et ensuite il a passé un moment terrible. J’étais le manager quand les fans apportaient de l’argent pour payer les joueurs. Pour les voir sortir de l’autre côté, l’histoire est encore meilleure maintenant, et je ne pense pas qu’il y ait un meilleur club de football à soutenir en Angleterre, ou au Pays de Galles aussi, à cause du rêve et des possibilités. C’est de l’espoir. C’est brilliant. »

Cependant, tous les fans ne savaient pas ce qu’ils regardaient. Alors que le milieu de terrain des Red Dragons, Filip Mirkovic, âgé de 21 ans, travaillait dans la foule, un local d’âge moyen s’est penché sur la balustrade et l’a remercié d’être venu du Pays de Galles pour le tournoi. Sa voix était teintée d’émotion.

C’est à environ une heure de vol de Pittsburgh, en Pennsylvanie, où Mirkovic joue son football universitaire. Il n’a même jamais été au Pays de Galles, encore moins joué pour Wrexham. Mirkovic, d’origine serbe, a grandi à New York et était heureux d’obliger chaque fois qu’on lui demandait de signer pour une photo.

« Je ne sais même pas s’ils réalisent que je ne fais pas partie de l’équipe », a-t-il déclaré en saluant les fans. « Certains le font probablement, d’autres non. »

Andy Morell pompe le @Wrexham_AFC Les fans de Red Dragon après leur victoire au TST lNSANE ! Sont les @Wrexham_AFC supporters les meilleurs fans du monde, ou quoi⁉️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/xRPFJH0sNm — TST (@TST7v7) 1 juin 2023

Nicolas Cavallo, un défenseur de l’université voisine de Davidson, a marqué le but vainqueur lors du dernier match de phase de groupes de Wrexham contre le Say Word FC. Après avoir signé le drapeau Wrexham d’un jeune fan, Cavallo, encore trempé de sueur à cause de la chaleur de midi, a résumé son expérience surréaliste.

« C’est incroyable, » dit-il. « Beaucoup de ces fans ne savent pas qui je suis donc je signe tous ces autographes, comme si je ne venais pas du tout de Wrexham ! Mais c’était génial. La culture Wrexham n’est pas une blague. Quand on entre sur le terrain c’est pour gagner. C’est pour performer. C’est pour donner un maximum d’effort. Je suis juste ravi d’aider et d’en faire partie.

Mirkovic et Cavallo ont été recrutés par Tim Marchisotto, qui était le directeur général du Sporting Arizona FC en 2015. À cette époque, le Sporting AZ, une équipe de développement de la United Premier Soccer League américaine, était entraîné par Aidan Davison, l’entraîneur des gardiens de l’équipe première de Wrexham. . Davison faisait partie du personnel d’entraîneurs des Red Dragons à Cary.

Davison a fait l’éloge de la mentalité et de l’éthique de travail de Mirkovic et de Cavallo. Il les a classés comme deux joueurs qui seront probablement sélectionnés lors du prochain repêchage de la MLS. Mais après avoir goûté à la culture Wrexham, les deux jeunes Américains rêvent de carrières professionnelles en Angleterre.

« Ils en ont assez dans le casier », a déclaré Davison lorsqu’on lui a demandé si Mirkovic et Cavallo avaient la qualité pour jouer pour Wrexham, nouvellement promu en Ligue Deux (quatrième division anglaise).

Les deux footballeurs universitaires étaient des inconnus, contrairement à Howard.

« J’adore les États-Unis », a déclaré Howard alors qu’un groupe d’enfants criait son nom depuis les gradins métalliques. Le gardien de but de 36 ans poursuit des études de journalisme. Il a déjà lancé The Yours, Mine, Away! podcast et n’a pas caché le fait qu’il apprécie sa nouvelle célébrité.

« C’est bien. C’est un bon petit sentiment », a-t-il déclaré. « La croissance du club, surtout ici, est massive. C’est l’une des raisons pour lesquelles, en tant que joueur actuel, je me suis porté volontaire. Je voulais embrasser ce que nous avons en cours maintenant.

Howard était également ouvert sur son appréciation de la culture sportive américaine.

« J’adore les États-Unis », a déclaré Howard. « Je ne pense pas que les gardiens de but en Angleterre soient suffisamment exposés. En Amérique, c’est tellement positif. C’est un sport totalement différent dans le football. La presse en Angleterre est assez négative. Si un gardien fait une erreur, c’est tout ce qui est mis en évidence.

En Caroline du Nord, chaque joueur de Wrexham a accueilli son nouveau rôle d’émissaire du club. Aucune demande de photo ou d’autographe n’a été refusée. Ils étaient à des milliers de kilomètres de l’examen médiatique auquel ils sont confrontés au Royaume-Uni. Un journaliste de football américain était considéré comme un visage amical pour un joueur de Wrexham.

« Achète-moi si tu as besoin de quoi que ce soit d’autre », dit Howard. « Je suis formé aux médias maintenant! »

Le plus grand joueur du tournoi, du moins physiquement, était Lee Trundle. Construit comme un bûcheron, Trundle était impossible à manquer alors qu’il travaillait la boîte pour les Red Dragons. Il a fait près de 100 apparitions pour Wrexham de 2001 à 2003 et a été un choix facile pour diriger les Red Dragons lors du TST.

A 46 ans, Trundle n’a pas encore pris sa retraite. Plus récemment, il a joué dans la deuxième division galloise et il reste entraîneur des jeunes et ambassadeur de Swansea City, parmi les plus grands clubs du Pays de Galles. Naturellement, il a perdu une étape depuis qu’il a joué à l’hippodrome, le terrain de Wrexham, mais il peut toujours divertir. Lors du deuxième match de phase de groupes de Wrexham, contre une collection d’anciennes équipes nationales féminines américaines et de joueuses universitaires, Trundle s’est positionné pour ce qui aurait été le but du tournoi – un coup de pied de bicyclette, exécuté par un homme construit comme un bœuf. Il n’arrivait pas tout à fait à s’en sortir.

« J’allais essayer », a déclaré Trundle après le match. « Mais cela ne me conviendrait pas. Si j’en ai l’occasion, j’en essaierai certainement une.



Lee Trundle prend un selfie au TST. (Photo: Pablo Maurer)

La présence de Trundle est indéniablement intimidante, mais il a aussi un côté doux. Dans la conversation, il semble véritablement ému par l’expérience américaine et ce qui se passe avec Wrexham dans son ensemble. Il a ri quand on lui a demandé ce que ça faisait d’être une star en Amérique.

« Je pense que cela tient en grande partie à Rob et Ryan et à la façon dont le profil a augmenté depuis qu’ils sont tous les deux impliqués », a déclaré Trundle. « Non seulement ce qu’ils ont fait en dehors du terrain, mais ce qu’ils ont fait pour le club de football lui-même. Je n’aurais jamais pensé qu’ils seraient un grand club en Amérique, mais c’est ce qui s’est passé maintenant, et j’en suis fier.

Pour accompagner le nom modifié, Wrexham a enfilé un badge redessiné à TST, même si personne dans la foule ne l’a remarqué. Pour la majorité des fans présents, la simple présence d’une équipe affiliée à leur nouveau club préféré suffisait.

Leur enthousiasme a également déteint sur les joueurs.

« C’est vraiment spécial », a déclaré Jones. «Venir ici et ressentir cette énergie pour les jeux. L’entrée et l’entrée sur le terrain sont quelque chose de spécial. Tout l’enthousiasme. Je me considère comme quelqu’un qui ne sera pas trop excité à ce sujet, mais cela m’a donné un coup de pouce certain pour monter sur le terrain et performer. Merci à eux. Ils ont été superbes.

(Photo du haut : Création enracinée x TST)