À l’intérieur de la fête sur le thème de la forêt tropicale de Sheridan Smith pour le premier anniversaire de son fils Billy

SHERIDAN Smith a célébré le premier anniversaire de son fils Billy dimanche avec une fête sur le thème de la jungle en famille à la maison.

L’actrice britannique, 39 ans, a eu son premier enfant, le bébé Billy en mai dernier avec son fiancé Jamie Horn et a célébré sur les réseaux sociaux.

Partageant la journée sur Instagram avec ses 652,6k abonnés, elle a écrit: «Le premier anniversaire de mon précieux Billy … Devenir mère a été le travail le plus gratifiant au monde.»

Elle a poursuivi: «Entre un horaire de tournage chargé, nous avons réussi à célébrer la journée spéciale de mon fils avec une famille et quelle journée c’était!»

Sheridan a transformé sa pièce avant en un safari dans la jungle avec des girafes, des lions, des singes et une arche de ballon vert pour l’anniversaire en famille.

Son fiancé Jamie a posé avec le garçon d’anniversaire parmi les décorations vertes sauvages.

11 L’actrice a réalisé un documentaire sur la maternité intitulé Becoming Mum Crédit: BBC / Beyond Productions

L’acteur primé aux BAFTA et Olivier a partagé sur ses histoires Instagram en racontant à ses fans quelle « journée incroyable » elle avait eue malgré le fait qu’elle avait dû s’adapter à l’anniversaire marquant entre le tournage.

La maman a écrit: «Fatigué maman! Journée incroyable avec mes proches pour le premier anniversaire de mon fils.

«Je suis si fier de mon petit garçon. Difficile à mettre en mots. Tout ce que je fais dans la vie maintenant est pour toi, mon petit prince.

Sheridan était stupéfaite par les doux clichés alors qu’elle balayait ses cheveux blonds caractéristiques en une queue de cheval haute.

Vêtue d’une tenue entièrement noire de leggings et d’un pull, elle a accessoirisé des colliers dorés et des baskets blanches.

Sheridan a récemment terminé le tournage de son premier rôle d’acteur depuis qu’elle est devenue mère.

Elle doit jouer dans Teacher, une nouvelle série télévisée à suspense psychologique de Channel 5 sur un enseignant accusé d’une relation sexuelle ivre avec l’un de ses élèves.

Sheridan assumera le rôle principal de Jenna avec la co-star de l’acteur It’s a Sin David Fleeshman.

Channel 5 a révélé: « Sans souvenir de la nuit en question, le seul espoir de rédemption de Jenna réside dans la découverte de la vérité sur un événement sombre de son passé qui revient la hanter. »

La série met en vedette Kelvin Fletcher de Strictly Come Dancing ainsi que Sharon Rooney de My Mad Fat Diary, et sera diffusée à la fin de 2021.

Sheridan a parlé au magazine YOU du Mail On Sunday, parlant de la maternité, l’actrice de Two Pints ​​of Lager a déclaré: «Je n’ai jamais su que je serais cette personne – une maman. Les choses semblaient si compliquées, et maintenant tout est si simple. J’aime tellement Billy. Je le tiens et il me regarde et je sais qu’il m’aime en retour et il a besoin de moi.

«Je ne pense pas avoir jamais ressenti cela avant.

«Peu importe ce qui se passe dans ma carrière, je me suis toujours senti en insécurité, inquiet de ce que les gens pensaient de moi. Et maintenant je me sens heureux. C’est une nouveauté.

«J’ai cherché ça toute ma vie. J’ai cherché dans les mauvais endroits – dans les boîtes de nuit, en sortant pour boire, en me poussant au travail. Maintenant, dans ce petit bébé, j’ai trouvé que je suis en paix avec tout.