À l’intérieur de la fête secrète la plus folle du monde avec une rave à la cime des arbres alimentée par l’alcool au milieu de la jungle entourée de singes

ENTOURÉ par la jungle dense et dangereuse d’Amérique centrale, une rave au sommet des arbres alimentée par la drogue attire des routards de tous les coins du globe.

Le Treehouse Jungle Rave est une fête dans la jungle nicaraguayenne qui a été décrite comme une expérience unique avec une vue imprenable, de l’alcool bon marché et une atmosphère incroyable jusqu’au lever du soleil.

La rave dans la jungle Treehouse est une expérience unique pour les routards en Amérique centrale Crédit : Instagram

Le hotspot de fête est parfait pour regarder le coucher du soleil avant de faire la fête dans la nuit 1 crédit

The Treehouse est également une auberge où les routards peuvent séjourner et participer à des visites Crédit : Tripadvisor

Une auberge et un lieu de fête, The Treehouse est réputé pour organiser l’une des meilleures fêtes au monde – mais ce n’est pas si facile d’accès.

Le site est situé à 200 mètres d’altitude sur le flanc du volcan Mombacho, entouré de tyroliennes, d’un pont suspendu et d’une balançoire dans la jungle.

Les visiteurs sont avertis qu’ils auront besoin d’un « niveau de condition physique de base » pour pouvoir se rendre au paradis des cimes des arbres.

Ceux qui recherchent une nuit folle de plaisir spontané voudront obtenir The Treehouse tous les vendredis avec un billet ne coûtant que 11 £ – et c’est encore moins cher si vous séjournez déjà à l’auberge.

Vous devrez monter à bord d’une navette gratuite de 30 minutes, faire un tour à l’arrière d’une camionnette bondée le long d’un chemin de terre à travers la forêt tropicale, suivi d’une randonnée.

Les navettes circulent de 16h00 à 20h00 depuis la ville de Grenade – avec celles du taxi le plus tard, selon la rumeur, pour obtenir des photos gratuites pour mettre tout le monde dans l’ambiance de la fête.

Mais pour ceux qui arrivent assez tôt pour voir le coucher du soleil, ils seront accueillis avec de superbes vues panoramiques sur la jungle et le son des singes hurleurs alors qu’ils sirotent leurs boissons sur les ponts de corde.

Un visiteur a décrit l’expérience comme « étant dans un monde différent ».

Elle a écrit: « Vendredi soir était un festival épique, tout le monde danse, délire dans la jungle et s’entend bien, un DJ des Pays-Bas, des lumières UV et une débauche absolue. »

Les images montrent les balcons bondés surplombant la canopée de la jungle tandis que les fêtards se déchaînent avec de l’alcool et de la drogue sous les lumières disco.

Bizarrement, il y a aussi la possibilité de se faire tatouer comme un rappel affectueux de votre temps passé à délirer dans les cimes des arbres.

Un autre visiteur qui a passé en revue sa soirée a déclaré: «N’oubliez pas d’apporter de l’argent supplémentaire pour un tatouage et de l’acide liquide caché qui peut ou non se trouver derrière le bar. Ne leur dites pas que nous vous l’avons dit.

Ils ont ajouté : « Les vues de cette auberge sont incomparables et je recommande vraiment de prendre la navette tôt pour aller voir le coucher du soleil.

Ceux qui veulent se rendre à la fête isolée doivent faire 30 minutes de route à l’arrière d’une camionnette à travers la jungle 1 crédit

L’entrée à The Treehouse coûte 11 £ et comprend un t-shirt inclus Crédit : Instagram

Le lieu est un réseau de ponts suspendus et de hamacs Crédit : Instagram

« …Honnêtement, la fête ne s’arrête pas vraiment et continue jusque tard dans la matinée. Jugez par vous-même quelle navette vous pensez devoir prendre.

« Es-tu assez fou pour prendre la navette à 11h le lendemain ? Seuls certains peuvent dire qu’ils ont vraiment battu la Jungle Rave.

On dit aux visiteurs de « s’attendre à un environnement naturel rustique, un endroit incroyable avec une vue magnifique, une habitation confortable et une excellente nourriture et boisson.

Le lieu offre « des opportunités incroyables pour observer une faune unique, profiter d’une atmosphère optimiste et de prix abordables ».

The Treehouse est plus qu’un simple lieu de fête avec ceux qui séjournent à l’auberge capables de faire des visites magiques du volcan et des lagons magnifiques.

D’autres activités amusantes incluent la tyrolienne, le yoga et la méditation, et il est possible de participer à des projets communautaires pour ceux qui souhaitent vivre une expérience plus saine.

Parmi les autres points chauds de la fête, citons la rave secrète de Thaïlande entourée d’une jungle infestée de serpents qui ne peut être atteinte que par bateau et une randonnée de deux heures à travers la jungle infestée de serpents.

La fête du Jardin d’Eden est si exclusive que beaucoup n’entendent parler de son existence que par le bouche à oreille et ils peuvent s’attendre à passer la meilleure nuit de leur vie – avec des raves alimentées par la drogue jusqu’au lever du soleil et de l’alcool bon marché à la pression.

Koh Phangan est célèbre pour sa Full Moon Party, mais ceux qui veulent s’éloigner des foules de routards peuvent trouver une crique magique avec une superbe plage et un bar ouvert jusqu’à midi le lendemain.

Un blogueur de voyage le décrit comme « l’une des meilleures fêtes auxquelles j’ai assisté dans ma vie » et « bien mieux que la » Full Moon Party « .

Bien que le cadre idyllique soit devenu un lieu de plaisir hédoniste, ce n’est pas pour les âmes sensibles avec des fêtards avertis de ne pas s’éloigner du lieu.

Niché sur les rochers de l’île, beaucoup sont tombés sous le charme de la petite passerelle menant au bar à façade ouverte.

Un visiteur a décrit des danseurs ivres tombant sur les rochers en dessous « se cassant des os et risquant la mort ».

D’autres ont mis en garde contre le fait de se promener seul dans la jungle infestée de serpents et de garder un œil attentif sur les objets de valeur – en les laissant dans les hôtels et les auberges si possible.

Les visiteurs sont avertis qu’ils devront pouvoir gravir un chemin escarpé jusqu’au point chaud de la fête dans les arbres 1 crédit