À l’intérieur de la fête du Nouvel An de Nysa Devgan, Orhan Awatramani et Ahan Shetty à Dubaï avec des amis, voir les photos

Fille du couple star Ajay Devgn et Kajol, Nysa Devgan fait souvent la une des journaux car ses photos chaudes et grésillantes deviennent souvent virales sur les réseaux sociaux. Elle est de retour dans l’actualité alors qu’elle a accueilli le Nouvel An 2023 à Dubaï avec ses amis Orhan Awatramani, Ahan Shetty, Vedant Mahajan, Tania Shroff et d’autres.

Orhan alias Orry s’est rendu sur son Instagram et a publié quelques photos sur ses histoires donnant aux internautes un aperçu de leurs célébrations à bascule. Il a également partagé une bobine avec de petits clips dans lesquels le groupe d’amis est vu en train de se détendre dans une boîte de nuit à Dubaï. “Pourquoi toutes les bonnes choses doivent-elles avoir une fin #HNY22’23”, a-t-il légendé la vidéo.





Avant de se rendre à Dubaï pour fêter le Nouvel An, Nysa et Orry ont célébré Noël avec d’autres enfants vedettes tels qu’Ibrahim Ali Khan, Khushi Kapoor et Mahikaa Rampal à Mumbai. Leurs photos et vidéos sont également devenues virales la semaine dernière et Nysa a été brutalement trollée après avoir semblé complètement ivre dans l’une de ces vidéos.

Pour les non-initiés, Nysa est née le 20 avril 2003 à Mumbai. Elle a poursuivi ses études à l’école Dhirubhai Ambani à Mumbai. Elle est allée à Singapour pour terminer ses études secondaires au United World College of South East Asia. Elle serait actuellement en train d’étudier l’hôtellerie internationale à l’Institut supérieur suisse de Glion.

Il y a eu plusieurs rumeurs selon lesquelles Nysa ferait ses débuts à Bollywood après avoir terminé ses études. Réagissant à ces reportages, Ajay Devgn a déclaré à Film Companion dans une interview : “Oubliez ma fille, je ne sais pas si elle veut entrer dans cette ligne parce que jusqu’à présent, elle s’est montrée désintéressée. Tout peut changer à tout moment avec les enfants. Je ne “Je ne sais pas. Elle est à l’étranger, elle étudie en ce moment.”