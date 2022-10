À l’intérieur de la “fête d’Halloween de la cousine” exagérée de Khloe Kardashian avec les enfants de True, 4 et sœurs dans le manoir de 20 millions de dollars de la star à Los Angeles

LES Kardashian se sont encore surpassés pour Halloween 2022 après avoir organisé une autre fête épique.

La famille la plus célèbre de la télévision est connue pour avoir tout donné le 31 octobre, et Khloé Kardashian a décidé de célébrer tôt en organisant une fête pour les enfants pendant le week-end.

Les enfants de Kardashian Dream and Reign profitent d'une fête d'Halloween ce week-end

Khloé Kardashian a organisé la 'Cousin Halloween party' dans son manoir

Le jardin de Khloé était décoré d'une immense arche de ballons et de citrouilles sans fin

Khloé a décidé de donner à ses fans un aperçu de la fête de jour, qu’elle a organisée dans son manoir de 20 millions de dollars à Los Angeles.

Khloé, 38 ans, n’a pas pu s’empêcher de filmer les décorations extérieures qui comprenaient une incroyable arche de ballons remplie de ballons violets, noirs, orange et verts.

Il y avait aussi un énorme tas de citrouilles dans toutes les différentes nuances d’orange ainsi que quelques blanches.

Une longue table à manger blanche avec des chaises assorties a été installée pour les enfants et était ornée de toiles d’araignées, de fantômes, de tasses orange et d’araignées vertes.

Il était également recouvert d’une gamme de friandises sucrées, notamment des dents gommeuses, des biscuits de goule et de chauve-souris et des cupcakes effrayants.

Khloé a sous-titré l’une de ses vidéos : “Cousin Halloween party” et a ajouté : “Des souvenirs qui dureront toute une vie pour les enfants”, sur un autre clip.

Une vidéo en particulier a révélé qu’il y avait une table entière d’art et d’artisanat pour que les plus petits s’amusent à fabriquer des bracelets et leur propre slime.

Maman de deux enfants, Khloé a également partagé d’adorables photos des enfants s’amusant, y compris sa propre fille de quatre ans, True.

REUNION DES COUSINS

La jeune, que Khloé partage avec Tristan Thompson, a montré une paire de fausses dents de Dracula en un gros plan alors que son cousin Reign se tenait derrière elle.

Le fils de Kourtney et Scott Disick, Reign, sept ans, avait l’air super mignon dans un haut rayé noir et blanc avec sa propre paire de fausses dents et des globes oculaires effrayants assortis.

Chicago, la fille cadette de Kim Kardashian et Kanye West, était également présente.

La fillette de quatre ans avait l’air adorable dans un haut de survêtement en velours rose alors qu’elle était prise en train de remuer un grand bol à la table des arts et de l’artisanat.





Chicago a également été photographiée en train de sourire à la caméra alors qu’elle essayait un chapeau de sorcière noir.

Pendant ce temps, sa petite cousine Dream – dont les parents sont Rob Kardashian et Blac Chyna – a également modelé un chapeau de sorcière et un tablier noir assorti alors qu’elle jouait avec ses proches.

Dream, cinq ans, est toujours invitée aux fêtes de famille et semble passer un bon moment avec ses petits cousins.

Sa tante Khloé a également montré une maison épique d’Halloween en pain d’épice qui lui avait été envoyée par sa sœur Kourtney, 43 ans, et son mari, Travis Barker.

La fête d'Halloween comportait une table d'art et d'artisanat pour le plaisir des enfants

La fille de quatre ans de Khloé, True, a posé avec des crocs de Dracula

True a été vue occupée à la table des arts et métiers avec ses cousins

La fête d'Halloween Kardashian 2022

Il semble que le couple adoré en ait également envoyé un à Kim et ait décidé de les faire décorer avec le nom de chaque membre de la famille.

Khloé a enregistré sa fille True en train de grignoter des bonbons à côté du cadeau tout en capturant les décorations effrayantes de la maison miniature.

Le glaçage sur le toit affichait les noms des membres de sa maison.

“Khloe” et “True” ont été écrits en glaçage tandis que le plus récent ajout de la famille avait simplement le mot “bébé” remplissant son surnom réel car elle n’a pas encore révélé le nom de son fils de deux mois.

Le contenu vidéo sain arrive quelques heures seulement après que les adultes aient profité d’une fête d’Halloween beaucoup plus effrayante chez Kourtney à Calabasas.

LA FÊTE DE KOURTNEY

Kourtney, 43 ans, est entrée dans l’esprit d’Halloween quelques semaines plus tôt avec sa fête sans limites.

Pour la soirée diabolique, qui a eu lieu samedi soir, elle a enfilé un body SKIMS noir moulant avec du rouge à lèvres noir, s’est fait lisser les cheveux courts et a porté une croix géante sur Instagram.

Elle a ensuite montré ce qui attendait ceux qui osaient entrer – devant sa maison, par seconde Instagram Story, se tenaient deux gigantesques squelettes brillants.

Dans son jardin, le vrai plaisir bizarre l’attendait – il y avait des tables avec des centres de table en corbeau noir et des centaines de bougies gothiques.

DÉCOR SOMBRE & DÉMONIQUE

Les arbres étaient rougeoyants et Kourtney s’est engagé – il y avait un corps sans tête d’une gravité grotesque sur l’un des arbres rouges brillants.

Sœur Kim, 41 ans, s’est filmée marchant dans une machine à brouillard et se retrouvant face à face avec un personnage déguisé en tueur en série Michael Myers.

De manière tout à fait appropriée, un écran de cinéma géant en plein air a été installé pour montrer Halloween Ends, le troisième épisode du redémarrage de la série de films Halloween classique de John Carpenter.

On ne sait pas si les enfants de Kourtney étaient présents à l’événement car il comportait de nombreux éléments déclencheurs.

De faux corps étaient éparpillés ainsi que du faux sang, ce qui le rendait douteux pour les jeunes.

Il y avait au moins deux accessoires de faux corps humains qui semblaient réalistes.

Reign a regardé la partie dans un haut rayé noir et blanc alors qu'il montrait de faux globes oculaires

Instagram

Dream Kardashian était super mignonne avec un chapeau de sorcière noir et un tablier assorti

Khloé, maman de deux enfants, adore célébrer Halloween chaque année