À l’intérieur de la fête déchirante de Demi Lovato qui a déclenché une overdose tragique et des «  lésions cérébrales  »

Demi Lovato n’a jamais hésité à partager ses expériences avec la dépendance, et dans un nouveau documentaire, l’ancienne star de Disney dévoile courageusement les effets durables de sa surdose de 2018.

La chanteuse et actrice de 28 ans a subi trois accidents vasculaires cérébraux et une crise cardiaque et a subi des lésions cérébrales après avoir failli mourir il y a deux ans.

« Mes médecins ont dit que j’avais cinq à dix minutes de plus », dit-elle dans une bande-annonce de la prochaine série documentaire sur YouTube, Dancing With The Devil.

Elle poursuit: « J’ai eu trois accidents vasculaires cérébraux. J’ai eu une crise cardiaque. J’ai eu des lésions cérébrales, et j’en subis encore aujourd’hui les effets. Je ne conduis pas de voiture parce que j’ai des angles morts dans ma vision. »







Avant l’overdose, Demi était sobre depuis six ans après avoir reçu un traitement pour le trouble bipolaire, la boulimie, l’automutilation et la toxicomanie.

Cependant, lorsque son trouble de l’alimentation a éclaté au milieu du comportement de « contrôle » de son ancienne équipe sur ce qu’elle pouvait et ne pouvait pas manger, Demi a déclaré que la tourmente avait finalement conduit à une rechute.

Selon Demi, son entourage a gardé une emprise sur son alimentation, allant même jusqu’à retirer des fruits de sa chambre d’hôtel – avec le téléphone pour l’empêcher de commander un service d’étage.

Et quand la star leur a demandé de l’aide, elle a dit au Ellen DeGeneres Show qu’aucun n’était à venir.







Elle a expliqué: « Ma boulimie est devenue vraiment grave et j’ai demandé de l’aide et je n’ai pas reçu l’aide dont j’avais besoin. Et donc j’étais coincée dans cette position malheureuse. Ici, je suis sobre et je me dis: » Je je suis sobre depuis six ans, mais je suis misérable. Je suis encore plus misérable que lorsque je buvais. Pourquoi suis-je sobre?

«J’ai contacté les personnes qui faisaient partie de mon équipe et ils ont répondu:« Vous êtes très égoïste. Cela ruinerait les choses non seulement pour vous, mais aussi pour nous. « »

Leur réaction s’est avérée être un point de déclenchement qui a envoyé Demi en spirale. Elle a poursuivi: « Quand j’ai entendu cela, mes principaux problèmes sont l’abandon de mon père biologique quand il était enfant. C’était un toxicomane, un alcoolique … et j’ai des souvenirs vivants de son départ. Donc, quand ils sont partis, ils ont totalement joué sur cette peur, et je me suis senti complètement abandonné alors j’ai bu.







« Ce soir-là, je suis allé à une fête et il y avait d’autres trucs là-bas et ce n’était que trois mois avant que je me retrouve à l’hôpital avec un OD. »

Lors de cette nuit fatidique – le 24 juillet 2018 – Demi s’est rendue au bar Saddle Ranch de Los Angeles Sunset Strip pour célébrer l’anniversaire d’un ami avant que le groupe ne retourne dans son manoir de 6 millions de livres sterling à Hollywood Hills.

Ce n’était apparemment pas son public normal, une source ayant déclaré à Radar Online à l’époque: « Elle traîne avec le mauvais mélange d’amis qui n’ont pas son meilleur intérêt. »

Des témoins du bar ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient vu que Demi boire des sodas à la vodka et « s’amuser », et la fête chez elle se serait terminée vers 4 heures du matin.







À 11 heures le lendemain matin, Demi aurait été retrouvée inconsciente au lit par son assistante inquiète qui a appelé une ambulance.

Elle a apparemment été sauvée grâce à l’antidote aux opioïdes Narcon, qui est utilisé pour neutraliser l’effet de certains médicaments.

Un mois plus tard, elle est revenue sur Instagram et a assuré aux fans qu’elle était en forme et en bonne santé et déterminée à « continuer à combattre » ses démons.

Dans un article émouvant, elle a écrit: «Ce que j’ai appris, c’est que cette maladie n’est pas quelque chose qui disparaît ou s’estompe avec le temps. C’est quelque chose que je dois continuer à surmonter et que je n’ai pas encore fait.

«J’ai maintenant besoin de temps pour guérir et me concentrer sur ma sobriété et le chemin du rétablissement. L’amour que vous m’avez tous montré ne sera jamais oublié.

«Je vais continuer à me battre.

* Dancing With The Devil sera diffusé sur YouTube le 23 mars