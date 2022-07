À l’intérieur de la fête de poule Loose Women de Stacey Solomon avant le mariage de Pickle Cottage ce mois-ci

STACEY Solomon a eu droit à un Hen Do spécial grâce à ses co-stars de Loose Women.

La panéliste de Loose Women, Stacey, 32 ans, et l’ancien acteur d’EastEnders, Joe Swash, 40 ans, sont sur le point de dire I Do ce mois-ci dans le cadre luxuriant de leur ferme d’Essex, surnommée Pickle Cottage.

Stacey Solomon a eu droit à un Hen Do spécial grâce à ses co-stars de Loose Women[/caption]

La future mariée a été saluée “incroyable” par sa collègue Jane Moore[/caption]

Pourtant, avant son grand jour, ses co-stars d’ITV se sont assurées de donner à sa vie de célibataire un doux départ.

Stacey s’est rendue sur sa page Instagram pour capturer un magnifique bouquet de roses roses et de fleurs blanches, surmonté d’un cœur d’amour de douche nuptiale.

Elle a également montré un bandeau en strass “future mariée” de sa journée spéciale et une sélection de cartes, alors qu’elle était assise en convalescence avec une coupe de thé.

Sa diapositive suivante montrait Loose Woman Jane Moore prononçant un discours qui se terminait par les mots : « Tu es incroyable » et un toast.

Stacey a ensuite mis en ligne un cliché montrant toute l’équipe de Loose Women, y compris Kaye Adams, Nadia Sawalha et Linda Robson.

La star de la télé-réalité, qui est récemment revenue d’un enterrement de vie de jeune fille sauvage en Grèce, s’est extasié dans sa légende: «J’aime tellement ma famille Loose Women.

“Merci d’avoir toujours cru en moi. Six ans et ça compte.

Elle a ensuite ajouté : « Bon samedi à tous.

«Nous avons quitté le spectacle et nous nous sommes entassés dans un bus et avons dîné au Pickle Cottage.

“C’était tellement agréable d’être avec quelqu’un qui ne pouvait pas faire la poule.

“Mais omg je me bats aujourd’hui. La maison et le jardin sont un pourboire et je suis tellement fatigué.

“Être une future mariée est un travail chargé!”

Récemment, la star de la télévision a révélé sa «porte de mariage» avant son mariage dans sa magnifique maison d’Essex, Pickle Cottage.

Stacey, généralement bien organisée, a consulté sa page Instagram pour informer ses abonnés de sa préparation I Do.

Vêtue d’un pyjama de mariée blanc et avec ses mèches brunes flottant sur ses épaules, la maman de quatre enfants avait l’air ravie en posant devant une porte en bois arborant la phrase Mr and Mrs.

La zone avait été ornée d’une superbe arche florale et entourée de bibelots sucrés, y compris des bougies dans des supports transparents.

Des roses blanches fleurissaient à partir de plantes poussant dans des pots en osier et une tranche de fleurs en forme de cœur pouvait également être vue appuyée à l’avant.

On pouvait voir la plus jeune du couple, Rose, jouer à l’extérieur alors que les préparatifs se poursuivaient autour d’elle.





Elle a profité d’un câlin avec sa mère avant qu’un adorable toutou ne pose également pour une photo.

Stacey a écrit dans sa légende émotionnelle: « Porte de mariage Fini Ce sera pour toujours ma porte préférée de tous les temps…

« Je ne peux pas croire que nous sommes déjà en juillet. Et nous nous marions à la fin du mois Bon mois de juillet à tous. Je vous aime tous

“Je ne peux pas croire que cela se passe réellement Quelque chose de vieux – les fers à cheval que nous avons trouvés dans le cottage de cornichons lorsque nous avons emménagé.

“Quelque chose de nouveau – le signe Mr & Mrs. Quelque chose d’emprunté – @emlouflowers M’a prêté quelques-unes de ses belles roses blanches et eucalyptus. Quelque chose de bleu – le ciel tel que nous l’avons terminé

“Merci Em je t’aime. Ressenti comme Thelma & Louise ces deux derniers jours ”

The Loose Women Hen Do a suivi les célébrations sauvages de Stacey en Grèce[/caption]

Stacey et Joe se diront I Do fin juillet[/caption]

Stacey a été occupée à décorer la magnifique maison du couple, Pickle Cottage, pour leur journée spéciale[/caption]