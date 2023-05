À l’intérieur de la fête de la Petite Sirène où Stormzy a fait la fête avec des filleules et Jessica Wright a dansé avec Halle Bailey

C’était l’événement cinématographique de l’année jusqu’à ce que les plus grands noms du divertissement se soient réunis à Leicester Square hier soir.

Et la première du remake d’action en direct de Disney de La Petite Sirène a été suivie d’une after tout aussi glamour dans le repaire exclusif des célébrités Soho House.

Getty

Jess Wright s’est bien entendu avec Halle Bailey à l’afterparty de la première de The Little Mermaid hier soir[/caption] Getty

Stormzy a emmené ses filleules à l’événement[/caption] Getty

Tasha Ghouri portait une robe inspirée de l’aventure sous-marine[/caption]

La principale dame du film, Halle Bailey, 23 ans, a troqué la robe de princesse blanche qui éblouissait le tapis bleu contre une mini-robe noire discrète alors qu’elle côtoyait James Corden et Stormzy.

Mais il y avait une star britannique avec laquelle elle s’est bien entendue en particulier : l’ancienne étourdissante Towie Jess Wright.

Un initié a déclaré: «Jess était la seule à avoir rencontré Halle et ils se sont entendus comme une maison en feu. Ils lançaient des formes sur la piste de danse et s’amusaient.

Entre les lancers de danse, les invités ont renversé des champers et des mini-hamburgers.

Il y avait aussi des moments tendres parmi la folie.

La source a poursuivi: « C’était tellement agréable de voir Stormzy avec ses filleules. C’était un côté de lui que personne n’avait vu auparavant. Il les adorait et se penchait pour leur parler en leur tenant la main pour s’assurer qu’ils allaient bien.

« Tasha Ghouri était méconnaissable dans une immense robe de bal blanche et les langues en train de remuer ne tarderont pas à passer à l’étape suivante avec Andrew car ils étaient tous les uns sur les autres. »

Avant la première au Royaume-Uni, Halle a crédité Beyonce comme étant son « rock » et pour lui avoir donné des conseils sur la façon de gérer le contrecoup racial qu’elle a reçu pour être la première actrice noire à jouer le rôle d’Ariel.

Après la sortie de la bande-annonce du film l’année dernière, le hashtag NotMyAriel a circulé sur Twitter avec des personnes affirmant que la sirène fictive ne pouvait être qu’aux cheveux roux et blancs – à la suite de l’animation classique de 1989 de Disney.

Dans une conversation exclusive avec Biz dimanche, Halle nous a dit : « J’ai eu une conversation privée avec Beyonce qui m’a dit de ne pas lire les commentaires sur les réseaux sociaux que je poste.

« C’est un peu triste, mais c’est un très bon conseil pour votre santé mentale.

« J’ai commencé dans l’industrie si jeune que la santé mentale a toujours été quelque chose que j’ai essayé de prioriser. »

La starlette née à Atlanta a ajouté: « Au début, c’était un choc de voir la réaction à cela – mais ensuite cela a commencé à me déranger moins. »

Halle admet que le soutien de Queen Bey et d’autres grands noms l’a rendue plus confiante lorsqu’il s’agit de faire face aux critiques.

Elle a ajouté: « J’avais des superstars comme Beyonce, Zendaya et Nicki Minaj qui parlaient pour moi et à quel point elles étaient excitées que j’aie été choisie – c’était vraiment la chose la plus incroyable. »

Halle et sa sœur Chloé ont attiré l’attention de Bey lorsqu’elles ont posté un clip d’elles-mêmes interprétant son hit Pretty Hurts en 2014 – qui a été visionné plus de 21 millions de fois sur YouTube.

Les frères et sœurs ont depuis signé un contrat d’un million de dollars pour six albums avec le label de Beyonce, Parkwood Entertainment.

« Beyonce a été un rock absolu pour moi », déclare Halle. « Je peux aller la voir pour des conseils créatifs depuis que j’ai 15 ans – combien de personnes peuvent dire qu’elles ont eu ça ? »

Et décrocher le rôle d’Ariel a également renforcé sa confiance.

Elle a déclaré: « C’est un peu ringard, mais Ariel m’a honnêtement appris des choses.

« Je n’ai que 23 ans, donc j’apprends encore, et elle m’a appris à être courageuse et à poursuivre ce que je veux. »

PA

Halle Bailey joue la princesse Ariel[/caption] Pennsylvanie

Elle a ébloui dans une robe blanche sur le tapis bleu[/caption]