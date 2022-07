À l’intérieur de la fête de la fille d’anniversaire Huma Qureshi avec le meilleur ami Rakul Preet et d’autres stars

Fête d’anniversaire étoilée de Huma Qureshi : La star de Bollywood, Huma Qureshi, fête son 36e anniversaire aujourd’hui, soit le 28 juillet. L’actrice a organisé une fête d’anniversaire sur le thème de l’athlétisme, et de nombreuses stars de B-Town ont assisté à la fête hier soir. Le frère de Huma Qureshi, Saqib Saleem, Sonakshi Sinha, Vidya Balan, Rakul Preet et d’autres stars ont été vus dans leurs vêtements de fantaisie. Laissez-nous vous dire que Huma Qureshi était très appréciée pour son apparition spéciale dans la chanson “Shikayat” de Gangubai Kathiawadi. L’actrice a travaillé dans de nombreux films de Bollywood et a beaucoup accompli dans sa carrière. Laissez-nous vous dire que l’actrice sera vue dans certains prochains films de Bollywood tels que Sita Ramam, Pippa et Ankh Micholi. Bollywood Life souhaite à Huma Qureshi un très joyeux anniversaire. Eh bien, pour l’instant, profitez de sa vidéo d’anniversaire.

Écrit par Devisha Keshri