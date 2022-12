À l’intérieur de la fête d’anniversaire très arrosée d’Emily Attack chez elle avec une tante célèbre et un énorme buffet

EMILY Atack a eu un 33e anniversaire à retenir alors qu’elle faisait la fête à la maison avec ses proches.

Le pad londonien du comédien était la base idéale pour la réunion, avec un énorme étalage festif disposé sur une table et suffisamment d’alcool sur les comptoirs de la cuisine pour garder tout le monde bien huilé.

Instagram

Emily Atack a fait la fête avec sa tante Emma Robbins pour son 33e anniversaire[/caption]

Instagram

Sa maison était bien approvisionnée en alcool[/caption]

Instagram

Il y avait un énorme étalage dans la salle à manger[/caption]

Instagram

Emily a un sens aigu de la mode[/caption]

La sœur d’Emily, Martha, a dansé sous des lumières disco le soir, tandis que la fille d’anniversaire a posé pour une photo souriante avec son copain comique Seann Walsh.

Superbe dans une robe noire, Emily a pris une vidéo arrosée avec sa tante actrice Emma, ​​qui a donné à la caméra deux doigts ludiques.

Ces dernières semaines ont été chargées pour Emily, qui a récemment filmé le dernier Celebrity Juice de tous les temps.

Sa dernière émission – Trailblazers: A Rocky Mountain Road Trip – qui la voit voyager avec Ruby Wax et Mel B vient également d’être diffusée.

L’actrice – qui est devenue célèbre en tant que Charlotte Hinchcliffe dans la comédie E4 The Inbetweeners – a récemment expliqué comment le fait d’être dans I’m A Celebrity a changé sa vie.

Emily, qui a participé au concours ITV I’m A Celebrity en 2018, a partagé une photo sans maquillage de son passage dans l’émission.

Elle a dit à ses followers: “Le spectacle qui a changé ma vie et m’a rappelé qui est cette personne.”

Emily a terminé à la deuxième place, derrière la légende du football Harry Redknapp.

S’adressant à Jonathan Ross sur sa décision de faire l’émission, elle a déclaré: “Je pensais:” Pendant des années, les gens ont parlé de mon corps, de ma sexualité.

“Ma carrière s’est beaucoup concentrée sur ce à quoi je ressemblais, alors j’ai pensé, quelle meilleure façon – quand la jungle est arrivée – de montrer ce que j’ai en tant que personnalité et ce que j’ai de plus à offrir.”

Depuis qu’elle a fait l’émission, elle a décroché de nombreux concerts à la télévision, y compris sa propre émission de sketchs dans The Emily Atack Show, et a sa propre collection avec New Look, dont elle partage fréquemment le meilleur en ligne.

Instagram

Emily avait l’air incroyable dans une robe noire lors d’une soirée la semaine dernière[/caption]