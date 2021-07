À l’intérieur de la fête d’anniversaire prolongée de Neetu Kapoor avec Ranbir, Riddhima, Manish Malhotra et leurs amis ! | Nouvelles des gens

New Delhi : On dirait que les célébrations d’anniversaire de Neetu Kapoor vont être sans fin. Alors que l’actrice chevronnée fêtait son 63e anniversaire le 8 juillet, sa famille et ses amis proches ont appelé samedi soir à une autre série de célébrations.

Eh bien, vous qui lisez.

Sur les photos, partagées par sa fille Riddhima Kapoor Sahni, nous pouvons voir son mari Bharat Sahni avec sa fille Samara et Ranbir Kapoor dans un seul cadre.

En dehors d’eux, la liste des invités comprenait également l’as designer et ami proche Manish Malhotra, entre autres.

Même Manish a profité de son compte Instagram pour partager quelques photos et a écrit : « #selfie #love .. @riddhimakapoorsahniofficial @neetu54 #ranbirkapoor @brat.man @ritadhody @shabskofficial @sunset.sue #funtimes #moments #selfies #fun #memories .. «

Plus tôt, à la veille de l’anniversaire de Neetu, tout le clan Kapoor a été vu célébrer sa journée spéciale ensemble.

De Ranbir Kapoor avec sa petite amie Alia Bhatt, les cousines Kareena Kapoor Khan, Karisma Kapoor, à Adaar Jain, tout le monde était présent à la grande célébration.

Les parents de Kareena et Karisma, Babita et Randhir, étaient également présents. La famille d’Alia, dont Soni Razdan et Shaheen Bhatt, était également présente à l’événement.

Sur le front de travail, Neetu sera ensuite vu partager l’espace d’écran avec Anil Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani dans « Jug Jugg Jeeyo ».