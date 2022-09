À l’intérieur de la fête d’anniversaire de Kareena Kapoor Khan: Malaika Arora, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et d’autres célébrités ont mis le feu à la nuit [Watch Video]

À l’intérieur de la fête d’anniversaire de Kareena Kapoor Khan : Kareena Kapoor Khan a fêté son anniversaire hier soir avec ses amis de l’industrie de Bollywood. Dans l’après-midi, nous l’avons repérée avec sa soeur et actrice des années 90 Karisma Kapoor et avec son mari, Saif Ali Khan. Elle était magnifique dans sa robe blanche, comme elle le fait toujours. Karisma Kapoor a également opté pour le blanc pour la fête. Kareena Kapoor Khan a organisé une fête pour son anniversaire hier soir où nous avons repéré de nombreuses célébrités de Bollywood comme Karan Johar, Malaika Arora, Sanjay et Maheep Kapoor, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Kunal Khemu, Soha Alia Khan, Manish Malhotra et bien d’autres. Regardons la vidéo pour voir l’image intérieure de la fête. Regarder la vidéo.