À l’intérieur de la fête d’anniversaire de Jannat Zubair : Rubina Dilaik, Mahhi Vij et bien d’autres célébrités de la télévision assistent à la fête

À l’intérieur de la fête d’anniversaire de Jannat Zubair : Hier soir, la sensation des médias sociaux Jannat Zubair Rahmani a célébré son anniversaire. Jannat Zubair Rahmani est une personnalité populaire dans l’industrie de la télévision ainsi que sur les réseaux sociaux. Elle a travaillé sur des émissions comme Kashi, Ab Na Rahe Tera Kagaz Kora, Matti Ki Banno et d’autres. Elle a fêté ses 21 ans hier soir et elle était magnifique dans la robe courte beige. Nous avons repéré de nombreuses stars de l’industrie de la télévision, comme Rubina Dilaik, Mahi Vij, Divya Agarwal, Mouni Roy et d’autres. Mouni Roy a assisté à la fête d’anniversaire avec son mari, Suraj Nambiar. Elle était belle avec son mari. Regardez la vidéo pour voir plus de photos à l’intérieur et savoir comment ils souhaitaient Jannat Zubair. Regarder la vidéo.