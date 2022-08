À l’intérieur de la fatwa la plus dépravée d’Iran qui a vu 30 000 hommes, femmes et enfants pendus à des grues en seulement deux mois

Une FATWA émise par le chef suprême de l’Iran a conduit au massacre de 30 000 prisonniers, dont certains n’avaient que 13 ans, lors d’une purge choquante de deux mois.

Les exécutions de 1988 ont été révélées dans les mémoires du grand ayatollah Hossein-Ali Montazeri, l’un des plus proches conseillers de l’ayatollah Khomeiny qui a ensuite condamné son acte meurtrier.

Les détenus ont été pendus toutes les 30 minutes après avoir été placés sur des chariots élévateurs et attachés à des grues Crédit : Twitter

Des fosses communes ont été découvertes dans le nord-ouest de l’Iran et on pense qu’elles contiennent les restes des victimes du massacre de 1988

L’ayatollah Khomeiny a émis une fatwa effrayante qui a entraîné la mort de 30 000 prisonniers politiques Crédit : Getty

Des documents secrets ont révélé comment Khomeiny a ordonné la mort de 30 000 prisonniers politiques dans une fatwa effrayante, un décret strict prononcé par des chefs religieux islamiques.

Il y accusait les prisonniers de “faire la guerre à Dieu” et exhortait les commissaires à la mort chargés des massacres à “ne montrer aucune pitié”.

Une fatwa similaire a été émise contre le romancier Salman Rushdie en 1989 après la publication de son livre controversé basé sur la religion islamique.

La semaine dernière, on craint qu’un homme au couteau considéré comme sympathique au régime iranien ait tenté d’exécuter la fatwa après avoir poignardé l’écrivain sur scène à New York.

Juste un an avant que Salman Rushdie ne soit déclaré ennemi de l’État, les détenus politiques des prisons iraniennes étaient chargés sur des chariots élévateurs par groupes de six et attachés à des grues afin que leur cou puisse être brisé toutes les 30 minutes.

Au cours des deux premières semaines du massacre de 1988, 8 000 personnes auraient été tuées, dont des femmes et des enfants aussi jeunes que 13 ans parmi les morts.

La question de savoir si un prisonnier vivait ou mourait était décidée par des «comités de la mort», un panel composé d’un juge islamique, d’un représentant du ministère du Renseignement et d’un procureur de la République.

On a demandé aux détenus s’ils étaient maintenant fidèles au régime islamique et sinon ils seraient condamnés à mort.

Les cadavres ont été enterrés dans 36 fosses communes et un livre récent du Conseil national de la résistance iranienne, Crimes contre l’humanité, nomme 5 015 des victimes et détaille les récits de témoins oculaires.

Un témoin oculaire a déclaré qu’une “usine de la mort” avait été mise en place afin que les prisonniers puissent être exécutés rapidement sous les yeux des dirigeants du régime.

Ils ont dit : “Les cordes étaient suspendues au haut plafond. Les prisonniers, les yeux bandés et les mains liées, ont été conduits sur scène par groupes de 10 à 15.

“Là, les gardiens mettaient le nœud coulant autour de leur cou. Le directeur de la prison pendait ensuite chacun en lui donnant des coups de pied par derrière et en le jetant hors de la scène.”

Un autre a ajouté: “S’ils sentaient qu’un détenu pendu à la potence était encore en vie, ils saisiraient ses pieds et tireraient sur son corps de tout leur poids pour l’achever.

“Dans plusieurs cas, lorsqu’ils ont descendu le corps, ils ont remarqué que la victime était toujours en vie.

“[The prison governor] disait «pas de problème» et ordonnait aux gardes d’amener le prochain groupe de prisonniers sur scène.

“La victime serait emmenée dans des fosses communes avec d’autres cadavres et enterrée vivante.”

Montazeri a été tellement écœuré par les exécutions massives, qui ont duré deux mois, qu’il a remis en question les actions de son chef et a scellé son destin politique.

Il a condamné les meurtres et ceux qui ont suivi dans des lettres diffusées par la BBC et a critiqué la fatwa émise contre Salman Rushdie après son livre controversé, The Satanic Verses.

Il a dit : “Les gens dans le monde commencent à penser que notre entreprise en Iran ne fait que tuer des gens.”

Des témoins oculaires ont décrit l’horreur des usines de la mort où des hommes, des femmes et des enfants ont été condamnés Crédit : Twitter

Montazeri est décédé le 20 décembre 2009 dans son sommeil à son domicile de la ville religieuse de Qom Crédit : EPA

Dans sa propre correspondance avec Khomeiny, Montazeri a qualifié les meurtres de “vendetta” qui déclencheraient un soulèvement contre le régime.

Il écrit : « L’exécution de plusieurs milliers de prisonniers en quelques jours n’aura pas de répercussions positives et ne sera pas exempte d’erreurs ».

Une bataille pour la succession avait déjà commencé à l’époque en raison de la santé défaillante de Khomeiny – il mourrait à peine 12 mois plus tard.

Montazeri a été déchu de son titre de Grand Ayatelloh et il a ensuite été assigné à résidence après avoir remis en question la nomination du religieux Sayyid Ali Hosseini Khamenei en tant que nouveau chef suprême.

Le régime a affirmé que c’était pour le protéger des extrémistes, mais il y est resté jusqu’en 2003.

Il a continué à critiquer le gouvernement iranien jusqu’à sa mort en 2009 à l’âge de 87 ans.

Au moment des tueries, les organisations de défense des droits humains sont restées silencieuses et Amnesty International n’a consacré que quelques pages au massacre dans un rapport de 1990 sur les droits humains en Iran.

En 2017, les Nations Unies ont souligné les meurtres de 1988 et ont publié une déclaration selon laquelle les auteurs continuaient de jouir de l’impunité.

Depuis lors, un appel à l’ONU a été lancé pour demander justice aux victimes des personnes exécutées et à leurs familles.

Une lettre, signée par des centaines de responsables actuels et anciens de l’ONU, a déclaré que le massacre équivalait à des “crimes contre l’humanité” et à un “génocide”.

L’Iran a continué de procéder à des exécutions choquantes pour des crimes apparemment mineurs en raison de ses lois sévères “œil pour œil”.

Des documents divulgués dans les prisons de torture iraniennes ont révélé que 5 370 personnes sont enfermées dans le couloir de la mort pour des accusations aussi insignifiantes que la consommation d’alcool ou l’insulte au guide suprême.

La loi cruelle est conçue pour infliger autant de douleur que possible en représailles – y compris avoir les yeux arrachés, les mains coupées et même la masse, les pendaisons publiques.

Le romancier Salman Rushdie a été poignardé jusqu’à 15 fois la semaine dernière devant des spectateurs horrifiés à New York après avoir subi des années de menaces de mort pour son roman Les Versets sataniques.

L’écrivain d’origine indienne a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais il a maintenant été retiré de son ventilateur et a pu dire quelques mots.

Cela survient alors que l’agresseur accusé de Rushdie – qui serait sympathique au régime iranien – a plaidé non coupable après avoir prétendument poignardé l’auteur 15 fois.

Il y a plus de 30 ans, le régime a appelé à l’assassinat de Rushdie, le forçant à se cacher.

Rushdie, qui est né dans une famille musulmane cachemirienne à Bombay, aujourd’hui Mumbai, avant de déménager au Royaume-Uni, a longtemps fait face à des menaces de mort pour son quatrième roman, The Satanic Verses.

Il a été interdit dans de nombreux pays à forte population musulmane lors de sa publication en 1988.

Quelques mois plus tard, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, alors chef suprême de l’Iran, a prononcé une fatwa, ou édit religieux, appelant les musulmans à tuer le romancier et toute personne impliquée dans la publication du livre pour blasphème.

La dictature iranienne a célébré l’attaque d’horreur – qualifiant Rushdie d'”apostat” et d'”hérétique” alors qu’elle louait son agresseur pour “avoir déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau”.