À l’intérieur de la fan zone de l’Euro féminin 2022 à Trafalgar Square

LONDRES – C’était la première rediffusion du remarquable but talonné d’Alessia Russo qui a poussé les premières bières à être lancées dans le ciel nocturne de Londres. Trafalgar Square a éclaté et, en une fraction de seconde, a simultanément poussé un énorme soupir de soulagement. Certains ont joint leurs visages sous le choc, d’autres ont ri, un couple a crié.

La professeure d’art de Russo, Michelle Tilby de son ancienne école de Maidstone, était à proximité, et lorsqu’elle a vu la rediffusion, tout le monde a compris ce qui s’était passé. Elle a crié “Oh mon Dieu ! Ses parents vont être tellement, tellement fiers !” comme un choc mêlé d’une incroyable fierté, alors qu’elle dansait sur place.

Ce fut un moment où les quelque 4 000 personnes de tous âges et de tous horizons qui avaient afflué au centre de Londres pour assister au triomphe en demi-finale de l’Angleterre sur la Suède se sont réunies. Ils ont célébré comme si le temps s’était arrêté, le lieu n’ayant plus d’importance grâce à quelques heures d’évasion de pur football.

Plus tôt dans la semaine, la superstar Fran Kirby a déclaré que cette équipe voulait donner aux gens une chance de mettre de côté leurs soucis et préoccupations personnels et de simplement s’amuser. L’atmosphère à Trafalgar Square était exactement cela – c’était un festival, une fête de gens qui se réunissaient pour regarder les Lionnes.

Toute la semaine, il y a eu des comparaisons avec les célébrations de l’été dernier lorsque l’Angleterre a atteint la finale de l’Euro masculin. On a demandé à l’équipe si elle avait vu ces scènes et osé s’accorder un moment pour imaginer à quoi cela ressemblerait avec l’une des places les plus célèbres avec des gens qui les regardaient. Les Lionnes ont fait de leur mieux pour parer à de telles pensées, disant qu’elles ignoraient le bruit.

Au lieu de cela, toute expérience ou compréhension de la passion du pays pour ce qu’ils accomplissent a été limitée à des moments de reconnaissance inattendus – comme lorsqu’un groupe de joueurs marchait dans la rue à Teddington depuis leur hôtel près de là, et ils ont été applaudis par les gens suspendus à leurs fenêtres et ceux dans la rue.

Ainsi, toute compréhension de cette nuit à Trafalgar Square ne sera visible que via YouTube et les publications sociales. Et quand ils apercevront – ce sera sûrement inévitable – ils ne verront pas danser dans les fontaines comme l’année dernière, mais plutôt des fans captivés regardant chaque coup de pied et en-tête, des jeunes filles vêtues d’un kit complet d’Angleterre avec leurs noms au dos, ceux qui réutilisent les chemises de l’été dernier et d’autres d’autres millésimes, et des familles, avec leurs enfants assis sur des épaules et debout sur des chaises essayant d’apercevoir leurs Lionnes.

Les fans ont créé une puissante atmosphère communautaire à Trafalgar Square pour regarder l’Angleterre affronter la Suède en demi-finale de l’Euro féminin 2022. Avec l’aimable autorisation de Tom Hamilton / ESPN

Chacun avait ses propres raisons d’être là. Un groupe était venu du Bedfordshire et sont des joueurs des moins de 18 ans des Sandy Tigers – ils ont voyagé juste pour s’imprégner de l’atmosphère et faire partie de quelque chose. D’autres espéraient se rendre au match à Sheffield, mais même dans un cas, leur statut de l’un des meilleurs joueurs de rugby du monde n’a pas pu les faire entrer.

“J’ai essayé d’obtenir des billets pour aller à Sheffield pour regarder, mais c’était de la poussière d’or, et c’était avant même que l’Angleterre ne soit en demi-finale”, a déclaré à ESPN la star du rugby féminin anglais Shaunagh Brown. “C’était soit aller dans un pub et le regarder localement, soit venir ici – mais c’était un grand événement, alors je me suis dit, je dois y aller.”

“J’habite dans le Kent, mais je voulais faire l’effort de descendre et d’être entouré de bonnes personnes. Cela vous fait vous sentir bien dans le sport féminin – vu le nombre de personnes ici, l’engagement et l’investissement – même le DJ est quelqu’un J’ai déjà entendu dire — ce n’est pas un bas niveau, c’est un high key.”

Brown sera une joueuse clé pour l’Angleterre favorite lors de la Coupe du monde de rugby féminin de cette année et elle n’a pas pu s’empêcher de laisser son imagination s’émerveiller. “Je regarde ça et je pense à quel point ce serait cool”, a-t-elle déclaré. “Je suis monté dans le bus et la première page du Metro était un joueur d’Angleterre et de Suède – et ce serait cool s’il y avait aussi des rugbymen. Cela montre à quel point une Coupe du monde peut être puissante.”

Le collectif d’artistes de rue britanniques MurWalls a créé une peinture murale à Trafalgar Square pour célébrer l’Angleterre lors de l’Euro féminin. Avec l’aimable autorisation de Tom Hamilton / ESPN

Brown rattrapait des amis de MurWalls, une entreprise d’art de rue qui a produit des peintures murales célèbres, dont plusieurs pour le concours de l’été dernier. Ils avaient érigé un mur dans la fan zone de Trafalgar Square, qui voyait des représentations de Fran Kirby, Leah Williamson et Beth Mead.

“On nous a demandé de peindre les trois filles qui se produisent en ce moment depuis Londres, il est donc logique de les promouvoir au Square”, a déclaré le PDG Marc Silver. “Nous le faisons partout dans le monde et vous ne perdez pas le buzz des gens qui apprécient votre travail. Les gens l’adorent, et nous l’aimons.”

Avant le coup d’envoi, il y a eu des discussions provisoires pour savoir s’ils feraient quelque chose de spécial pour la finale si l’Angleterre l’atteignait. “Nous en parlons – ils parlent de si, nous parlons de quand”, a déclaré Silver avant le coup d’envoi. “Et ce sera encore plus grand.” Ces plans peuvent désormais être accélérés.

Assise juste en face de la peinture murale se trouvait Michelle Tilby. Elle avait voyagé de Maidstone et avait un lien spécial avec le supersub anglais Russo. Elle est technicienne en art à l’école de Russo – l’école catholique St Simon Stock – et a porté une attention particulière à sa carrière depuis. Elle se souvient comment les Jeux olympiques de 2012 ont captivé l’imagination de Russo, et tout à coup, plusieurs élèves de la classe ont dit qu’ils voulaient être footballeurs. C’est Russo qui l’a fait.

“Nous sommes si fiers d’elle”, a-t-elle déclaré, ayant fait le voyage juste pour être là et en faire partie. Quelques heures plus tard, elle était drapée dans son drapeau anglais essayant de traiter le talon arrière.

Il y avait d’autres histoires – comme le maire de Londres Sadiq Khan, qui a soutenu Ellen White pour commencer devant Russo, et a déclaré que son joueur préféré était Beth Mead. “L’année dernière, nous parlions de [Jack] Grealish, cette année, c’est Russo”, a-t-il déclaré. Il a regardé le match avec sa famille depuis l’un des points de vue devant la National Gallery.

D’autres voulaient juste une bière pour faire le plein d’ambiance foot. Un gars d’une vingtaine d’années a déclaré qu’il était un converti des Lionnes ayant été rattrapé par l’Euro cet été.

Des milliers de personnes ont regardé depuis Trafalgar Square les Lionnes se qualifier pour la finale de l’Euro féminin, et beaucoup reviendront lorsque l’Angleterre affrontera la France ou l’Allemagne pour le titre. Avec l’aimable autorisation de Tom Hamilton / ESPN

Tous ceux qui avaient des raisons différentes de vouloir en faire partie ont tous contribué à ce qui était un groupe passionné et captivé. La première mi-temps a été nerveuse et il y avait les cris habituels lorsqu’un joueur était terrassé ou avait failli manquer. Et puis Mead a marqué à la 34e minute et l’endroit a éclaté, mais aucune bière n’a été lancée – pas quand les marges étaient si petites et la file d’attente si longue qu’elle serpentait des fontaines jusqu’à la National Gallery. La tête de Lucy Bronze au début de la seconde mi-temps a calmé les nerfs et les commentaires des deux vastes écrans ont plané au-dessus du brouhaha des conversations familières. Et puis sont venus les moments au box-office – d’abord le talon arrière de Russo, puis la puce de Kirby.

Lorsque le coup de sifflet a retenti, il y a eu une expiration puis des acclamations. Il y avait ceux qui se serraient un peu plus fort quand ils ont vu Ellen White pleurer, et l’émotion de leurs héros. Des accords ont été conclus pour qu’ils soient de retour pour la finale dimanche, s’ils ne trouvaient pas de billet. Certains ont parlé d’essayer de revenir pour la fanzone de demain soir pour la France contre l’Allemagne. Un garçon a pratiqué un talon arrière Russo.

Et puis ils sont tous partis dans la nuit, certains avec de nouvelles amitiés, d’autres rentrés chez eux bien après l’heure du coucher. Les Lionnes ont souvent dit qu’elles voulaient unir une nation et créer des souvenirs. Quel que soit le résultat de la finale, à en juger par les scènes de Trafalgar Square mardi soir, ils y sont parvenus.