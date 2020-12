Tom Parker profite d’un jour de Noël très festif avec sa famille.

Le chanteur Wanted, 32 ans, subit actuellement une chimiothérapie et une radiothérapie pour traiter sa tumeur au cerveau après avoir reçu un diagnostic de glioblastome de stade quatre plus tôt cette année.

Et il profite au maximum de son Noël avec sa femme Kelsey Hardwick et ses deux enfants Aurelia et Bodhi.

Il a commencé les célébrations en regardant fièrement sa fille Aurelia ouvrir ses cadeaux.

Elle a déballé un landau et un chariot, Tom le filmant pour Instagram.

« Qu'est-ce que le père Noël t'a apporté? Tu as un bébé! Fais un câlin au bébé », pouvait-on l'entendre dire en arrière-plan.







(Image: Instagram)



Il a essayé de la filmer mais elle s’est éloignée hilarante de la caméra.

Tom a dit en plaisantant à ses partisans qu’elle était « The Grinch » alors que lui et Kelsey étaient assis et câlins sur le canapé.

Après cela, la star a ouvert ses cadeaux de sa «charmante épouse» – y compris des pantoufles, une nouvelle casquette et un sac à dos Valentino coûteux.







(Image: Instagram)



Il a donné à ses fans un aperçu de la casquette de son histoire avant de partager un rapide aperçu de son nouveau sac.

Cela vient après que Tom a révélé qu’il souffrait de perte de mémoire après avoir commencé son traitement de chimiothérapie et de radiothérapie.

Il s’est rendu samedi sur son compte Instagram pour parler de ses symptômes, admettant qu’il avait oublié des choses qu’il «venait de faire» tout au long de la journée.

Dans sa vidéo, Tom a dit à ses fans: « Comme certains d'entre vous le savent, j'ai subi la chimio et la radio, n'est-ce pas?







(Image: Instagram)



« Ce qui était vraiment brutal, mais certains des effets secondaires de la chimiothérapie et de la radio sont que vous avez une mauvaise perte de mémoire. »

Tom se tourna alors vers sa femme, lui demandant: « La mienne était déjà mauvaise, n’est-ce pas? »

Kelsey a déclaré: « Déjà horrible, alors maintenant je suis comme … littéralement, c'est encore pire! »







(Image: Instagram)



Il expliqua qu’il avait du mal à se souvenir des activités quotidiennes, mais qu’il se souvenait parfois de choses « étranges », comme un cadeau qu’il avait acheté pour sa fille Aurelia.

Tom a continué: « Mais c’est la chose la plus étrange parce que j’irai la voir [Kelsey], ‘Qu’est-ce que je viens de faire?’ Mais je me souviens de trucs comme ça… «

Il a ensuite ramassé un collier Heart Of Tafiti, qui est porté par le personnage Moana dans le film Disney.

Le père a poursuivi: « Qu'avons-nous? Un cœur de tafiti pour Noël?







(Image: Instagram)



«Comment tu te souviens de ça? Stupide.

Tom a été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau après avoir subi une crise massive.

Il a déjà suivi six semaines de chimiothérapie et de radiothérapie.

