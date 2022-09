À l’intérieur de la descente du gagnant de la loterie de 13 millions de livres sterling dans la drogue et l’alcool alors que les photos montrent un manoir saccagé et une poudre mystérieuse dans un réfrigérateur

Un plombier qui a remporté 13 millions de livres sterling au loto a dilapidé sa fortune après être tombé dans une spirale destructrice de boisson et de drogue.

Joshua Winslet n’avait que 22 ans lorsqu’il a remporté le jackpot Powerball en 2017 et a abandonné son travail de commerçant pour profiter d’une vie de débauche.

L’Australien riche et puant a gaspillé ses millions en seulement trois ans, bien que ses parents gèrent ses gains via un fonds en fiducie.

Il a réussi à accéder à suffisamment d’argent pour financer son style de vie “hédoniste” qui l’a vu devenir “désespérément accro” à la drogue.

Des images choquantes publiées par le tribunal de district de SA depuis l’intérieur de son manoir saccagé de New Port donnent un aperçu inquiétant de son auto-indulgence.

Des bouteilles vides d’alcool, des bangs et des sacs de MDMA, de cocaïne et de marijuana jonchaient la garçonnière, a rapporté The Advertiser.

La maison a été laissée dans un état “épouvantable”, avec des cartouches de protoxyde d’azote, des cigarettes et des verres de vin à moitié ivres éparpillés sur une table en marbre.

Une poudre blanche mystérieuse dans un grand bol a été trouvée à l’intérieur de son réfrigérateur, à côté d’un paquet de canettes Red Bull et de boîtes de bière.

Une autre image montre un fouillis chaotique d’ordures et de vêtements jetés sur le sol, à côté d’un kit de batterie électronique et d’un écran de projection tentaculaire.

Winslet a également conservé les félicitations encadrées de Powerball montrant son entrée gagnante accrochée au mur.

La police a fait une descente dans la “maison du parti” en 2020 et a trouvé une arme de poing Mauser sans licence et des munitions cachées dans sa salle de bain.

Une horde de substances illégales, dont 28,3 grammes de MDMA et 2,27 g de cocaïne, ont également été saisies.

Les flics avaient reçu un avertissement selon lequel le gagnant de la loterie fabriquait de la drogue dans la propriété après qu’il soit devenu notoire parmi les toxicomanes qui le considéraient comme un “passage gratuit”.

Winslet, aujourd’hui âgé de 27 ans, a plaidé coupable d’avoir fourni de la MDMA et d’avoir possédé une arme à feu sans permis.

Le tribunal de district d’Adélaïde a entendu comment sa vie a commencé à se défaire peu de temps après avoir gagné ses millions.

L’ancien plombier a quitté son emploi avant de s’emparer de propriétés en Australie-Méridionale et en Nouvelle-Zélande.

Le juge Heath Barklay a déclaré que Winslet avait alors “perdu sa motivation” pour la vie et adopté un “mode de vie hédoniste”, glissant vers une consommation régulière de drogue.

Il a déclaré: “A cause de l’argent que vous aviez gagné, il n’y avait aucune motivation de votre part pour travailler ou faire autre chose que vous amuser.

‘RÉVEIL TÉLÉPHONIQUE’

“Vous aviez beaucoup d’argent, vous pouviez donc vous permettre d’acheter de grandes quantités de drogue, que vous utiliseriez vous-même et que vous fourniriez de temps en temps à vos soi-disant amis.”

Ses copains de fête “se déchaînaient” chez lui, un ami stockant même une arme à feu et des balles dans le toit.

Le juge a déclaré que la proximité de l’arme à feu avec les consommateurs réguliers de drogue augmentait considérablement les chances qu’elle puisse être utilisée à « des fins illégales ».

Le tribunal a également appris comment Winslet avait subi une série d’opérations chirurgicales dans son enfance pour traiter le syndrome de Duane et le syndrome de Goldenhar.

Le syndrome de Duane survient lorsque les muscles oculaires ne se développent pas correctement, ce qui entraîne des difficultés à rouler un ou les deux yeux vers l’extérieur ou vers l’intérieur.

Le syndrome de Goldenhar provoque des anomalies dans la formation des os du visage et de la tête, ce qui peut entraîner une asymétrie faciale, une oreille partiellement formée ou absente, des kystes bénins sur les yeux, des problèmes de colonne vertébrale et peut avoir un impact sur les organes internes.

Winslet est né avec un rein singulier en forme de fer à cheval et un rythme cardiaque irrégulier, l’empêchant de pratiquer des sports de contact.

Pour essayer de corriger ses anomalies physiques, il a subi une chirurgie plastique après avoir été victime d’intimidation pendant son temps à l’école.

Le tribunal a entendu comment l’arrestation de l’homme maintenant âgé de 27 ans a servi de “réveil”.

Winslet a été condamné à trois ans et neuf mois, avec une période sans libération conditionnelle de 18 mois.

La peine a été assortie d’un sursis assorti d’une caution de bonne conduite de deux ans, avec surveillance.

