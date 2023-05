À l’intérieur de la décision du prince Harry de refuser le concert de couronnement: expert

COMMENTAIRE: Si vous n’aviez pas déjà eu assez de faste royal et de glamour, le palais de Buckingham a tenu sa promesse « d’icônes mondiales de la musique et de stars contemporaines » pour le concert du couronnement du roi. Il a été mis en scène sur la pelouse est du château de Windsor, la première fois qu’un concert a eu lieu sur le terrain.

Take That, Katy Perry et Lionel Richie font partie des artistes qui avaient été annoncés sur la programmation. Paloma Faith, Olly Murs, le guitariste de rock vétéran Steve Winwood et Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls ont également joué.

Stella McCartney a donné une performance de créations orales sur le thème de la conservation, reflétant sa passion commune et celle du roi pour la durabilité environnementale. L’événement comprenait également des performances de la star de l’opéra italienne Andrea Bocelli, du baryton-basse gallois Sir Bryn Terfel, de l’auteur-compositeur-interprète Freya Ridings et du compositeur de soul classique Alexis French.

Alors, c’était bon ? Eh bien, disons simplement que le roi sait comment organiser une fête qui a vraiment secoué. Le temps – contrairement au couronnement – ​​était magnifique et l’ambiance était super aussi.

CONCERT DU COURONNEMENT DU ROI CHARLES : LES ROYAUX HONORENT LA MONARCHIE AVEC UN SPECTACLE MASSIF

Maintenant, il a été dit qu’on avait personnellement demandé à Harry s’il souhaitait présenter le spectacle, et cela aurait bien fonctionné compte tenu de sa propre expérience caritative. C’était aussi une excellente offre du roi car elle était considérée comme un dégel des mauvais moments entre les deux.

Une source m’a dit que Harry pensait que c’était le véhicule parfait pour lui et sa femme Meghan, mais quand elle n’a pas accepté de retourner au Royaume-Uni, l’idée a été abandonnée et Harry a ramené son costume Dior à la maison, laissant les applaudissements à Prince. William, qui a fait un excellent travail.

Take That a vraiment fait vibrer la foule avec son méga tube « Shine ». De plus, Katy Perry a un fan dans la princesse Charlotte, qui semblait connaître beaucoup de ses tubes. Et en plus, Katy a eu la chance de passer la nuit au château de Windsor, et combien de stars peuvent vraiment dire ça ?

Le prince William a fait pleurer Camilla dans les coulisses après qu’elle l’ait remercié pour le merveilleux hommage à son « Pa » – preuve que William, sinon Harry, est en effet très proche de Camilla.

Les grandes vedettes n’étaient en fait pas Lionel & Cie, mais Kermit et Cie ! Et tout comme Paddington Bear, Miss Piggy et Kermit ont vraiment fait rire la foule – ainsi que le roi et la reine. Pussycat Doll Nicole Scherzinger a également stupéfié la foule avec ce que beaucoup pensaient être une excellente performance.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le prince George et la princesse Charlotte ont eu une émeute d’une nuit, mais dans les coulisses, c’était agréable d’entendre Charlotte dire à sa mère Kate qu’elle allait « bien et pas fatiguée du tout », ce qui signifie qu’elle voulait rester et rencontrer les acteurs.

Pendant ce temps, au-dessus de l’océan, nous avons de toutes nouvelles images cristallines de la randonnée de Meghan – oui, de la randonnée – et surtout de s’assurer que sa vie privée a été à nouveau envahie.

Maintenant, ici dans les médias, les nouvelles images ont donné l’impression qu’elle avait l’air plutôt triste et pathétique, car en termes simples, elle a raté la merveilleuse occasion de se mélanger et de briller lors de cet événement historique pour faire de la randonnée, ce qui, même selon ses normes, montre à quel point votre célébrité est tombée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Maintenant que la poussière est retombée sur le couronnement royal, Buckingham Palace s’attend pleinement à une nouvelle vague d’histoires négatives émanant du duo Harry et Meghan – mais après un tel week-end de rois, de reines et de méga stars de la pop – qui veut vraiment maintenant entendre ça?