«Gardez vos distances!», A ordonné le président de la Commission européenne à Boris Johnson, lui rappelant de respecter ses règles sur les coronavirus.

Le premier ministre n’avait aucun problème avec la distance. Son problème était que l’UE continuait d’essayer de trop serrer la Grande-Bretagne dans ses bras, en la liant aux règles de l’UE au-delà du Brexit.

C’est ce qui avait ramené M. Johnson à Bruxelles, son ancien terrain de jeu en tant que garçon et plus tard en tant que correspondant du Telegraph, pour des discussions sur le Brexit.

Il est arrivé dans une cavalcade de police dans la Jaguar noire habituellement réservée à l’ambassadeur de Grande-Bretagne auprès de l’UE. Il a été emporté dans l’entrée arrière VIP du siège de la commission juste avant 20 heures, heure locale.

Le drapeau de l’Union a flotté devant le siège de la commission à Berlaymont pour la première fois cette année, dépassé en nombre par 27 drapeaux de l’UE, un pour chaque État membre restant.

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, attendait de rencontrer M. Johnson en personne pour la deuxième fois.

Ce n’était pas seulement les règles sur les subventions et les taxes sur lesquelles elle insistait, Mme von der Leyen a insisté sur le fait que les mesures de la commission contre les coronavirus devaient également être respectées à la lettre. La mère de sept enfants a autorisé M. Johnson à démasquer les photos de presse.

Quelques secondes plus tard, elle lui dit: «Il faut maintenant les remettre en place».

« Vous dirigez un navire serré ici Ursula », a dit M. Johnson, « et tout à fait raison aussi. »

«Allons-y», a répondu Mme von der Leyen. Le Premier ministre a fait ce qu’on lui a dit et l’a suivie jusqu’au 13e étage du Berlaymont.

«Elle était d’acier, n’est-ce pas», a remarqué un responsable de l’UE avec admiration.

En Allemagne, où elle était ministre de la Défense, Mme von der Leyen était surnommée «Shotgun Uschi», un mauvais surnom pour une femme affirmée.

Allait-elle donner les deux barils à M. Johnson? Ou utiliserait-elle ses «charmes pour séduire» le Premier ministre en vue d’un compromis?

Mme von der Leyen est la première présidente de la Commission européenne à vivre dans le Berlaymont, un bâtiment moderniste des années 1960 qui, selon M. Johnson, serait explosé à cause de son problème d’amiante.

Ses bureaux se trouvent au 13e étage, qui possède son propre restaurant spécialement conçu pour divertir les chefs d’État et de gouvernement en visite.

C’était le seul restaurant de Bruxelles, une ville toujours en train de gémir sous un strict lock-out, non réduite à des plats à emporter.

Michel Barnier et David Frost ont posé aux côtés de leurs patrons pour une deuxième photographie à distance sociale. Les résultats n’étaient pas bons.

Discuter de certaines questions importantes: le négociateur en chef du Royaume-Uni sur le Brexit, Lord David Frost, le Premier ministre Boris Johnson, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier à Bruxelles – PA

M. Johnson et Lord Frost ressemblaient à une paire de Billy Bunters comparés à la petite et impeccablement avérée Mme von der Leyen et l’imposant et élégant M. Barnier.

«Ce n’est pas de notre faute», a déclaré un responsable britannique, examinant les moqueries sur les réseaux sociaux, «le Brexit nous rend tous gras».

Après une heure de discussions, il restait encore à manger. Mais le service trois plats en argent serait une affaire plus raffinée que les hamburgers à emporter et les pizzas servis aux négociateurs.

Les cinq Britanniques et leurs cinq homologues européens ont pris place dans le «salon de convivialité», à une table organisée pour garantir le respect des règles de distanciation sociale.

Comme on pouvait s’y attendre, le poisson était au menu. Les droits de pêche dans les eaux britanniques après le Brexit ont été l’autre problème majeur qui a empêché la conclusion d’un accord commercial depuis mars.

Une soupe à la citrouille et une entrée de pétoncle ont été suivies d’un turbot cuit à la vapeur et d’une purée de pommes de terre au wasabi et aux légumes. Le pudding était pavlova avec des fruits exotiques et du sorbet à la noix de coco.

Une discussion «franche» sur les «obstacles importants» a eu lieu. Plus tard, Mme von der Leyen a déclaré que les discussions étaient «vivantes et intéressantes».

Les responsables de l’UE ont refusé de dire si c’était bon ou mauvais.

Après le dîner, ils ont déménagé dans le bureau de Mme von der Leyen. Après un total de trois heures à se disputer la souveraineté et les promesses de concurrence loyale, ils ont abandonné.

«Nous comprenons les positions de chacun», a déclaré Mme von der Leyen, «ils restent très éloignés.

M. Johnson a été emporté dans la nuit et de retour en Grande-Bretagne. Il n’y a pas eu de déclaration conjointe Royaume-Uni-UE, qui a été considérée comme un signe que les négociations avaient mal tourné.

Mais les dirigeants étaient convenus de la nécessité de poursuivre les pourparlers, qui devaient reprendre dès que possible.

M. Johnson et Mme von der Leyen examineront les progrès dimanche, dernière date cible d’un processus jonché de délais manqués et rejetés.

Jeudi matin, la Commission européenne a lancé ses plans d’urgence sans accord. Au même moment, un Eurostar rempli de responsables britanniques se dirigeait vers Bruxelles pour un sprint de quatre jours de quatre pourparlers.

Juste une autre étape dans ces négociations apparemment interminables.