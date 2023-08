À l’intérieur de la croisière de luxe de 2 700 £ de la star de Coronation Street, Andy Whyment, alors qu’il boit avec une femme rarement vue

La star de CORONATION Street, Andy Whyment, a été en haute mer – lors d’une croisière de deux semaines avec sa femme et ses enfants.

L’acteur, qui joue Kirk Sutherland dans le feuilleton ITV, a partagé des aperçus de ses vacances sur Instagram.

Andy, sa femme Nicola Willis et leurs enfants Hollie et Thomas s’amusent actuellement à bord de MSC Cruises Official.

La famille a vécu sa meilleure vie, jouant au basket sur le pont, dégustant des boissons alcoolisées et mangeant de la nourriture délicieuse.

Andy a partagé une photo d’eux quatre avant de partir.

La star de Corrie a déclaré: « Début d’une croisière de 2 semaines à bord de @msccruisesofficial Seaview, nous avons tellement hâte d’y être .”

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour partager l’amour.

L’un d’eux a dit: « Profitez .”

“Passez le meilleur moment !! « , intervint un autre.

Un troisième a ajouté: « Bon voyage mon pote av de bonnes vacances. »

Andy et Nicola se sont mariés en 2007.

Bien qu’il garde sa vie de famille privée, il aime partager l’étrange cliché de tous sur ses réseaux sociaux.

Andy est sur nos écrans en tant que Kirk sur Corrie depuis 2000 et a été un favori des fans au cours des 23 dernières années.

Mais il s’est récemment décroché un nouveau rôle.

La star de Salford a accepté de prendre le temps de son week-end pour montrer aux téléspectateurs les studios Corrie.

Déboursant 45 £ par personne pour les VIP Star Tours, les fans purs et durs du programme se font dire: « All in a day’s Kirk – Andy Whyment est la première légende de Corrie à accueillir nos tout nouveaux Star Tours. »

« Frère de Maria Jane Connor (née Sutherland), Kirk a d’abord été choisi pour un second rôle de seulement sept épisodes, mais regardez-le maintenant ! Il est devenu une partie intégrante de la famille Coronation Street, capturant nos cœurs avec son charme attachant et son timing comique.

« L’énergie contagieuse d’Andy et sa véritable connexion avec le public ont laissé tout le monde bouche bée et en ont eu envie de plus. »

