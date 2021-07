À l’intérieur de la crise des tombes de Covid, les cimetières ne peuvent pas faire face au nombre croissant de cadavres et de cadavres jetés dans les rues

PORTANT des combinaisons de protection contre les matières dangereuses et des masques de protection, les fossoyeurs se mettent au travail, défrichant des parcelles pour les dizaines de morts qui arriveront inévitablement alors que la pandémie continue de sévir dans le monde.

À l’époque pré-Covid, ils creuseraient des trous de 6 pieds – mais comme l’espace est si précieux, ils doivent draguer les corps existants et vider les anciennes tombes de squelettes pour faire place à de nouveaux cadavres.

Les cimetières du monde entier ont du mal à faire face au nombre de corps

Les cimetières atteignent leur capacité maximale depuis des décennies, mais avec des décès de Covid dépassant les quatre millions dans le monde, le problème s’est aggravé.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que le cimetière de Butovskoye à Moscou manquait d’espace après que la Russie ait fait un grand nombre de morts en raison de l’échec de la campagne de vaccination du pays.

La semaine dernière, il a confirmé un nombre record de décès et les personnes travaillant dans les crématoriums se sont plaintes d’avoir du mal à faire face à la demande de parcelles, empilant souvent des dizaines de cercueils les uns sur les autres.

Tombes fraîches au cimetière Butovskoye, à l’extérieur de Moscou, Russie Crédit : AP

Ici, nous examinons de plus près certains des cimetières touchés et comment la pandémie a exacerbé le problème dans le monde entier.

Déterrer des squelettes

Plus tôt cette année, des fossoyeurs vêtus de combinaisons blanches en matière de protection contre les matières dangereuses ont été capturés au plus profond des tombes du cimetière Vila New Cachoeirinha de Sao Paulo, au Brésil.

Le pays a été l’un des plus touchés par le virus, avec plus de 500 000 décès à ce jour.

En conséquence, ils ont été contraints de procéder à l’exhumation massive de 1 000 squelettes dans des tombes plus anciennes pour faire place à davantage de cadavres.

Le cimetière a également dû recourir à des enterrements nocturnes, travaillant 24 heures sur 24 pour répondre à la demande.

Vue aérienne de fossoyeurs portant des combinaisons de protection alors qu’ils effectuent des exhumations vers un espace ouvert sur des tombes en ciment au cimetière de Vila Nova Cachoeirinha Crédit : Reuters

Un fossoyeur portant des vêtements de protection manipule un vieux cercueil endommagé alors que des tombes plus anciennes sont exhumées pour faire place à plus de corps Crédit : Reuters

« Largués comme des chiens »

Des fosses communes, connues sous le nom de « trincheiras » – traduites par « tranchées » – ont été creusées l’année dernière dans le plus grand cimetière de Manaus, également au Brésil.

L’homme d’entretien Gilson de Freitas, dont la mère a été enterrée là-bas avec 20 autres cercueils, a déclaré au Guardian : « C’est de la folie – juste de la folie.

« Ils ont été jetés là-bas comme des chiens. »

Les tombes du monde entier, y compris celle de Tijuana, au Mexique, ont lutté contre les retombées de la pandémie. Crédit : AFP

Des fosses communes ont été creusées au cimetière de Nossa Sehhora à Manaus, au Brésil Crédit : AFP

Des corps en décomposition dans la rue

Au plus fort de la pandémie l’année dernière, les corps s’entassaient dans les rues de la ville équatorienne de Guayaquil.

Avec les systèmes de santé qui luttent pour faire face, il n’y avait pas assez de ressources pour ramasser les morts, et avec la flambée des températures dans la ville, le taux de décomposition était un réel problème.

Les familles et les amis ont été contraints de laisser les corps dans les rues et le problème est devenu si grave que les autorités ont commencé à distribuer des cercueils en carton l’année dernière.

Des corps ont été laissés dans la rue alors que la ville luttait pour faire face au nombre croissant de décès Crédit : AFP

Fossoyeurs travaillant jour et nuit

Au début de la pandémie, les experts ont averti que la Grande-Bretagne pourrait également voir un besoin de fosses communes si les services locaux étaient débordés.

Des morgues temporaires ont été construites et, à un moment donné, les sacs mortuaires se sont même épuisés.

Deux parcelles de masse connues sous le nom de « tombes du saf » pouvant contenir jusqu’à dix corps, de dix mètres de long et de deux mètres de large, ont même été creusées dans un cimetière musulman près de Chislehurst, au sud-est de Londres, pour accueillir les enterrements islamiques, qui ont traditionnellement lieu dans les 24 heures suivant la mort .

La méthode consiste à enterrer les gens dans des chambres individuelles au sein d’une même parcelle, et a été utilisée car il y avait une réelle inquiétude que les fossoyeurs ne puissent pas garder le contrôle du nombre de tombes qui devaient être creusées.

Des fosses communes ont été creusées dans le cimetière de Kemnal Park près de Chislehurst, Londres Crédit : Eyevine

Une morgue temporaire d’une capacité de 672 corps a été préparée à Hillingdon, au nord de Londres, et les corps ont été stockés dans des chapiteaux temporaires dans le Kent, le Surrey et le Lincolnshire.

Refuser les corps

Le cimetière islamique de Jadid Qabristan, à la périphérie de Delhi, est le plus grand et le plus ancien d’Inde – et plus tôt cette année, il a finalement atteint sa capacité maximale.

Cela signifiait que le site devait refouler des corps, le fossoyeur en chef Mohammad Shameem déclarant à Sky News: « Hier, il y avait 19 corps, mais nous ne pouvons en gérer que 15. »

Le nombre de morts de Covid en Inde a dépassé les 400 000 au début de ce mois, et de nombreuses régions ont connu des difficultés en conséquence.

Un cimetière de Jahangirabad, à l’est de Delhi, a également fait creuser une dizaine de fosses à l’avance l’an dernier pour éviter la surpopulation en cas d’arrivée de plusieurs corps.

Des bulldozers dégagent de l’espace pour les corps

Un cimetière de Tijuana, au Mexique, a été contraint de faire appel à des bulldozers pour déblayer le terrain afin de faire de la place pour davantage de tombes et de corps de victimes arrivant dans des sacs en plastique.

« La majorité des [Covid] les corps sont emballés dans des sacs en plastique et les cercueils sont également contenus dans du plastique », a déclaré l’un des fossoyeurs au LA Times.

Creuser 100 tombes par jour

L’Indonésie connaît actuellement sa pire épidémie de Covid à ce jour, avec plus de 70 000 morts, et beaucoup pensent que le bilan est en fait beaucoup plus élevé.

Le cimetière public de Rorotan, à Jakarta, a vu plus de 1 800 victimes de la pandémie y être enterrées, un fossoyeur estimant qu’ils creusaient 100 tombes chaque jour.

Une vue aérienne du lieu de sépulture du coronavirus au cimetière public de Rorotan Crédit : Eyevine

Des fossoyeurs enterrent une victime de Covid pour l’enterrer au cimetière public de Rorotan Crédit : Eyevine

Réfrigérer les morts

Au plus fort de la pandémie américaine, 800 citoyens de New York mouraient chaque jour, laissant déborder les morgues, les salons funéraires et les cimetières.

Lorsque la police a trouvé des dizaines de corps en décomposition dans deux camions à l’extérieur d’un salon funéraire, le propriétaire leur a dit qu’il manquait d’espace, et d’autres salons funéraires ont été contraints de louer des remorques frigorifiques pour stocker les morts.

Les corps ont été stockés dans des camions frigorifiques à New York Crédit : AFP

Des images aériennes ont également émergé de cercueils enterrés dans une fosse commune à New York.

Le site, Hart Island, a longtemps été utilisé pour ceux qui n’avaient pas de parents ou d’argent pour payer un enterrement approprié, mais alors que 25 personnes par semaine y étaient généralement enterrées, pendant la pandémie, ils voyaient 24 enterrements par jour.

De nouvelles tombes creusées à Manaus, au Brésil, pour les victimes présumées de Covid Crédit : AFP

Images de drones montrant des corps enterrés sur Hart Island à New York dans une fosse commune Crédit : Reuters

Une morgue de fortune sur Wanstead Flats, à Londres, installée au début de l’année dernière Crédit : Getty