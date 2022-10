À l’intérieur de la crise des migrants au Royaume-Uni avec un centre surpeuplé touché par la diphtérie alors que 700 autres demandeurs d’asile s’entassent après l’attaque

L’aggravation de la crise des migrants en Grande-Bretagne a été mise à nu après que des demandeurs d’asile ont été entassés dans un centre d’immigration en “violation des conditions humaines”.

Un nombre record de personnes continuent de traverser la Manche – avec 468 migrants arrivés dimanche seulement.

Les conditions de surpeuplement à Marston ont provoqué des épidémies de diphtérie et de violence Crédit : PA

Cela porte à près de 40 000 le nombre total de migrants qui ont effectué le voyage périlleux jusqu’à présent cette année.

La pression monte maintenant sur le ministère de l’Intérieur pour faire face à la crise alors qu’un nombre croissant de ministres patauge dans la rangée.

Le centre de migration de Manston dans le Kent compte désormais 3 000 personnes sur sa capacité de 1 000 et continue de croître.

Environ 700 personnes supplémentaires ont également été déplacées vers le site depuis Douvres où un kamikaze a visé hier un deuxième centre.

Manston a maintenant été décrit comme “comme une cocotte-minute” après une épidémie de diphtérie potentiellement mortelle.

L’ancienne base aérienne de la RAF, qui est le principal centre de traitement des migrants avant leur expédition vers des auberges ou des hôtels à travers le Royaume-Uni, a également été secouée par de violentes explosions.

Sir Roger Gale – le député de North Thanet – a déclaré que les conditions étaient “totalement inacceptables”.

Il a déclaré à BBC Radio 4 aujourd’hui: “Il y a tout simplement beaucoup trop de monde et cette situation n’aurait jamais dû se développer, et je ne suis pas sûr qu’elle n’ait pas été développée délibérément.”

L’arrière-ban conservateur a déclaré que l’actuelle ministre de l’Intérieur Suella Braverman ou son prédécesseur Priti Patel avaient décidé de ne pas réserver d’espace hôtelier supplémentaire pour les migrants.

Il a ajouté: “C’est comme conduire une voiture sur une autoroute, voir l’autoroute dégagée devant, puis il y a un accident de voiture, et puis tout à coup il y a un embouteillage de cinq milles.

“L’accident de voiture a été la décision de ne pas réserver plus d’espace hôtelier.”

Western Jet Foil, où l’incendie criminel d’hier s’est déroulé, a déjà été critiqué pour ses installations.

Les migrants arrivant au Royaume-Uni souffrant d’hypothermie et de blessures profondes seraient laissés sur des bancs étroits et des sols en béton.

Certains ont également leurs blessures ignorées – une fille a laissé des cicatrices à vie après qu’une brûlure de carburant n’a pas été traitée après son arrivée.

Alors que la semaine dernière, un comité restreint des affaires intérieures a entendu que les conditions à Manston étaient “misérables”.

Les migrants ne sont censés rester dans l’établissement que 24 heures pendant leur traitement, mais certains sont entassés pendant des semaines.

‘INHUMAIN’

Un rapport du Times a révélé que Mme Braverman avait bloqué le transfert des demandeurs d’asile vers de nouveaux hôtels et ignoré les conseils juridiques indiquant que le gouvernement détenait illégalement des personnes à Manston.

Le Conseil des réfugiés a révélé qu’un garçon avait contracté la gale après avoir séjourné au centre pendant 19 jours dans des conditions “inhumaines”.

Un cas de SARM a également été signalé dans le camp.

Detention Action a déclaré que l’établissement restait “extrêmement surpeuplé, insalubre et dangereux” et était sur le point de devenir un “désastre de santé publique”.

Alors que l’inspecteur en chef des prisons, Charlie Taylor, a déclaré que la situation n’était “pas acceptable” et a exhorté le ministère de l’Intérieur à “maîtriser” la crise.

Il a ajouté: “Ils doivent accélérer le traitement des migrants, ils doivent prendre des dispositions appropriées pour que les personnes puissent être déplacées hors du site le plus rapidement possible et hébergées dans des conditions humaines et décentes.

“Les installations ne sont pas aménagées pour que les gens restent. Ce n’est pas un établissement résidentiel. C’est un centre de détention à court terme qui est censé faire passer les gens.

“Donc, le danger est que si les gens passent de longues périodes dans des conditions très exiguës sans logement convenable, ce n’est tout simplement pas acceptable.”

Le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Immigration pourraient désormais être traînés devant les députés pour expliquer les décisions “accident de voiture”.

Cela survient après qu’un kamikaze “riant” a parcouru plus de 100 miles pour attaquer Western Jet Foil.

Hier, jusqu’à trois engins incendiaires ont été jetés d’une voiture sur le site des forces frontalières de Douvres, provoquant un énorme incendie.

La police a confirmé plus tard que le suspect avait été retrouvé mort dans une station-service à proximité.

Il est entendu que l’homme s’était pendu quelques instants après l’attaque.

Marston dépasse désormais sa capacité de 3 000 personnes Crédit : Gary Stone

Les migrants ne sont censés rester dans l’établissement que 24 heures Crédit : Gary Stone

Il y a eu des flambées de violence Crédit : PA