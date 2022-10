À l’intérieur de la course pour être Premier ministre alors que Boris Johnson rallie ses partisans quelques heures seulement après l’échec du sommet avec Rishi Sunak

BORIS Johnson a rassemblé 50 de ses meilleurs partisans pour un appel tôt le matin quelques heures seulement après son sommet raté avec Rishi Sunak.

L’ancien Premier ministre aurait été “très optimiste et enthousiaste” lors de la réunion Zoom de 8 heures du matin au cours de laquelle il s’est engagé à “tout faire correctement” la deuxième fois.

Boris Johnson n’a pas encore annoncé officiellement son offre Crédit : FACEBOOK/LEE ANDERSON

Rishi Sunak a révélé ce matin qu’il se présentait pour être le prochain PM Crédit : AFP

Penny Mordaunt espère également décrocher les clés du n ° 10 Crédit : AFP

BoJo a admis qu’il y avait eu “des erreurs dans le passé” alors qu’il occupait le poste le plus élevé, mais a insisté sur le fait qu’il en tirerait des leçons, rapporte The Telegraph.

Sa campagne pour être le prochain Premier ministre, pas encore formellement annoncée, sera “très conciliante” et “unie”, dit-on.

S’il jette son chapeau sur le ring comme prévu, il affrontera M. Sunak, qui a officiellement révélé ce matin qu’il se présentait.

Hier soir, les deux hommes ont eu des entretiens dans le but de conclure un accord, mais n’ont apparemment pas réussi à trouver un pacte.

Cela signifie qu’ils s’affronteront probablement dans une bataille pour la couronne conservatrice, aux côtés de Penny Mordaunt, troisième, que Boris a exhorté aujourd’hui en vain à abandonner et à se mettre derrière lui.

Les trois candidats ont le soutien d’une série de gros frappeurs, M. Sunak étant le favori.

L’ex-chancelier, qui a promis aujourd’hui de réparer l’économie brisée de la Grande-Bretagne, prend les devants dans le concours avec le soutien de 148 députés nommés – assez facilement pour lui décrocher une place en finale.

M. Johnson suit avec 60, tandis que Mme Mordaunt traîne derrière avec 25.

Parmi ceux derrière M. Sunak se trouve Suella Braverman, qui a déclaré aujourd’hui qu’il était la seule personne qui correspondait à la facture du Premier ministre.

Écrivant dans The Telegraph, elle a déclaré que même si c’était “un honneur” de servir dans le cabinet de Boris, ce n’est pas le moment de “fantasmer”.

Kemi Badenoch, Lord David Frost et David Davis sont également de son côté.

Dans l’équipe adverse, M. Johnson compte Jacob Rees-Mogg, Ben Wallace et Nadhim Zahawi parmi ses principaux supporters.

Cela vient comme…

Le duo autrefois proche a passé la nuit dernière à plusieurs centaines de mètres l’un de l’autre pour peaufiner leurs campagnes.

Boris, qui quelques heures plus tôt est revenu de ses vacances dans les Caraïbes et s’est dirigé directement vers son QG de Londres, a appelé les téléphones à Westminster pour essayer de convaincre ceux qui hésitaient.

Mais au Parlement, son rival s’efforçait de les faire entrer dans l’équipe Rishi.

Ils se sont ensuite unis pour tenir une réunion pas si secrète pour tenter de mettre de côté leurs différences et de combler les divisions du parti.

Les alliés ont déclaré qu’ils auraient pu former un partenariat, avec Boris à la présidence et Rishi comme adjoint.

Mais le tweet discret de M. Sunak annonçant qu’il veut être le nouveau chef conservateur suggère que la conversation ne s’est pas déroulée comme prévu.

Dans ce document, il s’est engagé à “livrer pour notre pays” – sans l’aide de graphismes lisses ou d’un montage vidéo fantaisiste.

Mme Mordaunt, qui a occupé des postes au Cabinet, notamment celui de secrétaire à la Défense et est arrivée troisième dans la course pour remplacer Boris lors de la première course à la direction, a annoncé sa candidature vendredi.

M. Johnson ne l’a pas encore fait, mais prévoit pour demain car il dispose désormais des 100 partisans requis, selon son allié Chris Heaton-Harris.