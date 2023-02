À l’intérieur de la course ChatGPT en Chine

La plupart des personnes qui ont expérimenté ChatGPT de première main en Chine y ont accédé via des VPN ou des solutions de contournement payantes. Par exemple, des entrepreneurs intelligents ont essentiellement loué des comptes OpenAI ou posé des questions ChatGPT au nom des acheteurs, au prix de quelques dollars pour 20 questions. Mais encore plus de gens voient les résultats à travers des captures d’écran et de courtes vidéos sociales montrant les réponses de ChatGPT, qui ont toutes deux balayé les médias sociaux chinois cette semaine.

Au-delà de l’attrait du nouveau et difficile d’accès, il a probablement été si populaire parce que la capacité de ChatGPT à répondre aux questions en chinois a dépassé les attentes de nombreuses personnes. (y compris moi!). GPT-3 – le modèle précédent de cette technologie d’OpenAI, qui a été publié en 2020 et n’était pas non plus disponible en Chine – n’était pas très bon pour travailler avec du contenu chinois. Et tandis que quelques entreprises chinoises ont développé des alternatives de chatbot localisées à GPT-3, elles ont souvent été ridiculisées par les utilisateurs comme étant prévisibles, répétitives et frustrantes.

Comparé à eux, ChatGPT est étonnamment doué pour former des réponses naturelles, bien qu’un peu formelles, qui semblent comprendre les réponses traditionnelles. et références pop-culturelles en Chine. Ça peut imiter le style d’écriture de Hu Xijin, ancien rédacteur en chef du principal porte-parole de la propagande chinoise, le Global Times ; il connaît les chansons memes en chinois et peut créer des paroles similaires à partir de rien ; et il peut écrire dans le style rempli d’emoji des messages d’influence de la plate-forme chinoise de médias sociaux Xiaohongshu.

Comme en anglais, l’exactitude des réponses de ChatGPT en chinois s’effondre souvent après un examen plus approfondi, et il fait des erreurs factuelles. Mais le fait qu’un chatbot développé par une entreprise américaine affiche une telle compréhension de la Chine contemporaine a toujours impressionné le public. Pour ma part, j’étais impressionné par la lecture de nombreuses réponses ChatGPT : Wow, c’est définitivement le cas une meilleure imitation de Hu Xijin que moi !

Il n’est donc pas surprenant que les entreprises technologiques chinoises veuillent désormais une part de l’action. Baidu, la société de recherche et d’intelligence artificielle qui est sans doute la mieux placée pour introduire une alternative ChatGPT, terminera les tests de son “Ernie Bot” en mars et l’inclura dans la plupart de ses produits logiciels et matériels ; La division de recherche d’Alibaba DAMO Academy est essai un outil similaire en interne ; et 360, une société de cybersécurité et de recherche, a annoncé qu’elle publierait une démo “ASAP”. D’autres entreprises technologiques comme NetEase, iFlytek et JD.com souhaitent également utiliser leurs propres chatbots IA dans des scénarios spécifiques, comme l’éducation, le commerce électronique et la fintech.

L’action actuelle est animée par un mélange d’excitation et de FOMO. D’une part, très peu de produits technologiques ont réussi à attirer autant l’attention du public que ChatGPT, ce qui a donné aux entreprises chinoises un rare regain de confiance que le public peut encore être super excité et plein d’espoir à propos d’une nouvelle technologie. D’un autre côté, il y a clairement une pression sur ces entreprises pour qu’elles ne passent pas à côté de cette tendance massive, ou du moins qu’elles donnent l’impression qu’elles ne l’ont pas fait.

C’est aussi probablement la raison pour laquelle nous assistons à un peu… disons… d’actions d’entreprise irrationnelles également. Le marché boursier chinois est entré dans une frénésie à la recherche de toute entreprise chinoise dont l’activité montre ne serait-ce qu’un indice de relation avec l’IA ou les chatbots ; par exemple, Secoo, une entreprise de commerce électronique de luxe en difficulté avec peu d’expérience en IA, a annoncé le 6 février qu’elle explorerait l’utilisation d’une technologie de type ChatGPT dans son service ; son cours de bourse a augmenté de 124,4% ce jour-là. Pendant ce temps, Wang Huiwen, cofondateur du géant chinois de la livraison Meituan, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il investissait 50 millions de dollars pour démarrer une entreprise de type ChatGPT ; depuis, il a déjà obtenu 230 millions de dollars supplémentaires en financement de capital-risque, malgré le fait qu’il ait admis qu’il ne comprend pas la technologie de l’IA et est encore en train d’apprendre.