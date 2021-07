À l’intérieur de la connexion du nouveau petit ami de Christina Haack, Joshua Hall, à l’ex Tarek El Moussa alors qu’un couple est aperçu se tenant la main

Le petit ami de CHRISTINA Haack, Joshua Hall, a un lien étroit avec son ex-mari, Tarek El Moussa, alors que le nouveau couple a été aperçu en train de se tenir la main, révèle The Sun.

le le duo a fait ses débuts en public mardi quand ils ont été photographiés lors d’une promenade remplie de PDA à LAX en route pour une escapade romantique à Mexique ensemble.

Christine, 37 ans, et Josué, 40 ans, se seraient fréquentés « depuis quelques mois » mais ont été vus en duo pour la première fois cette semaine au Los Angeles aéroport.

L’heureux couple rayonnait alors qu’ils arboraient d’énormes sourires en se promenant dans le terminal alors qu’ils se rendaient au Mexique pour célébrer son 38e anniversaire à venir.

Ils se tenaient la main tout le temps et semblaient être amoureux alors qu’ils se regardaient dans les yeux.

Christina était abasourdie dans un débardeur gris plongeant moulant, un short et une flanelle nouée autour de sa taille tandis que Joshua restait simple dans un t-shirt blanc et un pantalon gris.

Son nouvel homme a des liens intéressants avec son passé – car la sœur de Joshua, Jessica Hall, est une amie proche avec Heather Rae Jeune.

Vendre le coucher du soleil la star Heather, 33 ans, est fiancée à Tarek El Moussa – qui était célèbre marié à Christina de 2009 à 2018.

Les ex amicaux continuent de co-animer leur émission à succès HGTV, Flip Or Flop, et coparentent leur deux enfants, Taylor, 10 ans, et Brayden, ensemble.

Heather et Jessica sont photographiées ensemble depuis plus d’une décennie, toutes deux ayant déjà posé pour Playboy et ayant des liens de mannequinat.

En août 2020, Jessica, 38 ans, a annoncé qu’elle ajoutait Heather comme co-animatrice de leur Podcast de flashbacks.

Elle a posté une photo d’eux avec leurs bras l’un autour de l’autre et a écrit : « Le passé n’a jamais été aussi beau.

« Accueillons @heatherraeyoung en tant que co-hôte officiel de #flashbackspodcast Tant d’invités formidables à venir alors que nous nous remémorons l’époque avant les médias sociaux.

«Et une conversation entre filles que vous ne voudrez pas manquer. Rien n’est interdit ! »

le Netflix La star a même parlé de ses fiançailles avec Tarek, 39 ans, pour la première fois sur le podcast avec Jessica.

Cependant, on ne sait pas à quel point les deux sont toujours proches – car Heather a quitté le podcast en février.

Comme les rapports affirment que Christina et Joshua sortent déjà ensemble « depuis quelques mois », le départ de Heather sur le podcast de sa sœur serait juste au moment où leur relation a commencé.

La sœur cadette de Joshua, Jessica, est une ancienne mannequin Playboy, star de l’émission télévisée Playboy’s Beach House et une personnalité actuelle du divertissement.

Elle a fait de nombreuses apparitions sur Kendra Wilkinsonde divers projets de télé-réalité au cours de la dernière décennie – y compris Kendra et Kendra On Top – et reste amis à ce jour.

Jessica a également travaillé comme mannequin porte-documents sur Deal Or No Deal et a participé à quatre épisodes de Les collines aux côtés de sa sœur.

La plus jeune sœur des frères et sœurs, Stacie Adams, s’est fait connaître lors de son virage notable sur The Hills en 2009, où elle était plus communément appelée « Stacie The Bartender ».

Elle a beaucoup flirté avec la star Spencer Pratt lorsqu’elle travaillait au bar de Los Angeles The Dime – ce qui a provoqué un drame énorme car il sortait encore avec sa femme Heidi Montag à l’époque.

La nouvelle maman a également des liens avec une autre série de téléréalité Vanderpump Rules, car elle est la meilleure amie de longue date de Scheana Shay et a même été demoiselle d’honneur lors de son récent mariage.

Josh est un policier devenu agent immobilier et vit à Austin, au Texas depuis 2017, mais a grandi à Los Angeles.

Il a expliqué sur son site Web que sa carrière de 16 ans dans l’application des lois avait été écourtée en raison de « blessures subies dans l’exercice de ses fonctions » qui ont finalement conduit à sa « retraite anticipée ».

Christina est nouvellement célibataire alors qu’elle vient de finaliser son divorce avec son ex Fourmi Anstead l’année dernière.