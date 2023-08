À l’intérieur de la confortable maison londonienne de Ranvir Singh avec une cuisine moderne et une immense armoire

RANVIR Singh est l’une des stars de la journée les plus connues d’ITV – mais elle préfère un confortable pad londonien avec son fils qu’un manoir rural.

La star de Good Morning Britain discute occasionnellement de sa vie à la maison lors de l’ancrage de l’émission et publie de temps en temps des photos de l’intérieur de sa maison sur les réseaux sociaux.

Instagram

Ranvir Singh vit dans une modeste maison du nord de Londres[/caption] TVI

La star de Good Morning Britain, Ranvir, a une règle interne stricte[/caption] Instagram

Ranvir montre occasionnellement des morceaux de chez lui[/caption]

La star folle du foot a posé avec une tasse du Liverpool FC et a montré un hommage à la Coupe d’Europe 1968 échecs planche, et elle a également pris des selfies dans sa cuisine, qui est égayée de fleurs fraîches.

Jeudi, Ranvir, 45 ans, a révélé la règle stricte de la maison dans son pad londonien lors d’un débat centré sur les bouledogues britanniques.

Les chiens très appréciés sont 54 fois plus susceptibles de développer des difficultés respiratoires que les autres races et sont plus de deux fois plus susceptibles d’être obèses.

En effet, les chiens à face plate, tels que les carlins et les bouledogues français, sont connus sous le nom de races brachycéphales et sont plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé graves que les animaux de compagnie au visage de longueur normale.

UNcharité animale PETA affirme que posséder les animaux de compagnie est irresponsable et appelle à un changement.

Un représentant de PETA a débattu de la question avec un propriétaire d’animal de compagnie qui a amené son adorable chien Loki pour le surveiller.

L’animateur Ben Shephard, 48 ans, a plaisanté: « Loki n’est pas intéressé par le débat », auquel Ranvir a révélé sa règle de la maison.

Elle a dit: « Merci à Loki qui aime vraiment s’asseoir sur notre canapé.

« Maintenant Loki si tu es venu chez moi… Loki ne l’est pas, tu ne peux pas avoir de chiens sur les meubles de ma maison

« C’est un gros non non.

« Loki, non. Non, merci. »

Le diffuseur avait précédemment levé le couvercle sur son étiquette de toilette à la maison, révélant qu’elle tirait rarement la chasse d’eau.

Elle a dit au co-animateur Ben : « Je ne sais pas de quoi on parlait l’année dernière mais j’ai dit, chez nous, s’il fait pipi on ne tire pas la chasse pendant la journée.

« S’il n’y a personne, s’il n’y a que nous à la maison.

« Non, nous ne le faisons pas. »

Elle a ajouté: « Et puis c’était intéressant parce que quelques-uns de mes amis ont dit: » C’est un peu bizarre, mais nous avons également arrêté de le faire.

«Parce que comme vous l’entendez… juste tirer la chasse d’eau.

« C’est une sorte de changement de mentalité, c’est quelque chose que nous tenons pour acquis et qui, selon nous, sera toujours là. »

Instagram

Ranvir a une garde-robe colorée[/caption] Instagram

Footy mad Ranvir a un échiquier à thème[/caption]