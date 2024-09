À l’intérieur de la collection personnelle de disques de Dennis Hopper

(Crédits : Far Out / Hartmut S. Bühler)

Si l’on considère le noyau dur des figures de la contre-culture, Dennis Hopper en fait sans aucun doute partie. Bien qu’il soit l’un des acteurs les plus appréciés d’Hollywood, souvent interprété dans des rôles étranges et tordus, il n’a jamais été une figure strictement underground. Dès le début de sa carrière, Hopper a toujours été en avance sur son temps, mêlant harmonieusement la culture émergente des jeunes à l’industrie cinématographique traditionnelle. Cette capacité lui est venue naturellement, comme en témoigne un coup d’œil dans sa collection personnelle de disques qui révèle un homme qui a le doigt fermement sur le pouls des changements culturels et des tendances artistiques.

On dirait que Hopper a été impliqué dans presque toutes les étapes que le cinéma a franchies dans le monde de la contre-culture. Rebelle sans cause, où l’émergence de James Dean vers la célébrité a marqué le début d’un nouveau type d’acteur principal, un que les adolescents adoreraient mais pas leurs parents.

Le rôle de Hopper dans Easy Rider pourrait sans doute être le tout début du cinéma contre-culturel. Jusqu’à ce point, Hollywood avait encore ont été pris dans la réalisation de romances classiques ou des mêmes films western fatigués. Le succès de leurs romansfilm de voyage publicitaire, ainsi que des films comme Le diplômé et Bonnie et Clydea ouvert les yeux du studio sur l’importance de s’engager auprès des jeunes.

Grâce à ce projet, Hopper est devenu une idole de la scène. Aux côtés des différents musiciens et chanteurs, l’acteur est devenu une figure admirée, sur laquelle des hordes de jeunes hippies se sont inspirées. Avec ses cheveux mi-longs typiques des années 60 et l’air hédoniste de son film, il s’est imposé comme une figure incontournable du public.

Ses liens avec la musique ont toujours été là. Non seulement il a épousé Michelle Phillips des Mamas and Papas, mais la bande originale de Easy Rider est un véritable jukebox des années 60 avec des artistes comme Steppenwolf, The Byrds, Jimi Hendrix, Bob Dylan et bien d’autres. Lors du montage du film, l’équipe s’est contentée d’insérer des chansons de leur collection de disques, initialement destinées à servir de repères, mais ils ont tenu bon, leurs propres goûts musicaux colorant l’univers du film.

Après sa mort en 2010, la collection de disques de Hopper a été mise aux enchères pour 129 600 £. Bien sûr, c’était une façon de jeter un œil à la vie privée de l’un des noms les plus appréciés du cinéma en révélant ses habitudes d’écoute. Mais c’était aussi une garantie d’achat ; l’acheteur savait déjà que la musique serait excellente. Personne ne doutait une seconde que Hopper avait bon goût.

Parmi les 110 objets, on trouvait tous les plus grands : les Beatles, Bob Dylan, Van Morrison, Fleetwood Mac, Leonard Cohen. On y trouvait également des disques de jazz de Miles Davis, car Hopper était fan du King of Cool. Dans de nombreux albums, on trouvait des notes manuscrites de l’artiste à son ami, la star de cinéma, montrant à quel point il était ancré dans la scène musicale.

Il y avait aussi de véritables trésors, car ces amis musiciens lui offraient régulièrement des créations spéciales. La collection comprenait notamment un enregistrement de 1970 de « Blue Suede Shoes », enregistré spécialement pour l’acteur par Carl Perkins et offert par le musicien Zack Van Arsdale.

Mais même au-delà de ses années 1960, l’amour de Hopper pour le métier d’acteur et son amour pour la musique ont toujours été étroitement liés. Ainsi, nombre de ses rôles les plus appréciés avaient encore une certaine interaction avec la musique, comme son interprétation de Frank Booth dans le film de David Lynch Velours bleu, où il fait du playback sur « In Dreams » dans l’un des moments les plus mémorables de l’histoire du cinéma.

