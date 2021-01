Linda Zall a joué un rôle de premier plan dans la science américaine qui a conduit à des décennies d’avancées majeures. Mais elle n’a jamais décrit ses percées à la télévision, ni fait écrire des livres sur elle, ni reçu de hautes distinctions scientifiques. Une base de données de publications scientifiques liste ses contributions comme composé de seulement trois articles, avec un écart évident de 1980 à 2020.

La raison en est que les décennies au service de la science du Dr Zall se sont déroulées dans les guerres secrètes de la Central Intelligence Agency.

Maintenant, à 70 ans, elle raconte son histoire – du moins les parties dont elle est autorisée à parler – et les admirateurs louent sa lutte hautement confidentielle pour placer les satellites d’espionnage du pays sur un nouveau travail radical: la recherche environnementale.

«C’était amusant», a-t-elle déclaré à propos de sa carrière à la CIA. « C’était vraiment très amusant. »

Dr Zall’s programme, créée en 1992, était une sorte de machine à remonter le temps qui remontait à 1960. Ce faisant, elle a fourni une nouvelle base pour évaluer le rythme et la portée du changement planétaire. En fin de compte, cela a conduit à des centaines d’articles, d’études et de rapports – certains classés top secret, certains publics, certains par la National Academy of Sciences, le premier groupe consultatif scientifique du gouvernement fédéral. La richesse accumulée comprenait jusqu’à six décennies de données de premier ordre sur les changements planétaires dans les chutes de neige et les blizzards, la glace de mer et les glaciers.