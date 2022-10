À l’intérieur de la chute de Liz Truss après sa brève mais désastreuse période en tant que Premier ministre

LIZ TRUSS ne voulait pas rester dans le n ° 10 après avoir annoncé sa démission jeudi à midi après seulement 45 jours en tant que Premier ministre.

Il incombait donc à son ami et chef de cabinet Mark Fullbrook de rassembler les employés de Downing Street et de les remercier pour leur travail acharné.

Liz Truss a prononcé sa déclaration de démission à Downing Street après avoir appris qu’elle avait perdu la confiance de son parti Crédit : Getty

Il s’est adressé aux troupes dans la salle à manger lambrissée du No 10.

Après avoir loué leur dévouement, il a dit à propos de Mme Truss : “Le pays n’était pas prêt pour elle.”

Mais en examinant l’épave de son mandat bref mais désastreux, la plupart des députés conservateurs disent que le contraire est vrai. Mme Truss n’était pas prête à diriger son pays.

Le discours de M. Fullbrook a mis fin à 24 heures étonnantes au cours desquelles la politique – et le parti conservateur – s’est effondré.

Les couloirs historiques du Parlement sont devenus le théâtre de bagarres, de larmes et d’affrontements grossiers alors que le Premier ministre perdait son emprise sur le pouvoir.

Un conservateur senior sous le choc a déclaré: «C’est un carnage total, tout l’endroit est devenu fou. Nous agissons comme un ancien régime communiste qui se bat parce que nous ne pouvons pas régler nos différences comme des adultes.

Cela a commencé la veille de la démission de Mme Truss mercredi midi. Elle a fait face à des logements familiaux décisifs.

Son autorité avait été déchiquetée après avoir limogé le chancelier Kwasi Kwarteng et vu son nouveau chancelier, Jeremy Hunt, déchirer son mini budget – l’essence même de son projet économique baptisé Trussonomics.

Pendant 32 minutes d’ecchymoses, elle a été laissée isolée alors qu’elle refusait de répondre aux critiques cinglantes selon lesquelles ses politiques lamentables avaient fait monter en flèche les coûts hypothécaires.

Malgré l’hostilité de la grande majorité des députés conservateurs qui étaient assis le visage de pierre et silencieux autour d’elle, elle a réussi à boiter tout au long de son combat avec Keir Starmer à peu près intact.

Critique cinglante

Cependant, quelques heures plus tard, Mme Truss a été frappée par un autre coup – plus cinglant.

Peu avant 17 heures, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, est sortie avec une lettre de démission fulgurante attaquant la “direction du gouvernement” et accusant le Premier ministre d’être indulgent envers les petits bateaux et l’immigration.

Officiellement, la ministre de l’Intérieur avait été limogée pour avoir accidentellement envoyé un e-mail contenant des informations secrètes du gouvernement à partir de son adresse personnelle, au mépris de règles strictes.

La vérité, c’est qu’ils avaient une toute puissante poussière sur les plans de Mme Truss d’ouvrir les portes aux nouveaux immigrants.

Alors que la nouvelle de la chute du choc balayait Westminster, les comploteurs conservateurs se demandaient à haute voix si le Premier ministre pourrait survivre au coup.

La dispute a laissé le poste de premier ministre battu de Mme Truss sous assistance respiratoire. Mais c’est le carnage qui a englouti le vote sur la fracturation hydraulique à 19 heures ce soir-là qui l’a tuée.

L’autorité de Truss avait été déchiquetée après avoir limogé le chancelier Kwasi Kwarteng Crédit : AFP

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, est sortie avec une lettre de démission fulgurante attaquant la “direction du gouvernement” Crédit : AFP

Les députés conservateurs avaient reçu l’ordre de voter contre une motion travailliste qui aurait interdit la fracturation hydraulique. Les rebelles potentiels ont été avertis qu’il s’agissait d’un vote de confiance et que ceux qui défieraient les whips seraient expulsés du parti parlementaire conservateur.

Pourtant, après qu’une foule de députés conservateurs populaires ont menacé de se mutiner, le n ° 10 a fait un demi-tour hurlant et le ministre responsable a déclaré aux Communes qu’il ne s’agirait plus d’un vote de confiance. Mais personne ne l’avait dit aux whips.

Ils sont chargés de la discipline de parti, et c’est leur travail de faire respecter la volonté du chef. Mais dans un renversement de rôle remarquable, ils ont pris une hache à l’autorité de Mme Truss.

Les députés conservateurs se sont entassés dans les lobbies de division exigeant de savoir dans quel sens voter.

Au milieu du chaos, la whip en chef Wendy Morton a démissionné sur-le-champ, en s’enfuyant.

Mme Truss s’est précipitée après elle dans les halls de la division, perdant brièvement ses agents de protection rapprochée et oubliant de scanner sa propre carte pour enregistrer son vote dans le pandémonium qui a suivi.

Alors que Mme Morton s’avançait, elle a dit aux députés confus: “Ce n’est plus mon problème – j’ai démissionné.”

Le whip en chef adjoint Craig Whittaker a également jeté l’éponge au milieu du chaos.

‘F *** ING FURIOUS’

Sous le regard choqué des députés, il a déclaré: “Je suis fou furieux et je n’en ai plus rien à foutre.”

Le député conservateur Alex Stafford aurait été “manipulé” et “bousculé” dans les halls de division alors que des députés consternés autour de lui criaient “c’est une honte”.

Des députés d’arrière-ban furieux ont crié “c’est une pagaille” au PM alors qu’elle marchait “le visage cendré” à travers les scènes indisciplinées.

S’adressant au Sun dimanche depuis l’intérieur des lobbies de la division, un haut responsable conservateur a déclaré: «C’est le chaos absolu. Il s’effondre.

Un autre a ajouté: “C’est comme un zoo d’animaux sauvages affamés.”

Les députés bouche bée se sont enfuis dans l’un des bars du Parlement surplombant la Tamise pour prendre une pinte et échanger des récits du carnage dont ils venaient d’être témoins.

Un ministre du cabinet fantôme a failli s’étouffer avec sa bière en disant à ses collègues : « Au cours de toutes mes années en tant que député, je n’ai jamais rien vu de tel. Les conservateurs sont en guerre les uns contre les autres.

“Je suis passé devant et je pense que l’un d’eux m’a traité de connard !”

Alors que les députés conservateurs sous le choc revenaient au bar, ils ont ouvertement spéculé que c’était la fin de Mme Truss.

“Comment peut-elle survivre à ça?”, A demandé l’un d’eux. “Tout doit être fini.”

Alors qu’ils noyaient leur chagrin tard dans la nuit au Strangers ‘Bar, des whips furieux du parti étaient blottis dans leur bureau à la Chambre des communes où ils exhalaient leur fureur contre le Premier ministre.

Vers 22 heures, Mme Truss est arrivée pour essayer de arranger les choses avec eux.

Mais dans un acte de défi extraordinaire, un whip junior s’est tourné vers le Premier ministre assiégé et a exigé qu’elle réintègre immédiatement Mme Morton en tant que whip en chef.

Tombe sur son épée

“Si vous laissez Wendy démissionner ou la renvoyer, nous démissionnerons tous”, ont-ils aboyé.

Mme Morton et le Premier ministre sont retournés au n ° 10, où ils ont parlé tard dans la nuit.

Mme Truss lui a dit qu’elle avait une “réinitialisation” sur les cartes avec des plans pour réduire les réglementations commerciales.

Le whip en chef a accepté de donner au Premier ministre «une semaine de plus» pour voir si elle pouvait sauver son poste de premier ministre assiégé.

À 1 h 33 du matin, le siège de la presse conservatrice a publié une déclaration à la hâte disant que le Premier ministre avait un «soutien total» dans son chef et son whip en chef adjoint.

Mais au fond, la PM savait qu’elle ne pourrait pas survivre.

Certains de ses plus proches partisans lui auraient envoyé un texto ce soir-là disant qu’il était temps de tomber sur son épée.

Mme Truss a commencé à envoyer des textos à 4 heures du matin jeudi matin.

Mme Truss – et ses espoirs d’un grand boom économique réduisant les impôts – ont été emportés alors que la tempête s’est avérée trop forte Crédit : PA

À 11 h 40, le conservateur Sir Graham Brady est arrivé au n ° 10. Il est le président du comité de 1922, qui indique aux dirigeants du Parti conservateur quand il est temps de démissionner.

Lors d’une conversation franche avec Mme Truss, il lui a dit qu’après seulement six petites semaines au n ° 10, elle avait perdu la confiance de son parti.

À 12 h 25, la vice-Première ministre Thérèse Coffey est arrivée. En tant qu’amie et alliée la plus proche du Premier ministre au Parlement, il est entendu qu’elle était là pour « délivrer le message final » que tout était perdu et qu’elle devait démissionner.

À 12 h 49, le président du Parti conservateur, Jake Berry, est arrivé. Il était le dernier des trois cavaliers de l’apocalypse de Mme Truss.

Elle a remis sa déclaration de démission à Downing Street à 13h30.

Elle a utilisé le même podium de style Jenga – fabriqué spécialement pour elle – qu’elle a utilisé lorsqu’elle est devenue Premier ministre.

Ce premier jour, comme le dernier, avait été pluvieux. La voiture du Premier ministre avait fait de longs détours pour la retarder afin qu’elle n’ait pas à faire son premier discours en tant que Premier ministre sous une averse.

Dans ce discours de victoire, une provocante Mme Truss avait juré de réduire les impôts et d’affronter Poutine comme elle l’avait promis au pays : “Ensemble, nous pouvons surmonter la tempête”.

En fin de compte, la tempête s’est avérée de trop. Et Mme Truss – et ses espoirs d’un grand boom économique avec réduction d’impôts – ont été emportés.