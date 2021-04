À l’intérieur de la chasse mondiale pour la horde d’or nazie perdue de 20 milliards de livres sterling d’Hitler avec des navires coulés, des bunkers cachés et un train enterré

Les chasseurs de trésors du monde entier se bousculent pour découvrir les endroits secrets qui auraient été utilisés par des officiers nazis pour cacher le butin volé à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Des épaves coulées, aux trains enterrés et aux bunkers cachés – la ruée vers l’or mondiale pour la fortune nazie supposée s’étend de l’Argentine à l’Europe, jusqu’aux profondeurs de l’Atlantique.

Getty – Contributeur

On pense qu’Adolf Hitler et les nazis ont volé des milliards de livres de trésors dans le but de financer la création d’un quatrième Reich[/caption]

Getty – Contributeur

Le butin nazi est soupçonné d’inclure de l’or, des reliques religieuses et des peintures inestimables[/caption]

Hitler et son empire maléfique sont connus pour avoir pillé de l’or, des bijoux et d’autres trésors tels que des œuvres d’art inestimables alors qu’ils ont pris d’assaut à travers l’Europe et la Russie.

On pense qu’il a été caché avec l’intention des nazis de le récupérer et de financer potentiellement la résurgence d’un nouveau Quatrième Reich.

Et bien qu’une partie de cette somme ait été récupérée, une grande partie reste perdue – avec des chiffres spéculatifs de sa valeur allant de plusieurs millions à 20 milliards de livres sterling.

Avec cette promesse alléchante de gloire et de fortune, les vrais chercheurs de trésors d’Indiana Jones ont cherché à découvrir les endroits cachés pendant des décennies.

Beaucoup pensent que la charge est toujours là, et ces rêves ont été enflammés l’année dernière par la découverte d’un journal prétendument écrit par un officier SS en utilisant le pseudonyme «Michaelis».

Il a présenté un plan décrit par le patron SS Heinrich Himmler pour cacher le trésor européen volé dans les derniers jours de la guerre – bien que l’authenticité du journal n’ait pas été vérifiée.

Donc, avec une passion renouvelée, la ruée vers l’or pour le trésor caché nazi est à nouveau lancée – et The Sun Online peut maintenant révéler certains des endroits censés cacher la fortune d’Hitler.

Minkowskie, Pologne

Fot.Mariusz Przygoda / Fondation du pont de Silésie

Les chasseurs de trésors espèrent déterrer 48 caisses d’or dans un palais à Minkowskie, Pologne[/caption]

Une équipe de chasseurs de trésors espère déterrer 48 caisses d’or d’une valeur de près d’un demi-milliard de livres dans un palais polonais utilisé par des hommes de main SS.

La fondation Silesian Bridge, un organisme à but non lucratif créé pour trouver le butin nazi, cherche à découvrir 10 tonnes d’or qui proviendraient de la Reichsbank et d’un quartier de la police polonaise.

Le groupe fonde sa recherche sur une entrée de Michaelis du 12 mars 1945, discutant de la cachette dans un manoir à Minkowskie, dans le sud de la Pologne – et ils espèrent dénicher le trésor la semaine prochaine.

On espère que jusqu’à 48 coffres d’or d’une valeur de 500 millions de livres sterling pourraient être cachés dans le palais, qui était utilisé comme bordel par les SS.

Palais Hochberg, Roztoka, Pologne

Alamy

Un puits du palais Hochberg du XVIe siècle, dans le sud de la Pologne, contiendrait des milliards d’euros d’or[/caption]

Les entrées de Michaelis nomment également un puits abandonné à près de 60 mètres sous le palais Hochberg du XVIe siècle à Roztoka, dans le sud-ouest de la Pologne.

L’or au fond du puits proviendrait également de la Reichsbank de la ville polonaise de Breslau (aujourd’hui Wrocław) et serait estimé à plusieurs milliards d’euros, a rapporté la chaîne d’information polonaise TFN.

Le palais se trouve en Basse-Silésie, une région de Pologne bien connue pour abriter les biens nazis volés à de riches familles juives et les œuvres d’art pillées dans les musées et les galeries.

La zone est criblée de grottes, de mines et de tunnels, «ainsi que de châteaux et de palais avec des donjons caverneux», qui offraient aux nazis de nombreuses cachettes pour même de très grandes œuvres d’art, selon le ministre polonais de la Culture et du Patrimoine national.

Hartenstein Hills, Dresde, Allemagne

En 2017, un groupe de détectives amateurs a affirmé avoir trouvé la salle d’ambre manquante des tsars russes dans une grotte des collines de Hartenstein près de Dresde, en Allemagne.

La salle d’ambre est considérée comme le joyau de la couronne du trésor nazi disparu après son vol au palais Catherine près de Saint-Pétersbourg.

Avant sa perte, elle était considérée comme une «huit merveille du monde» – ornée de panneaux d’ambre, de feuilles d’or, de pierres précieuses et de statues ornées lors de sa construction en 1701.

L’homéopathe Leonhard Blume, 73 ans, le scientifique Günter Eckardt, 67 ans, et le spécialiste du géoradar Peter Lohr, 71 ans, ont utilisé l’imagerie radar spécialisée pour détecter ce qui semblait être un bunker souterrain et des pièges.

Le trio pense que la pièce avait été utilisée comme cachette par des officiers nazis, et pourrait être le lieu de repos de la salle Ambre.

Bavière

La même année, Hans Glueck, 76 ans, a identifié une réserve possible d’une valeur de 500 millions de livres sterling dans un bois bavarois.

Il a passé 20 ans à chasser le butin et pense qu’il est plein d’or, de diamants, d’œuvres d’art et de timbres rares – dont une grande partie a été pillée aux Juifs par les nazis pendant l’Holocauste.

Malheureusement, Glueck n’a pas pu fouiller le trésor en raison d’une brouille avec le propriétaire foncier, dont il a besoin de la permission pour l’extraire.

Glueck a utilisé une carte transmise par un haut nazi chargé de transporter un train de butin de la Berlin Reichsbank aux Alpes.

Walbrzych, Pologne

JANEK SKARZYNSKI

On pense qu’un train nazi chargé de trésors se trouve près de la petite ville polonaise de Walbrzych[/caption]

La petite ville polonaise de Walbrzych serait le lieu de repos d’un train rempli de trésors d’une valeur d’environ un milliard de livres, selon des sources en 2015.

Après avoir consulté les historiens, les autorités de la ville pensent qu’une fortune en or, en peintures et en pierres précieuses se trouve à bord d’un ensemble de voitures de 330 pieds de long cachées sous terre.

Les nazis n’ont rien laissé au hasard et auraient truqué le train avec des explosifs et des gaz neurotoxiques.

Épaves du SS Minden et du MV Wilhelm Gustloff

Wiki communs

On pense que 100 millions de livres d’or ont coulé au large de l’Islande sur le SS Minden[/caption]

Advanced Marine Services, basée au Royaume-Uni, a affirmé avoir trouvé quatre tonnes d’or provenant de banques sud-américaines dans la salle de poste du SS Minden, qui a coulé en 1939.

L’or, estimé à 100 millions de livres sterling, se trouvait à bord du navire et se dirigeait vers l’Allemagne lorsque le bateau a coulé à 120 miles au sud-est de l’Islande le 24 septembre 1939.

Le capitaine de Minden a sabordé son navire sur ordre d’Adolf Hitler après qu’il ait été repéré par des croiseurs britanniques.

Getty – Contributeur

Le MV Wilhelm Gustloff a été coulé par les Soviétiques dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale[/caption]

Pendant ce temps, une autre théorie prétend que l’or nazi pourrait se cacher dans l’épave du MV Wilhelm Gustloff.

Il a été supposé que quelque 100 millions de livres sterling de lingots d’or et que des parties de la chambre d’ambre auraient pu tomber avec le navire lorsqu’il a été coulé par les Soviétiques.

Le navire a maintenant le statut de tombe de guerre internationale après la mort de 9400 personnes lors de son effondrement, ce qui signifie que personne ne peut plonger à moins de 50 mètres de l’épave.

Patagonie, Argentine

Getty – Contributeur

Des millions de livres d’or ont été introduits en contrebande en Patagonie, en Argentine, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale[/caption]

On pense que le Troisième Reich a fait passer en contrebande des millions de livres d’or en Argentine dans les derniers jours de la guerre alors que les nazis cherchaient à fuir.

Les sous-marins allemands auraient transporté le butin du régime nazi mourant en Patagonie, en Argentine, selon les réalisateurs de documentaires.

Le film de 2004 Oro Nazi En Agrentina (L’or nazi en Argentine) a affirmé que les banques suisses, les évêques catholiques romains et les politiciens argentins avaient contribué à piller des centaines de millions de dollars dans les trésors d’Hitler.





L’Argentine est au centre de nombreux mythes sur les derniers jours du Reich, sachant que de nombreux nazis de haut niveau ont cherché à fuir à travers l’Atlantique.

Le Sun Online a précédemment révélé comment les fichiers d’espionnage conservés dans les archives de la CIA et du FBI montrent comment les États-Unis et le Royaume-Uni ont chassé Hitler pendant dix ans après la fin de la guerre, avec de nombreuses «observations» en Amérique du Sud.

Des documents secrets ont révélé des enquêtes sur les allégations qu’Hitler avait eu un double corps, des observations de sous-marins en Argentine, et affirme qu’Adolf a été photographié vivant en Colombie.