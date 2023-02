À l’intérieur de la chasse à un kidnappeur en série et une finale sanglante

SALEM, Oregon (AP) – La police du sud-ouest rural de l’Oregon était en état d’alerte maximale: un homme ayant des antécédents d’enlèvement et de torture de femmes dans deux États était en fuite sur leur territoire.

Lorsqu’un pourboire est arrivé d’une compagnie de taxi qui l’avait conduit, ils sont allés de maison en maison pour vérifier les résidents. En regardant par la fenêtre d’une maison, ils ont découvert une scène horrible : les corps de deux hommes qui avaient été battus à mort.

La découverte mardi près de Grants Pass, dans l’Oregon, a été un maillon sanglant dans une chaîne d’événements dramatiques qui s’est terminée quelques heures plus tard par le suicide de l’homme recherché, le barman de 36 ans Benjamin Obadiah Foster. La finale, jouée dans une rue résidentielle normalement calme de Grants Pass, a marqué la fin de la plus grande chasse à l’homme de l’État de mémoire récente et a soulagé les habitants terrifiés de la région des montagnes boisées.

Les autorités de Grants Pass disent que rien de tout cela ne serait arrivé si les autorités du Nevada n’avaient pas été aussi rapides il y a un peu plus d’un an pour libérer Foster de prison, où il purgeait une peine pour avoir retenu captive sa petite amie de l’époque à Las Vegas pendant deux semaines. et la torturer. Et une femme de Grants Pass ne serait pas maintenant dans un hôpital, dans le coma et dans un état critique, disent-ils.

C’est “extrêmement troublant”, a déclaré le chef de la police de Grants Pass, Warren Hensman.

Lors de l’incident de 2019 à Las Vegas, Foster a cassé sept des côtes de sa petite amie, lui a donné deux yeux au beurre noir, l’a étouffée jusqu’à l’inconscience et l’a forcée à manger de la lessive avant qu’elle ne réussisse à s’échapper, ont annoncé les autorités. Foster avait déjà été condamné à une peine de prison avec sursis pour possession d’armes dissimulées et attendait son procès dans une autre affaire de violence domestique.

Dans un accord de plaidoyer avec les procureurs, Foster a été condamné à un à 2 ans et demi. Il a été libéré le 21 octobre 2021, le jour même où il a été transféré dans une prison d’État du Nevada parce qu’il avait déjà purgé 729 jours de prison pour les crimes avant d’être condamné, selon un responsable des services correctionnels du Nevada.

Quinze mois plus tard, Foster vivait dans l’Oregon et était en couple avec la femme de Grants Pass. Le 24 janvier, son amie s’est inquiétée parce qu’elle n’avait pas été vue depuis plusieurs jours. L’ami s’est rendu chez la femme, où elle a été retrouvée ligotée et battue jusqu’à l’inconscience.

L’affaire a secoué la ville de 40 000 habitants, qui a connu des taux de chômage et de pauvreté élevés et des licenciements pour la sécurité publique avec le déclin de l’industrie du bois. Les autorités chargées de l’application de la loi ont déclaré qu’elles mettaient toutes leurs ressources à contribution pour retrouver Foster.

Le 26 janvier, la police, les adjoints du shérif, une équipe SWAT de la police de l’État de l’Oregon et des agents fédéraux ont effectué un raid à Wolf Creek, à environ 30 kilomètres au nord de Grants Pass, après avoir appris que Foster était là. Les agents ont saisi sa voiture, mais Foster avait disparu.

Le lendemain, la police a annoncé que Foster utilisait des applications de rencontres pour trouver des personnes qui pourraient l’aider à éviter la police ou à trouver de nouvelles victimes. Les autorités ont offert une récompense de 2 500 $ à Foster et ont mis en place une ligne de dénonciation.

Puis, une rupture majeure dans l’affaire. L’un des conseils provenait d’une compagnie de taxi disant qu’un homme avait demandé un taxi à Sunny Valley, juste au sud de Wolf Creek, a déclaré Hensman mercredi.

La police a fait le tour des maisons mardi à Sunny Valley pour s’assurer que les résidents n’avaient pas été blessés. Mais dans une maison, ils ont trouvé les corps de Richard Lee Barron Jr. et de Donald Owen Griffith, qui ont été tués entre lundi après-midi et mardi matin, selon le capitaine de la police de l’État de l’Oregon, Kyle Kennedy.

“C’est une scène brutale, malheureusement, que nous traitons”, a déclaré Kennedy mercredi, ajoutant que la police croyait fermement que Foster avait tué les hommes, qui vivaient ensemble. Barron, 73 ans, et Griffith, 64 ans, ne connaissaient apparemment pas Foster.

Plusieurs objets ont été retirés de la maison, dont le chien des hommes. Mardi, Foster a été repéré à Grants Pass – avec le chien. La police s’est précipitée dans le quartier, celui-là même où la petite amie de Foster avait été retrouvée.

Les officiers, portant des fusils et utilisant un véhicule blindé de transport de troupes, se sont massés devant la maison. Les habitants de la région ont reçu l’ordre de s’abriter sur place.

“Pendant que nous déployons des équipes pour sécuriser la résidence, nous devons également tenir compte de ce que cet homme vient de faire : il a brutalement assassiné deux innocents à Sunny Valley, et nous ne savions pas quand il allait s’arrêter”, a déclaré Hensman. .

La police a fouillé la maison, mais n’a trouvé personne. Ensuite, ils ont envoyé un robot du département du shérif dans un vide sanitaire et ont trouvé des signes indiquant que Foster était enfoui profondément sous la maison. Sa présence a été confirmée par une caméra. Le fugitif y avait caché de l’eau et d’autres fournitures, apparemment dans l’espoir de pouvoir attendre la présence policière sans être détecté.

Les officiers s’attendaient à une fusillade. Au lieu de cela, Foster s’est tiré une balle dans la tête, a déclaré Hensman. La police a trouvé Foster respirant toujours, inconscient et tenant un pistolet de calibre .45. Les agents ont dû couper dans le plancher pour l’extraire.

Foster a été transporté à l’hôpital, où il est décédé mardi soir.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Rio Yamat à Las Vegas et Martha Bellisle à Seattle ont contribué à ce rapport.

Andrew Selsky, l’Associated Press